Chi Pu, Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc đọ sắc

Ngoài Quốc Anh vướng lịch trình, các thành viên chính của ê-kíp “Chị chị em em 3” gồm nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn đều có mặt tại sự kiện. Showcase do siêu mẫu Hà Anh dẫn dắt.

Một trong những thông tin đáng chú ý được công bố là sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, bên cạnh Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh.

Chi Pu, Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc cùng xuất hiện tại showcase ra mắt dàn diễn viên “Chị chị em em 3” ở TP.HCM.

“Chị chị em em 3” cũng đánh dấu lần đầu Lan Ngọc tham gia một bộ phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc. Nữ diễn viên cho biết nhân vật Thị Liễu là dạng vai cô chưa từng thể hiện trước đây.

“Lan Ngọc đã vào nghề nhiều năm nhưng đúng là tới ‘Chị chị em em 3’ mới có cơ hội được đóng trong một phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc. Việc hoá thân vào nhân vật Thị Liễu cũng là một thử thách, bởi đây là dạng vai từ trước đến giờ Ngọc chưa từng thể hiện qua”, cô chia sẻ.

Theo Lan Ngọc, việc trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian cũng tạo cho cô những áp lực nhất định. Với nhân vật lần này, nữ diễn viên phải thay đổi cách thể hiện quen thuộc: “Vào vai này Ngọc phải kiềm chế bớt năng lượng của mình lại để trưởng thành hơn, tiết chế hơn. Có thể nói đây là một bước chuyển mình với cá nhân Ngọc trong sự nghiệp diễn xuất”.

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, nhân vật cô cho là một “bước chuyển mình” trong diễn xuất.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, cũng là vai nữ chính đầu tiên của cô.

Trong khi đó, Chi Pu trở lại thương hiệu “Chị chị em em” sau khi từng góp mặt ở phần đầu. Lần này, cô vào vai Thị Nương - một liền chị quan họ Bắc Ninh.

Chi Pu cho biết cô không do dự nhiều khi nhận lời mời từ nhà sản xuất Will Vũ, đồng thời muốn có một hình ảnh khác so với phần phim trước.

“Mọi người sẽ thấy một Chi Pu rất khác - một liền chị của quan họ Bắc Ninh trong phần phim này. Ở phần 1 trông tôi hơi khổ sở, nên khi tham gia Chị chị em em 3, tôi xin đạo diễn và nhà sản xuất được ‘lộng lẫy’ hết mình”, Chi Pu nói.

Chi Pu trở lại “Chị chị em em” với vai Thị Nương, một liền chị quan họ Bắc Ninh.

Steven Nguyễn.

Kỳ Duyên cũng có bước chuyển mới khi đảm nhận vai nữ chính đầu tiên. Nhân vật của cô là Thị Mầu, một tiểu thư thời xưa được giáo dục kỹ lưỡng.

Kỳ Duyên cho biết điện ảnh vẫn là lĩnh vực mới với cô dù đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Để vào vai Thị Mầu, cô phải thay đổi từ cách đi đứng, nói chuyện đến cách thể hiện tính cách nhân vật.

“Duyên đã phải lột xác hoàn toàn để hoá thân vào vai diễn này, trở thành một cô tiểu thư thời xưa nền nã, đi nhẹ nói khẽ và chịu sự giáo dục kỹ lưỡng nhất, và còn phải làm sao để nổi bật được tính cách của nhân vật”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Nói về Thị Mầu, cô nhận xét cuộc sống của nhân vật “khá nghiệt ngã” và cho rằng những quyết định của nhân vật đều xuất phát từ những gì cô đã trải qua.

NSND Lê Khanh.

Tại showcase, NSND Lê Khanh cũng chia sẻ về ba nữ diễn viên. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi người đều đứng trước những cơ hội và thử thách riêng khi hóa thân vào nhân vật mới.

“Lan Ngọc đã là một diễn viên được tin tưởng và kỳ vọng, nhưng vai này với Ngọc vừa khó lại vừa dễ, bởi đây là một vai mà Ngọc chưa từng hóa thân vào, lại cũng là một lợi thế vì không sợ bị lặp lại hình ảnh trước đó. Với Chi Pu, đây cũng là một thách đố khi quay lại với điện ảnh, bởi khán giả sẽ trông chờ vai diễn của Chi có gì đặc biệt hơn trước đó hay không. Kỳ Duyên thì đã khá thành công với vai diễn ở bộ phim trước, nhưng vì thành công nên khi tham gia một dòng phim khác, hoá thân vào vai khác cũng lại là một thử thách”, NSND Lê Khanh nói.

Dàn diễn viên “Chị chị em em 3” tại showcase

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết anh từng là khán giả của hai phần phim trước và muốn phần ba có sự khác biệt. Vì vậy, ê-kíp quyết định lựa chọn bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Theo đạo diễn, một trong những áp lực trong quá trình thực hiện phim đến từ sự cầu toàn của các diễn viên. Trong khi đó, nhà sản xuất Will Vũ cho biết phần phim mới vẫn giữ những yếu tố đặc trưng của thương hiệu, trong đó các nhân vật nữ tiếp tục đóng vai trò trung tâm.

Tại sự kiện, ê-kíp đồng thời giới thiệu teaser trailer và poster gồm 5 nhân vật chính. “Chị chị em em 3” dự kiến ra rạp ngày 16/10/2026.