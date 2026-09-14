Câu chuyện ít người biết về nam thần đang gây sốt Tỉnh Bách Nhiên

Cơn sốt mang tên Loan Niệm

Có những nam chính chỉ cần xuất hiện đã khiến khán giả chú ý. Tỉnh Bách Nhiên trong “Đầu Xuân Tươi Sáng” là một trường hợp như vậy.

Trong phim, anh vào vai Loan Niệm – giám đốc sáng tạo tài năng, sắc sảo, khó tính và có phần lạnh lùng. Anh gặp Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) tại nơi làm việc, từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới dần nảy sinh tình cảm. Câu chuyện tưởng quen thuộc của dòng phim ngôn tình công sở lại tạo được sức hút nhờ cách xây dựng nhân vật trưởng thành và màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính và phong thái cuốn hút trong phim. (Ảnh: IMDb)

Loan Niệm không phải kiểu “tổng tài” chỉ được tạo ra để đẹp. Nhân vật này có những góc cạnh, sự khắt khe và cả những tổn thương phía sau vẻ ngoài kiểm soát. Tỉnh Bách Nhiên lựa chọn cách diễn khá tiết chế, không cố gắng phô diễn cảm xúc. Một ánh mắt, một khoảng im lặng hay cách anh giữ nét mặt lạnh trước những tình huống tình cảm cũng đủ khiến nhân vật có sức hút riêng.

Sự cộng hưởng giữa nhân vật và diễn viên nhanh chóng đưa Tỉnh Bách Nhiên trở lại tâm điểm. “Đầu xuân tươi sáng” không chỉ được chú ý tại Trung Quốc mà còn tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế. Phim từng đứng thứ hai bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, lọt Top 10 tại 22 thị trường sau những ngày đầu phát hành.

Từ đó, cái tên Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện dày đặc trở lại trên mạng xã hội. Hình ảnh người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, có chút bất cần của Loan Niệm trở thành một trong những điểm hút khán giả của bộ phim.

Nhưng đây không phải lần đầu Tỉnh Bách Nhiên khiến màn ảnh Hoa ngữ chú ý.

(Ảnh: IMDb)

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo nên cặp đôi được khán giả chú ý trên màn ảnh. (Ảnh: IMDb)

Gần 20 năm đi tìm vị trí của một diễn viên

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh. Anh bước vào showbiz khi mới 18 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Từ một gương mặt trẻ của các chương trình âm nhạc, anh cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm BOBO và hoạt động với tư cách ca sĩ thần tượng. Thế nhưng, ánh đèn sân khấu âm nhạc không phải đích đến cuối cùng.

Tỉnh Bách Nhiên dần chuyển sang diễn xuất. Con đường này không hoàn toàn bằng phẳng. Anh không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn viên bài bản mà chủ yếu tích lũy kinh nghiệm qua từng bộ phim. Từ những vai diễn đầu tiên, anh từng bước thử sức với nhiều dạng nhân vật và thể loại khác nhau.

Khán giả từng biết đến Tỉnh Bách Nhiên qua “Truy lùng quái yêu”, “Thất cô”, “Tình yêu vượt ngàn năm”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”… Đặc biệt, “Chúng ta của sau này” cho thấy một Tỉnh Bách Nhiên khác với hình ảnh “tổng tài” hiện tại. Nhân vật trong phim giàu cảm xúc và nhiều nuối tiếc, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện những thay đổi tinh tế của một con người khi đi qua tuổi trẻ.

Những vai diễn như vậy giúp anh từng bước thoát khỏi cái bóng của một ca sĩ thần tượng để được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ. Sau gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Tỉnh Bách Nhiên đã có một vị trí tương đối riêng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tuổi thơ không giống vẻ ngoài hào nhoáng

Nếu Loan Niệm là người đàn ông dường như luôn nắm quyền kiểm soát cuộc sống, tuổi thơ của Tỉnh Bách Nhiên lại có nhiều khoảng trống.

Cha mẹ chia tay khi anh còn rất nhỏ. Nam diễn viên chủ yếu lớn lên bên ông bà trong điều kiện kinh tế không dư dả. Những biến cố gia đình khiến anh sớm phải đối diện với những thiếu thốn và tự lập hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Có lẽ vì vậy, hình ảnh một Tỉnh Bách Nhiên kín tiếng, ít phô bày đời tư cũng trở nên dễ hiểu hơn. Anh không xây dựng hình tượng bằng những câu chuyện đời tư ồn ào. Thay vào đó, nam diễn viên để khán giả biết đến mình qua phim ảnh, thời trang và những dự án nghệ thuật. Đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng ấy là một người khá chú ý đến những chi tiết nhỏ.

Ở tuổi 37, Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng với vẻ trưởng thành và khí chất riêng. (Ảnh: Instagram)

Người đàn ông có nét chữ đặc biệt

Một trong những điều thú vị nhất về Tỉnh Bách Nhiên lại không liên quan trực tiếp đến điện ảnh, đó là chữ viết tay.

Sau khi “Đầu xuân tươi sáng” gây sốt, những bức thư viết tay của Tỉnh Bách Nhiên gửi khán giả quốc tế nhanh chóng được chú ý. Đoàn phim cũng xác nhận phần chữ xuất hiện ở đầu mỗi tập phim do chính nam diễn viên thực hiện.

Để hoàn thiện phiên bản cuối cùng, Tỉnh Bách Nhiên đã chỉnh sửa tới 17 bản thảo. Chi tiết này phần nào cho thấy sự cầu toàn của anh với những thứ tưởng như rất nhỏ trong một tác phẩm.

Nhưng câu chuyện về chữ viết của nam diễn viên còn thú vị hơn thế. Khi tham gia chương trình thực tế “Hoa Nhi Và Thiếu Niên”, Tỉnh Bách Nhiên phụ trách viết nhật ký hành trình. Nét chữ của anh gây chú ý và sau đó được một công ty thiết kế phông chữ mời hợp tác.

Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khiến chân dung của nam diễn viên trở nên thú vị hơn hình ảnh “tổng tài” trên màn ảnh.

Từ thần tượng đến người đàn ông trưởng thành trên màn ảnh

Từ một chàng trai 18 tuổi bước vào showbiz bằng cuộc thi âm nhạc, anh trải qua thời kỳ làm thần tượng, thành lập nhóm nhạc, chuyển sang điện ảnh, thử nghiệm nhiều kiểu vai và từng bước tìm kiếm vị trí riêng.

Đến “Đầu xuân tươi sáng”, ở tuổi 37, Tỉnh Bách Nhiên không còn là chàng trai thần tượng năm nào. Anh mang lên màn ảnh một hình ảnh trưởng thành hơn: Một người đàn ông có ngoại hình, khí chất và sự từng trải. Chính sự trưởng thành đó khiến Loan Niệm có sức hấp dẫn khác với những “tổng tài” trẻ tuổi từng xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tỉnh Bách Nhiên sở hữu phong cách thời trang biến hóa, từ lịch lãm đến cá tính. (Ảnh: Instagram)

Có thể cơn sốt Loan Niệm sẽ qua khi “Đầu xuân tươi sáng” khép lại. Nhưng với Tỉnh Bách Nhiên, đây có thể là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình gần hai thập niên làm nghề. Bởi sau tất cả, điều khiến một nam thần ở lại với khán giả không chỉ là một gương mặt đẹp mà là câu chuyện phía sau gương mặt ấy.