Chu Châu giành danh hiệu “Gương mặt đẹp nhất Trung Quốc” trong “Thời đại của Miyu”

Thứ Sáu, 08:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chu Châu trong bộ phim truyền hình ăn khách “Thời đại của Miyu” đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc nhờ nhan sắc, khả năng diễn xuất và sự ăn ý với Chung Hán Lương.

“Thời đại của Miyu”, bộ phim mà Chu Châu thủ vai chính Xu Mi Yu, đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả. Bộ phim gồm 40 tập được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hồng Cửu và tập trung vào sự trưởng thành của phụ nữ, tình yêu chín chắn và giá trị của việc xây dựng lại cuộc sống sau những thất bại cá nhân.

chu chau gianh danh hieu guong mat dep nhat trung quoc trong thoi dai cua miyu hinh anh 1

Trong phim, Chu Châu vào vai Xu Mi Yu, một người phụ nữ từng có cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo. Tuy nhiên, cuộc sống của cô sụp đổ sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Sau khi chọn ly hôn, Mi Yu lại đối mặt với một khủng hoảng khác khi phải gánh khoản nợ lớn cho cha mẹ.

chu chau gianh danh hieu guong mat dep nhat trung quoc trong thoi dai cua miyu hinh anh 2

Sau khi "rơi xuống đáy vực", Xu Mi Yu gạt bỏ lòng tự ái và bắt đầu lại cuộc sống với công việc dọn phòng tại một khách sạn lớn. Chu Châu đóng vai chính cùng với Chung Hán Lương, người vào vai Ji Feng. Nhân vật của họ phát triển một mối tình lãng mạn trưởng thành dựa trên sự thấu hiểu, mục tiêu chung và sự hỗ trợ lẫn nhau. Một số cảnh cảm động giữa Chu Châu và Chung Hán Lương được cho là đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

chu chau gianh danh hieu guong mat dep nhat trung quoc trong thoi dai cua miyu hinh anh 3

Diễn xuất của Chu Châu đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Vẻ ngoài thanh lịch, phong cách và thời trang của cô trong phim cũng trở thành tâm điểm chú ý. Chu Châu từ lâu đã được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí Trung Quốc.

chu chau gianh danh hieu guong mat dep nhat trung quoc trong thoi dai cua miyu hinh anh 4

Sinh năm 1984, cô xuất thân từ một gia đình danh giá. Ông nội cô là một thiếu tướng quân đội, trong khi cha cô là một doanh nhân thành đạt. Trước khi bước chân vào nghiệp diễn xuất, Chu Châu từng theo học ngành kỹ thuật điện tử. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi VJ khu vực Bắc Kinh do MTV tổ chức năm 2005.

chu chau gianh danh hieu guong mat dep nhat trung quoc trong thoi dai cua miyu hinh anh 5

Trong những năm qua, cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, bao gồm các phim Marco Polo, Truy tìm ký ức, và Đại Tần Đế Quốc. Được biết đến với vẻ đẹp thanh tú, thần thái tao nhã và gu thời trang tinh tế, Chu Châu cũng được nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp lớn ưa chuộng. Cô đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới hàng năm của TC Candler.

Thư Vũ/VOV.VN
Lưu Diệc Phi gây sốt với vai diễn “tiểu thư nhà giàu” thanh lịch khi mới 14 tuổi
VOV.VN - Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng trầm trồ khi những đoạn phim cũ từ bộ phim “Câu chuyện về một gia đình quý tộc” được đăng tải lại, cho thấy vẻ thanh lịch và tài năng diễn xuất của cô khi mới chỉ 14 tuổi.

Hơn 7 năm sau ly hôn, Dương Mịch đang viết “kịch bản khác” cho cuộc đời mình

VOV.VN - Bảy năm sau khi ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch, người đẹp của điện ảnh Trung Quốc vươn lên trở thành "Nữ hoàng Weibo", đại sứ thương hiệu Prada và nữ diễn viên chính của Trương Nghệ Mưu, định hình lại sự nghiệp và hình ảnh của mình.

Điền Hi Vi, nữ chính phim “Trục Ngọc” bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

VOV.VN - Điền Hi Vi, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Phàn Trường Ngọc trong phim điện ảnh Trung Quốc nổi tiếng gần đây “Trục Ngọc”, đang đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại một quán bar, nhưng những thông tin mới cho thấy vụ việc có thể đã bị hiểu lầm.

