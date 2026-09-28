Bùi Công Nam lo bữa cơm cho 5 đứa trẻ thành “ký ức kinh hoàng”

Trong tập 5 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam tiếp tục hành trình làm “bố tập sự” khi một mình trông 5 đứa trẻ, đồng thời nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa cơm cho cả nhóm. Thử thách khiến nam ca sĩ không khỏi lúng túng, thậm chí lo bữa ăn sẽ trở thành “ký ức kinh hoàng” đối với các bé.

Bùi Công Nam tiếp tục thử sức với vai trò “bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Nếu ở tập trước, Bùi Công Nam từng một mình dẫn 5 bé đi ăn sáng, chuẩn bị mâm cỗ và tham gia đêm diễn Trung thu, sang tập 5, thử thách dành cho anh tiếp tục tăng độ khó. Trong khi các ông bố khác đi học làm đồ chơi bằng tre, Bùi Công Nam ở lại chăm sóc 5 đứa trẻ và đảm nhận thêm việc nấu cơm cho mọi người.

Một mình quán xuyến cả nhóm trẻ, Bùi Công Nam liên tục nhắc các bé “tập trung, tập trung, tập trung”, hướng dẫn các con rửa tay, rửa mặt, rửa chân sau khi vui chơi. Xen giữa những lời nhắc nhở, anh cũng không quên động viên các bé bằng những câu như “Em Phin giỏi quá”, “Quá giỏi luôn”.

Tuy nhiên, thử thách thực sự bắt đầu khi Bùi Công Nam bước vào bếp. Anh thừa nhận chưa biết sẽ nấu món gì và chỉ có thể tự nhủ: “Thôi, vạn sự tùy duyên đi”. Nam ca sĩ còn hài hước lo lắng rằng nếu bữa ăn không thành công, đây có thể trở thành “một chút ký ức kinh hoàng” với các con.

Bùi Công Nam một mình trông 5 đứa trẻ, rồi loay hoay vào bếp và lo bữa cơm sẽ thành “ký ức kinh hoàng” với các bé.

Thay vì tự làm tất cả, Bùi Công Nam tìm cách để những đứa trẻ cùng tham gia. Khi Ku Phin và Daino vào bếp, anh phát cho mỗi bé một chiếc đũa rồi hướng dẫn đánh trứng, giải thích cách làm cho lòng đỏ và lòng trắng quyện vào nhau. Trong lúc chuẩn bị món ăn, anh cũng chú ý đến khẩu vị của trẻ, đặc biệt lưu ý món ăn không được quá cay.

Dù cố gắng xoay xở, đến khi các ông bố trở về từ xưởng tre, bữa cơm vẫn chưa có món nào hoàn thành. Thấy vậy, Lê Dương Bảo Lâm trêu Bùi Công Nam: “Em ở nhà có nhiệm vụ giữ con với nấu đồ ăn mà em làm chưa xong là sao?”.

Bùi Công Nam cho biết trong bếp lúc đó thậm chí chưa có rau để nấu. Huy R và Phương Nam sau đó phải ra ngoài tìm thêm rau, rồi cùng mọi người tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Từ những nguyên liệu có sẵn, các ông bố chia nhau làm trứng chiên, thịt rim, rau luộc và chả đỗ xào.

Các ông bố cùng vào bếp hỗ trợ Bùi Công Nam hoàn thành bữa ăn cho các con.

Sau một hồi loay hoay, bữa cơm cuối cùng cũng được dọn lên. Bùi Công Nam cho biết anh chọn các món theo tinh thần “trong tay có gì thì làm nấy”. Căn bếp ban đầu khá lúng túng nhưng dần trở nên rôm rả khi các ông bố cùng vào hỗ trợ, còn các bé cũng được tham gia vào quá trình chuẩn bị.

Bữa ăn đồng thời trở thành dịp để các ông bố hướng dẫn trẻ những phép lịch sự nhỏ trên bàn ăn, như không với tay qua mặt người khác để lấy thức ăn hay muốn lấy món gì thì nhờ bố gắp giúp.

Từ tâm thế “vạn sự tùy duyên” khi bước vào bếp, Bùi Công Nam cuối cùng vẫn cùng các ông bố hoàn thành bữa cơm cho những đứa trẻ. “Ký ức kinh hoàng” mà anh lo lắng ban đầu đã không xảy ra, thay vào đó là một bữa ăn được hoàn thiện sau những tình huống lúng túng và sự phối hợp của cả nhóm.