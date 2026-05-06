中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai mỹ nhân phim tình báo Việt có điểm chung đặc biệt: Bố đều là công an

Thứ Tư, 14:04, 06/05/2026

VOV.VN - “Mật mã Đông Dương” thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh. Cả hai nữ diễn viên đều có bố làm công an, nên việc tham gia một tác phẩm về lực lượng tình báo mang đến cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Ninh Dương Lan Ngọc Trâm Anh Mật mã Đông Dương phim Mật mã Đông Dương hai mỹ nhân phim tình báo Việt Lan Ngọc Trâm Anh Lan Ngọc có bố làm công an Trâm Anh có bố làm công an phim tình báo Việt diễn viên phim Mật mã Đông Dương nữ tình báo viên Lan Ngọc đóng phim tình báo Trâm Anh đóng phim tình báo Quang Tuấn Doãn Quốc Đam phim lịch sử tình báo Việt 25.000 hồ sơ tình báo chiến sĩ tình báo Việt Nam đề tài tình báo điện ảnh Việt
VOV.VN trên Google News
Trang:
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 1
Dự án điện ảnh “Mật mã Đông Dương” đang gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại của đề tài tình báo trên màn ảnh Việt sau gần 40 năm vắng bóng. Dàn diễn viên của phim gồm nhiều gương mặt đáng chú ý như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, NSND Trung Anh…
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 2
Trong số đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh trở thành hai cái tên được quan tâm đặc biệt. Không chỉ cùng góp mặt trong một dự án tình báo quy mô lớn, cả hai còn có điểm chung thú vị: Bố đều là công an.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 3
Chính sự gắn bó này khiến việc vào vai trong một tác phẩm lấy cảm hứng từ lực lượng tình báo, công an trở nên thiêng liêng hơn với họ.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 4
Diễn viên Trâm Anh chia sẻ, khi tiếp nhận vai diễn, cô cảm thấy “nổi da gà” và vô cùng phấn khích vì được hóa thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử. Với nữ diễn viên sinh năm 1996, đây không chỉ là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để cô hiểu sâu hơn về những con người đã âm thầm cống hiến cho đất nước.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 5
“Có một điều khá trùng hợp là cả tôi và chị Ninh Dương Lan Ngọc đều có bố là công an. Vì vậy, việc vào vai một nữ tình báo viên đối với tôi mang một cảm xúc rất đặc biệt và thiêng liêng”, Trâm Anh bày tỏ. Trước đó, năm 2025, Trâm Anh ghi dấu ấn với bộ phim "Tử chiến trên không".
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 6
Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên cô đóng phim tình báo chuyên sâu – một thể loại đòi hỏi bản lĩnh, nội tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc. Để nhập vai, Lan Ngọc phải tham gia các buổi học về khái niệm chuyên án, nghiệp vụ tình báo từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 7
Càng nghiên cứu, cô càng nhận ra đây là đề tài giàu chất liệu và càng thêm cảm phục những người dám thực hiện dòng phim khó này.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 8
Lan Ngọc từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng bố cô là công an giao thông. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã rất ngưỡng mộ bố và từng có ý định nối nghiệp. Tuy nhiên, cơ duyên lại đưa cô đến với nghệ thuật.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 9
Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”, sau đó khẳng định tên tuổi với loạt phim ăn khách như “Cua lại vợ bầu”, “Gái già lắm chiêu”. Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình, gameshow và từng tham gia nhóm LUNAS sau “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 10
“Mật mã Đông Dương” là phim lịch sử - tình báo lấy cảm hứng từ gần 25.000 hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
hai my nhan phim tinh bao viet co diem chung dac biet bo deu la cong an hinh anh 11
Nội dung phim tập trung khai thác chuyên án P01, xoay quanh nhân vật Trần Thắng – một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào.

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam
Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Từ những thước phim còn vương bụi chiến hào của Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các tác phẩm giàu chất điện ảnh, lịch sử không chỉ được ghi lại mà còn được “viết lại” bằng ngôn ngữ hình ảnh, kể lại bằng cảm xúc, con người và sự vĩ đại còn ngân dài.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Từ những thước phim còn vương bụi chiến hào của Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các tác phẩm giàu chất điện ảnh, lịch sử không chỉ được ghi lại mà còn được “viết lại” bằng ngôn ngữ hình ảnh, kể lại bằng cảm xúc, con người và sự vĩ đại còn ngân dài.

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"
25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" đã chính thức được công bố. Sau gần 40 năm vắng bóng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận hiện đại.

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" đã chính thức được công bố. Sau gần 40 năm vắng bóng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận hiện đại.

Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau
Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau

VOV.VN - Những diễn biến cuối cùng của "Bóng ma hạnh phúc" đang trở thành tâm điểm chú ý khi loạt trích đoạn hé lộ đoạn kết kịch tính thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Sau hành trình dài với hàng loạt biến cố, bộ phim khép lại bằng cái giá đắt cho kẻ phản diện và sự giải thoát cho người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.

Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau

Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau

VOV.VN - Những diễn biến cuối cùng của "Bóng ma hạnh phúc" đang trở thành tâm điểm chú ý khi loạt trích đoạn hé lộ đoạn kết kịch tính thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Sau hành trình dài với hàng loạt biến cố, bộ phim khép lại bằng cái giá đắt cho kẻ phản diện và sự giải thoát cho người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.