Dương Tử và Lưu Hạo Tồn đối đầu trên đường đua phim Hoa ngữ tháng 5

Thị trường phim truyền hình Hoa ngữ tháng 5/2026 trở nên sôi động với màn cạnh tranh đáng chú ý giữa các tác phẩm có sự góp mặt của Dương Tử, Lưu Hạo Tồn và Dương Dương. Trong đó, cuộc so kè giữa "Gia nghiệp" của Dương Tử và "Chủ giác" của Lưu Hạo Tồn thu hút nhiều sự quan tâm khi cả hai bộ phim đều ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhưng theo hai cách khác nhau.

Theo số liệu mới nhất, "Chủ giác" do Lưu Hạo Tồn đóng chính đang dẫn đầu toàn mạng với 21,4% thị phần lượt xem hiệu quả. Nhiệt độ nội bộ của phim đã vượt mốc 29.000, một thành tích đáng chú ý với một tác phẩm thuộc dòng phim hiện thực, mang màu sắc văn hóa truyền thống.

Trong phim, Lưu Hạo Tồn đảm nhận vai Dịch Thanh Nga, một cô gái miền núi ít nói, chậm chạp, từng bước trưởng thành trong đoàn Tần Khang. Không đi theo mô-típ nữ chính hào nhoáng thường thấy ở phim lưu lượng, "Chủ giác" chọn cách kể chậm, tập trung vào quá trình trưởng thành của nhân vật. Đây cũng là yếu tố giúp Lưu Hạo Tồn dần thay đổi hình ảnh trong mắt một bộ phận khán giả.

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 từng gây tranh cãi sau khi được Trương Nghệ Mưu nâng đỡ và nhanh chóng có nhiều tài nguyên lớn trong giới giải trí. Không ít ý kiến từng nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô. Tuy nhiên, với "Chủ giác", truyền thông Trung Quốc gần đây liên tục nhắc đến cụm từ “lội ngược dòng” khi nói về Lưu Hạo Tồn. Nhiều khán giả cho rằng vai diễn lần này cho thấy diễn viên trẻ vẫn có thể được công nhận nếu chọn đúng vai và đủ nghiêm túc với nghề.

Ở chiều ngược lại, "Gia nghiệp" của Dương Tử cũng đang có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Từ mức 3,8% thị phần ở ngày đầu phát sóng, phim nhanh chóng tăng lên 9,7% chỉ sau một ngày và lọt top 5 phim hot hiện tại. Nhiệt độ nội bộ của phim đã vượt 8.800 điểm, trong khi nhân vật Lý Trinh do Dương Tử thể hiện vượt mốc 300 triệu điểm nhiệt nhân vật. Tại Việt Nam, trên VieON, phim thu hút gần 1 triệu lượt xem và đạt 4,8 sao đánh giá.

"Gia nghiệp" được nhận xét có nhịp phim nhanh, tính giải trí cao và gây chú ý ở phần phục dựng nghề làm mực Huy Châu. Tác phẩm cũng tiếp tục cho thấy khả năng kéo nhiệt của Dương Tử, một trong số ít diễn viên lưu lượng đời đầu vẫn giữ được độ hot ổn định qua nhiều năm. Từ Trường Tương Tư, Thừa Hoan Ký đến "Gia nghiệp", Dương Tử gần như luôn tạo được sức hút đáng kể khi phim lên sóng.

Tuy nhiên, bộ phim cũng vướng một số tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Dương Tử đang dần rơi vào vùng an toàn với kiểu vai nữ chính mạnh mẽ, thông minh và vượt khó quen thuộc. Bên cạnh đó, "Gia nghiệp" bị nhận xét có một số tình tiết mang màu sắc “sảng văn”, khiến hành trình trưởng thành của Lý Trinh thiếu cảm giác chân thực nếu đặt cạnh Dịch Thanh Nga trong "Chủ giác".

Trong khi đó, "Vũ Lâm Linh" của Dương Dương giữ vị trí thứ ba với 10,3% thị phần. Bộ phim từng đạt gần 9.700 điểm nhiệt trên bảng xếp hạng Maoyan và vượt 154 triệu lượt xem chỉ sau tuần đầu phát sóng. Tác phẩm tiếp tục đi theo công thức quen thuộc của dòng phim cổ trang lưu lượng, duy trì thành tích ổn định nhờ fandom và sức hút của nam diễn viên, dù chưa tạo hiệu ứng bùng nổ như "Chủ giác" hay tốc độ tăng nhiệt nhanh như "Gia nghiệp".

Sự xuất hiện cùng lúc của ba bộ phim cho thấy phim Hoa ngữ hiện nay không còn chỉ phụ thuộc vào tên tuổi diễn viên. Lưu lượng vẫn là lợi thế lớn, nhưng nội dung, vai diễn và khả năng giữ chân người xem đang trở thành yếu tố quan trọng hơn. Cuộc cạnh tranh giữa Dương Tử, Lưu Hạo Tồn và Dương Dương vì thế không chỉ là màn so kè độ hot, mà còn phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu khán giả màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

