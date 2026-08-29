Cảnh Điềm đối mặt với vấn đề pháp lý mới trong vụ tranh chấp tài sản "triệu USD"

Mỹ nhân của điện ảnh Hoa ngữ Cảnh Điềm lại trở thành tâm điểm chú ý sau khi một doanh nhân được cho là đã đệ đơn kiện cô và cha mẹ cô về tranh chấp tài sản có trị giá lên đến hơn 30 triệu nhân dân tệ (NDT).

Theo iFeng đưa tin, luật sư đại diện cho doanh nhân Tôn Vũ Thần đã xác nhận rằng các thủ tục pháp lý đã được áp dụng chống lại Cảnh Điềm và cha mẹ cô. Tòa án đã thụ lý vụ án theo đúng quy trình pháp luật. Nguyên đơn cũng được cho là đã yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản đối với các bị cáo. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa bước vào giai đoạn xét xử chính thức và chưa có phán quyết cuối cùng.

Diễn viên Cảnh Điềm của điện ảnh Hoa ngữ. (Ảnh: Kbizoom)

Sau khi tòa án chấp nhận thụ lý vụ án, phía Cảnh Điềm được cho là đã đệ đơn phản đối về thẩm quyền xét xử của tòa án. Yêu cầu này hiện đang được xem xét, có nghĩa là tranh chấp pháp lý vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Người đại diện của tỷ phú Tôn Vũ Thần kêu gọi tất cả các bên tôn trọng thủ tục pháp lý, tiếp cận tranh chấp một cách khách quan và chờ đợi kết quả cuối cùng được thể hiện trong các văn bản pháp luật có hiệu lực.

Theo Sohu, tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo, khiến danh tiếng của Cảnh Điềm đang bị “soi” kỹ lưỡng trên nền tảng này. Nữ diễn viên đã phải đối mặt với nhiều tin đồn trong những tháng gần đây và liên tục phủ nhận các cáo buộc liên quan đến đời tư của mình.

Doanh nhân Tôn Vũ Thần. (Ảnh: Kbizoom)

Tối ngày 27/8, công ty quản lý của Cảnh Điềm đã đưa ra một tuyên bố giải đáp về vụ việc gây tranh cãi. Công ty nhấn mạnh rằng danh tiếng đặc biệt quan trọng đối với người nổi tiếng nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu mà người khác tìm cách lợi dụng.

Nhóm của Cảnh Điềm cho biết họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai sử dụng danh tiếng của nữ diễn viên để trục lợi cá nhân. Công ty cũng tuyên bố sẽ tuân thủ pháp luật và các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời để tòa án giải quyết tranh chấp.

“Ngoài việc thông báo cho công chúng về những diễn biến trong quá trình bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác”, công ty quản lý của Cảnh Điềm nhấn mạnh và tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết về tranh chấp tài chính.

Ảnh: Kbizoom

Một luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí đã nhấn mạnh khía cạnh quan trọng trong các tuyên bố từ cả hai phía. Theo luật sư này, dường như không bên nào hoàn toàn loại trừ khả năng trước đây đã có một số hình thức giao dịch hoặc liên hệ kinh tế giữa các bên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cáo buộc liên quan đến số tiền tranh chấp đã được xác minh là sự thật.

Luật sư giải thích rằng nếu bị cáo hoàn toàn phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hoặc giao dịch tài chính nào với nguyên đơn, họ thường có thể trực tiếp phủ nhận điểm đó. Thay vào đó, số tiền đang tranh chấp có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm quà tặng, đầu tư hoặc thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.

Do đó, các câu hỏi như: Liệu tiền có cần được hoàn trả hay không? số tiền cần hoàn trả là bao nhiêu? và liệu các trường hợp đó có cấu thành làm giàu bất chính hoặc gian lận hay không? cuối cùng sẽ cần được tòa án quyết định.

Ảnh: Kbizoom

Luật sư cũng nhấn mạnh rằng thông tin công khai về vụ án vẫn còn hạn chế. Do đó, cả hai bên nên chờ phán quyết của tòa án thay vì đưa ra kết luận dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng.

Vụ kiện mới nhất cũng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận xoay quanh một loạt tin đồn về đời tư của Cảnh Điềm. Một nguồn tin giấu tên tự nhận có quan hệ trong ngành giải trí Trung Quốc đã cáo buộc rằng nữ diễn viên nổi tiếng với hình tượng “trong sáng” này đã yêu cầu bạn trai giàu có của mình trả tiền cho việc mang thai hộ.

Theo đó, người phụ nữ ban đầu yêu cầu đặt cọc 100.000 USD, trước khi doanh nhân này được cho là đã chuyển cho cô 30 triệu NDT. Nguồn tin còn cho biết thêm rằng người đàn ông này đã sắp xếp một máy bay riêng để đưa nữ diễn viên đến Mỹ. Cáo buộc cho biết sau đó cô viện cớ mệt mỏi vào ngày lấy trứng và yêu cầu thêm tiền. Sau khi doanh nhân này được cho là đã từ chối, cô đã chặn liên lạc của anh ta và trở về Trung Quốc.

Doanh nhân Tôn Vũ Thần là người sáng lập nền tảng xu ảo blockchain Tron. (Ảnh: Kbizoom)

Trước đó, cùng một nguồn tin trên đã lan truyền một văn bản được cho là thỏa thuận từ một công ty môi giới mang thai hộ ở nước ngoài, có chữ ký của Cảnh Điềm. Nguồn tin này cũng liên kết khoản thanh toán được cho là 30 triệu NDT với các mục như “chi phí dinh dưỡng” và “phí hỗ trợ”. Theo iFeng, Studio của Cảnh Điềm đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó, mô tả những tuyên bố này là những lời bịa đặt ác ý.

Ngày 27/8, một báo cáo khác cho rằng doanh nhân bí ẩn được nhắc đến trong các tin đồn mang thai hộ trước đó có thể là Tôn Vũ Thần, người sáng lập nền tảng blockchain Tron. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng pháp lý nào được xác nhận thiết lập mối liên hệ giữa Cảnh Điềm và Tôn Vũ Thần trong vụ kiện mới được báo cáo. Tuyên bố của luật sư ngày 27/8 chỉ xác nhận rằng Tôn Vũ Thần đã đệ đơn kiện Cảnh Điềm và cha mẹ cô về tranh chấp tài sản liên quan đến hơn 30 triệu NDT này.

Vụ án vẫn chưa được xét xử và chưa có phán quyết cuối cùng nào được đưa ra. Do đó, những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ tài chính của Cảnh Điềm với doanh nhân kia, thỏa thuận mang thai hộ bị cáo buộc, hay danh tính của người đàn ông được nhắc đến trong các tin đồn không nên được coi là sự thật đã được xác lập ở giai đoạn này.