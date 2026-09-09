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Gần 30 năm sau Titanic: Điều gì khiến Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vẫn là đặc biệt của nhau?

Thứ Tư, 06:00, 09/09/2026
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VOV.VN - Gần 30 năm sau “Titanic”, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vẫn thân thiết. Khoảnh khắc hai người cùng xuất hiện tại bể bơi một lần nữa gợi nhớ tình bạn đặc biệt phía sau màn ảnh.

Mới đây, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet được bắt gặp cùng nhau bên bể bơi tại Saint-Tropez. Không còn Jack và Rose, không ánh đèn trường quay hay những khoảnh khắc lãng mạn của “Titanic”, họ xuất hiện đơn giản như hai người bạn đã quá quen thuộc với sự có mặt của nhau.

Hình ảnh ấy nhanh chóng gợi lại một trong những tình bạn được yêu thích nhất Hollywood.

Gần ba thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Leonardo DiCaprio và Kate Winslet lần đầu gặp nhau trên phim trường “Titanic”. Bộ phim đưa họ trở thành hai trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới, còn Jack và Rose trở thành cặp tình nhân kinh điển của điện ảnh.

Nhưng điều thú vị là sau khi câu chuyện tình yêu của Jack và Rose kết thúc, câu chuyện của Leo và Kate lại chưa bao giờ kết thúc. Họ vẫn giữ liên lạc, vẫn gặp nhau khi có dịp và vẫn dành cho nhau một sự thân thiết đặc biệt. Không cần xuất hiện cùng nhau thường xuyên, mỗi lần hai người tái ngộ, khán giả lại lập tức chú ý. Có lẽ bởi sau ngần ấy năm, sự tự nhiên giữa họ vẫn không thay đổi.

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Leonardo DiCaprio và Kate Winslet được bắt gặp cùng nhau tại Saint-Tropez. (Ảnh: Instagram)

Kate biết Leo từ trước khi anh trở thành một ngôi sao toàn cầu

Trong mắt công chúng, Leonardo DiCaprio là một trong những tài tử nổi tiếng với đời sống tình cảm nhiều màu sắc. Anh từng có những mối quan hệ với nhiều người đẹp nổi tiếng, đặc biệt là các người mẫu và những phụ nữ trẻ. Những cuộc tình ấy từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông, rồi lần lượt khép lại.

Kate Winslet thì hoàn toàn khác. Cô không phải người yêu của Leo, không phải một cuộc tình từng dang dở, cũng không phải một trong những bóng hồng thường xuyên xuất hiện bên nam tài tử.

Có lẽ chính điều đó khiến cô trở nên đặc biệt. Cô biết Leonardo DiCaprio trước khi anh trở thành Leonardo DiCaprio mà cả thế giới biết đến. Và Leo cũng chứng kiến Kate từ một nữ diễn viên trẻ trở thành một trong những tên tuổi được đánh giá cao nhất của điện ảnh Anh.

Họ cùng lớn lên trong nghề, cùng bước qua những năm tháng đẹp nhất và khó khăn nhất của sự nghiệp.

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Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trên phim trường “Titanic” năm 1997. (Ảnh: Paramount Pictures)

Suốt nhiều năm, người hâm mộ vẫn hy vọng Leonardo và Kate sẽ trở thành một đôi ngoài đời nhưng cả hai chưa bao giờ đi theo câu chuyện ấy. Kate nhiều lần nói rằng giữa cô và Leo chưa từng có sự hấp dẫn lãng mạn. Thậm chí, cô cho rằng việc họ không yêu nhau có thể chính là một trong những lý do giúp tình bạn tồn tại lâu đến vậy.

Họ có thể trêu chọc nhau, nhắc lại những câu thoại trong “Titanic” và cười về những chuyện mà chỉ hai người hiểu. Đó là thứ thân mật rất khó diễn bởi trên màn ảnh, họ từng phải diễn cảnh yêu nhau. Còn ở ngoài đời, họ chẳng cần diễn bất cứ điều gì.

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Từ Jack và Rose đến hai người bạn thân thiết, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vẫn đồng hành trong cuộc sống. (Ảnh: Paramount Pictures)

Từ Jack và Rose đến những năm tháng trưởng thành

Sau “Titanic”, cả hai không lập tức tái hợp trên màn ảnh. Mãi đến năm 2008, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet mới cùng đóng “Revolutionary Road”. Lần này, họ không còn là đôi tình nhân lý tưởng như Jack và Rose, mà là một cặp vợ chồng với những giấc mơ, thất vọng và mâu thuẫn của đời sống trưởng thành.

Sự tái hợp ấy cho thấy giữa hai diễn viên tồn tại một sự tin tưởng đặc biệt. Nhưng điều đáng nói hơn là ngoài công việc, tình bạn của họ vẫn tiếp tục.

Kate từng ở bên Leo trong những thời khắc quan trọng của sự nghiệp. Khi Leonardo giành Oscar đầu tiên với “The Revenant” năm 2016, Kate không giấu được niềm tự hào dành cho người bạn lâu năm.

Năm 2012, Leo cũng là người đưa Kate vào lễ đường trong đám cưới của cô. Những khoảnh khắc ấy nói nhiều hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.

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Jack và Rose đưa Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trở thành cặp đôi kinh điển của màn ảnh. (Ảnh: Paramount Pictures)
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Kate Winslet luôn dành cho Leonardo DiCaprio sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt. (Ảnh: Instagram)
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Tình bạn của hai ngôi sao được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. (Ảnh: Instagram)

Gần 30 năm, điều gì khiến họ vẫn thân thiết?

Có lẽ câu trả lời nằm ở việc họ không cố gắng trở thành bất cứ điều gì khác ngoài những người bạn.

Hollywood từng chứng kiến vô số tình bạn tan vỡ, những cuộc tình bắt đầu rồi kết thúc và những mối quan hệ thay đổi theo danh tiếng. Leonardo và Kate thì dường như đứng ngoài vòng xoáy đó. Họ không cần xuất hiện cùng nhau mỗi tuần. Không cần liên tục đăng ảnh chung. Không cần chứng minh rằng mình thân thiết. Nhưng mỗi khi gặp lại, sự thoải mái vẫn còn nguyên.

Năm 2021, Kate từng kể rằng cô đã bật khóc khi gặp lại Leo sau ba năm xa cách vì đại dịch. Cô nói mình đã biết anh "nửa đời người" và gọi Leo là một người bạn rất thân thiết, người mà cô gắn bó suốt đời. Một câu nói đơn giản nhưng đủ cho thấy vị trí của Leonardo trong cuộc đời Kate.

Và có lẽ Kate cũng có một vị trí tương tự trong cuộc đời Leo.

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Kate Winslet có mặt trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Leonardo DiCaprio tại các mùa giải thưởng. (Ảnh: Instagram)

Jack và Rose chỉ có vài ngày, Leo và Kate có gần 30 năm

Đây có lẽ là điều đẹp nhất trong câu chuyện của họ. Jack và Rose chỉ có vài ngày trên con tàu Titanic trước khi số phận chia lìa họ. Còn Leonardo và Kate đã có gần 30 năm.

Họ đã cùng chứng kiến nhau thay đổi. Từ những diễn viên trẻ trở thành những ngôi sao lớn. Từ những ngày tháng đi trên thảm đỏ “Titanic” đến những mùa giải thưởng, những cuộc tình, những cuộc hôn nhân, những mất mát và những năm tháng trưởng thành.

Không yêu nhau, nhưng vẫn chọn ở lại trong cuộc đời nhau. Và có lẽ, đó mới là điều khiến khán giả vẫn dành cho họ một tình cảm đặc biệt sau gần ba thập kỷ.

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Leonardo DiCaprio lo ngại nền tảng trực tuyến lấn át rạp chiếu phim

VOV.VN - Trước sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến, Leonardo DiCaprio thẳng thắn đặt vấn đề về sức hút của rạp chiếu phim, cho rằng điện ảnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình nhanh chóng và đứng trước nguy cơ đánh mất thói quen thưởng thức ngoài rạp của khán giả.

 

Hải Hà/VOV.VN
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