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Chung Hán Lương: “Người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ” đang hẹn hò bí mật?

Thứ Sáu, 06:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Nam diễn viên Chung Hán Lương được cho là đã bị bắt gặp dùng bữa tối tại Sydney cùng với nhà tạo mẫu Tạ Dịch Hoa, người được đồn đoán là "người vợ bí mật" của anh suốt hơn một thập kỷ qua.

Trang tin 163 của Trung Quốc đưa tin người dân bắt gặp Chung Hán Lương và người vợ bí mật được cho là của anh, nhà tạo mẫu Tạ Dịch Hoa, đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Sydney, Úc. Những bức ảnh ngôi sao phim “Bên nhau trọn đời” mỉm cười, trò chuyện và nhìn người bạn đồng hành của mình với ánh mắt trìu mến nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng.

chung han luong nguoi dan ong trong mo cua vo so phu nu dang hen ho bi mat hinh anh 1
(Ảnh: Kbizoom)

Theo bản tin, Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa giữ kín đáo và tránh thể hiện tình cảm công khai nơi công cộng, nhưng lại tỏ ra rất ăn ý qua cử chỉ và tương tác của họ. Hiện đã ngoài 50 tuổi, nam diễn viên được cho là vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong cách, trong khi Tạ Dịch Hoa được miêu tả là sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và sự thanh lịch, kín đáo. Để bảo vệ sự riêng tư của cô, những người bắt gặp cặp đôi được cho là đã tránh chụp hoặc chia sẻ những bức ảnh rõ nét khuôn mặt cô.

Chung Hán Lương được xem là một trong những nam nghệ sĩ kín đáo nhất trong làng giải trí Trung Quốc ngay từ khi bước chân vào làng giải trí. Anh hiếm khi bàn luận về đời tư, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm. Anh cũng đã tránh được nhiều scandal hẹn hò đình đám, điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của công chúng về cuộc sống riêng tư của nam diễn viên.

chung han luong nguoi dan ong trong mo cua vo so phu nu dang hen ho bi mat hinh anh 2
(Ảnh: Kbizoom)

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, một số nguồn tin giải trí uy tín của Trung Quốc đã đưa tin rằng, Chung Hán Lương bí mật kết hôn với nhà tạo mẫu kiêm cộng sự thân thiết lâu năm của mình là Tạ Dịch Hoa, người kém anh 6 tuổi. Cặp đôi được cho là bắt đầu mối quan hệ vào năm 2010. Sau 16 năm bên nhau, “Vua lãng mạn” và Tạ Dịch Hoa được cho là có hai con gái. Tuy nhiên, mọi chuyện cho đến nay vẫn chỉ là những bí mật được suy đoán.

Trước đó, hãng truyền thông CRI đã tiết lộ rằng Chung Hán Lương từng thảo luận về mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình. Anh ấy được cho là đã nói rằng mình bị thu hút bởi người phụ nữ độc lập, có tính cách vui vẻ và sở hữu đôi chân dài. Nhiều người sau đó đã chỉ ra rằng mô tả này khá giống với Tạ Dịch Hoa.

chung han luong nguoi dan ong trong mo cua vo so phu nu dang hen ho bi mat hinh anh 3
(Ảnh: Kbizoom)

Vào năm 2015, hãng truyền thông Fengxing đưa tin đã chụp được hình ảnh Chung Hán Lương và gia đình khi anh đang quay phim tại Thái Lan. Có vẻ như để tránh bị nhận ra, nam diễn viên đã sắp xếp cho Tạ Dịch Hoa và con gái ở một khách sạn khác. Mỗi khi đến thăm hoặc đưa vợ con ra ngoài, anh đều đeo khẩu trang và cố tình ăn mặc giản dị, có phần luộm thuộm để người xung quanh không nhận ra mình.

Năm 2023 lại rộ lên tin đồn Chung Hán Lương ly hôn người vợ bí ẩn Tạ Dịch Hoa và chuyện cặp đôi này có hai cô con gái. Theo đó, một cựu phóng viên giải trí nổi tiếng tên Chu Phỉ bất ngờ tiết lộ thông tin liên quan tới đời sống cá nhân của Chung Hán Lương. Nữ phóng viên cho biết Chung Hán Lương và vợ đã ly hôn vào đầu năm 2022. Cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã lớn và dường như không thể hòa giải.

chung han luong nguoi dan ong trong mo cua vo so phu nu dang hen ho bi mat hinh anh 4
Chung Hán Lương và Tạ Dịch Hoa (Ảnh: Kbizoom)

Mặc dù liên tục bị đồn đoán về cuộc hôn nhân bí mật với nhà tạo mẫu Tạ Dịch Hoa trong những năm qua, Chung Hán Lương chưa bao giờ công khai xác nhận hay phủ nhận những thông tin này. Sự im lặng kéo dài của anh chỉ khiến đời tư của anh trở thành một trong những bí ẩn dai dẳng xung quanh nam diễn viên.

Sinh năm 1974, Chung Hán Lương là một diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí Hoa ngữ. Trong những năm 2000, anh được coi là một trong những nam diễn viên “sở hữu nam tính” nổi bật nhất châu Á cùng với Lâm Chí Dĩnh và Won Bin (ngôi sao Hàn Quốc Kim Do Jin), nhờ vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp  diễn xuất thành công . Tại Trung Quốc, anh được đặt những biệt danh ngọt ngào như “người đàn ông đẹp trai nhất trong số những người đẹp trai” và “người đàn ông trong mơ của vô số phụ nữ”.

Thư Vũ/VOV.VN
Kbizoom
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