Binz công khai thổ lộ Châu Bùi là người yêu trong mơ của mình

Mới đây, fan của rapper Binz và fashionista Châu Bùi không khỏi thích thú khi thấy Binz xuất hiện trên kênh Youtube của Châu Bùi vào ngày Valentine.

Dẫu có tin đồn tình cảm từ lâu, nhưng cả hai đều không lên tiếng về đối phương trong suốt thời gian dài. Cho đến gần đây, cặp đôi vàng của showbiz đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau trước công chúng.

Cuối năm 2023, xuất hiện trong series Yêu Lành mùa 3, Binz đã có dịp chia sẻ nhiều hơn về người bạn gái của mình. Những lá thư tình Châu Bùi viết cho Binz trong chương trình đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Dẫu vậy chỉ đến mùa Valentine này, cặp đôi mới thật sự xuất hiện và cùng nhau trò chuyện về tình yêu.

Nói về lý do công khai sau thời gian dài kín tiếng, Châu Bùi hi vọng rằng việc chia sẻ về chuyện tình yêu của mình thể bằng một cách nào đó, có thể lan tỏa giá trị tích cực đến người khác. Thực hiện video cùng Binz trong dịp đầu năm cũng là cách cặp đôi cùng chia sẻ những lý do yêu nhau và lưu lại kỷ niệm đẹp cho cả hai.

Thông qua vlog, Binz và Châu Bùi đã chia sẻ những quan điểm về tình yêu, từ kế hoạch tương lai đến những nỗi sợ của cả hai trong tình yêu. Đặc biệt cả hai tiết lộ dự định "về chung một nhà" khi cùng có mong muốn xây nhà ở quận 2.

Lần đầu xuất hiện trong vlog cùng bạn gái, Binz khiến nhiều khán giả xúc động khi liên tục dành cho Châu Bùi những ánh mắt trìu mến, cử chỉ quan tâm. Khi được hỏi về điều khiến mình tự hào về bạn gái, anh chàng rapper đã không ngần ngại thổ lộ với Châu Bùi: "Nếu có một checkbox về người yêu trong mơ của anh, thì em có tất cả những điều đó. Chắc chắn em có khuyết điểm, anh cũng có khuyết điểm. Nhưng anh cũng yêu hết những khuyết điểm đó của em".

Những câu chuyện, lời tâm sự của Châu Bùi và Binz được tiết lộ thông qua những câu hỏi từ bộ card game “Introspection Love" - phiên bản đặc biệt của bộ card game Introspection mà Châu Bùi đã ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Với 90 câu hỏi được chia thành 3 cột mốc trong tình yêu: Quá khứ - hiện tại - Tương lai, người chơi sẽ có cơ hội được đối thoại với chính mình cũng như người thương một cách sâu sắc và ý nghĩa để hiểu hơn về tình yêu của mình.

Từ khi đăng tải, vlog trên kênh Youtube của Châu Bùi đang được được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ fan hâm hộ. Nhiều khán giả đã thể hiện niềm vui mừng khi cặp đôi yêu thích của mình công khai dành cho nhau những cử chỉ, lời nói ngọt ngào sau nhiều năm bên nhau, cũng như gửi lời chúc phúc cho Châu Bùi và Binz.