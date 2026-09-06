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25 năm sau Harry Potter: Emma Watson và hành trình thoát khỏi Hermione

Chủ Nhật, 09:00, 06/09/2026
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VOV.VN - 25 năm sau ngày “Harry Potter” lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, Emma Watson vẫn được nhớ đến với cái tên Hermione Granger. Nhưng phía sau cô phù thủy nhỏ ngày nào là hành trình của một nữ diễn viên không ngừng thử sức, thay đổi và tìm cách bước ra khỏi cái bóng quá lớn của chính mình.

Có những vai diễn trở thành một phần ký ức của khán giả. Cũng có những vai diễn gần như trở thành cái tên thứ hai của người diễn viên.

Với Emma Watson, đó là Hermione.

Khi “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” ra mắt năm 2001, Emma Watson mới 11 tuổi. Cô bé với mái tóc nâu xù, gương mặt sáng và vẻ thông minh, nhanh nhẹn của Hermione lập tức được khán giả yêu mến.

Cùng Daniel Radcliffe và Rupert Grint, Watson lớn lên trong suốt tám phần phim “Harry Potter”. Khán giả nhìn thấy Hermione lớn lên nhưng cũng chính vì thế, họ gần như quen với việc nhìn Emma Watson trong hình hài Hermione.

Và khi câu chuyện về Harry Potter khép lại, một câu hỏi lớn chờ đợi nữ diễn viên trẻ: Emma Watson sẽ là ai nếu không còn Hermione?

25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 1
Emma Watson trong vai Hermione Granger, nhân vật đưa cô trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới.
25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 2
Emma Watson và Daniel Radcliffe trong những ngày đầu của hành trình Harry Potter.

Thành công lớn đôi khi cũng là một cái bóng lớn

Không phải diễn viên nào cũng may mắn có một vai diễn làm thay đổi cả cuộc đời. Emma Watson có được điều đó khi còn là một đứa trẻ. Nhưng thành công đến quá sớm cũng đặt cô trước một thử thách khác: Làm thế nào để khán giả nhìn thấy một con người mới phía sau nhân vật đã quá quen thuộc?

25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 3
25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 4
Hermione Granger là vai diễn gắn với tuổi thơ và sự trưởng thành của Emma Watson.

Watson không chọn cách tiếp tục đóng những cô gái giống Hermione. Cô bắt đầu thử những vai diễn khác.

Trong “The Perks of Being a Wallflower”, cô trở thành Sam - một cô gái trẻ nhiều tổn thương, tự do và giàu cảm xúc. Trong “The Bling Ring”, cô hóa thân thành một thiếu nữ bị cuốn vào thế giới hào nhoáng của người nổi tiếng, thời trang và những vụ trộm. Những vai diễn ấy không phải lúc nào cũng thành công lớn. Nhưng chúng quan trọng, bởi Emma Watson đang làm điều mà nhiều ngôi sao trẻ khó làm được: Chấp nhận thử nghiệm và chấp nhận cả khả năng thất bại.

Cô không cố chứng minh rằng mình đã quên Hermione. Cô chỉ muốn chứng minh rằng mình còn có thể trở thành nhiều người khác.

25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 5
Trong "The Perks of Being a Wallflower", Watson thử sức với hình ảnh một cô gái trẻ nhiều tổn thương và giàu cảm xúc.

Năm 2017, Emma Watson trở lại với một bom tấn lớn khi đóng Belle trong “Beauty and the Beast”. Thoạt nhìn, Belle và Hermione có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều thông minh, cả hai đều yêu sách và cả hai đều không dễ dàng chấp nhận những khuôn mẫu xung quanh mình.

Nhưng Belle mở ra cho Watson một thế giới khác. Đó là phim ca nhạc, cổ tích, tình yêu và những sân khấu khổng lồ của Hollywood. “Beauty and the Beast” thành công về thương mại, nhưng điều đáng chú ý hơn là Watson tiếp tục cho thấy cô không muốn bị đóng khung trong một nhân vật duy nhất.

Từ Hermione đến Belle, rồi đến những nhân vật hoàn toàn khác, Watson từng bước mở rộng giới hạn của mình.

25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 6
Emma Watson hóa thân thành Belle trong "Beauty and the Beast", một bước chuyển đáng chú ý sau thành công của Harry Potter.

Rời xa màn ảnh cũng là một cách trưởng thành

Điều làm Emma Watson khác với hình ảnh một ngôi sao tuổi teen thông thường nằm ở việc cô không dành toàn bộ cuộc đời cho điện ảnh.

Ngay khi nổi tiếng, Watson vẫn theo đuổi việc học. Cô tốt nghiệp Đại học Brown và sau đó tham gia nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ và giáo dục. Điều đó cho thấy một lựa chọn quan trọng của Watson: Cô không muốn sự nghiệp diễn viên trở thành toàn bộ con người mình.

Sau “Little Women” năm 2019, Emma Watson gần như rút khỏi đời sống điện ảnh. Một ngôi sao từng xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng bỗng trở nên vắng bóng.

Với Hollywood, đó có thể là một quyết định khó hiểu. Nhưng với Watson, dường như đó là một lựa chọn cần thiết. Cô từng chia sẻ về những áp lực của việc làm diễn viên và cảm giác không còn muốn tiếp tục chỉ vì mình phải tiếp tục.

Điều đáng chú ý là Watson không biến mất vì sự nghiệp thất bại. Cô dừng lại khi đang ở một vị trí rất tốt, đó là một khác biệt lớn. Trong một ngành công nghiệp luôn thúc giục nghệ sĩ phải xuất hiện, phải trẻ, phải thành công và phải liên tục có dự án mới, việc một ngôi sao chủ động nói “tôi cần thời gian” cũng là một dạng bản lĩnh.

25 nam sau harry potter emma watson va hanh trinh thoat khoi hermione hinh anh 7
25 năm sau Harry Potter, Emma Watson vẫn được nhớ đến với Hermione, nhưng hành trình của cô đã đi xa hơn rất nhiều.(Ảnh: Instagram)

25 năm sau, Hermione vẫn ở đó

Sẽ rất khó để Emma Watson thoát khỏi Hermione và có lẽ cô cũng không cần phải thoát. Hermione là vai diễn đưa cô đến với hàng triệu khán giả, là tuổi thơ, là thanh xuân và là ký ức của nhiều thế hệ.

Nhưng điều đáng trân trọng là Watson không để Hermione trở thành điểm kết thúc. Cô thử những vai diễn khác, cô bước vào những bộ phim lớn, cô chấp nhận những lựa chọn không an toàn, cô theo đuổi những mối quan tâm ngoài điện ảnh và cô cũng đủ can đảm để dừng lại.

Sau 25 năm, khi “Harry Potter” trở lại rạp, khán giả có thể sẽ một lần nữa nhìn thấy cô bé Hermione ngày nào. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một Emma Watson đã khác rất nhiều. Với Emma Watson, Hermione có thể mãi mãi là vai diễn đáng nhớ nhất nhưng 25 năm qua đã chứng minh một điều: Cô không chỉ là Hermione.

Hải Hà/VOV.VN
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