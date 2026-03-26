Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Lộ diện loạt gương mặt sáng giá

Đêm Chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 25/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) đã mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng, đồng thời hé lộ những thí sinh nổi bật trên hành trình chinh phục vương miện. Với sự góp mặt của 47 thí sinh, chương trình không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam qua từng phần thi.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Á hậu Minh Kiên

Điểm nhấn đặc biệt của đêm thi là phần trình diễn “Dances of Vietnam” – nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Miss World Vietnam. Không đơn thuần là trình diễn trang phục, phần thi còn kết hợp vũ đạo để kể những câu chuyện văn hóa Việt. Mỗi thiết kế mang dấu ấn riêng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian hay các điệu múa đặc trưng. Dưới sự dàn dựng của ê-kíp, sân khấu trở nên sống động, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu Huỳnh Minh Kiên xuất hiện ấn tượng trong vai trò mở màn và kết màn cho phần thi. Đặc biệt, tiết mục đồng diễn trên nền nhạc “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” tạo nên cao trào, mang đến không khí hào hùng, kết nối truyền thống với tinh thần hiện đại.

Bên cạnh đó, phần thi Người đẹp Du lịch cũng thu hút sự chú ý khi Top 10 thí sinh trình bày trực tiếp về quê hương của mình. Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, mỗi thí sinh còn thể hiện khả năng kể chuyện, sự sáng tạo và tình yêu dành cho nơi mình sinh ra. Sau phần thi, ban giám khảo đã lựa chọn Top 5 Người đẹp Du lịch. Thí sinh chiến thắng ở hạng mục này sẽ giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Phần thi Người đẹp Biển tiếp tục “đốt nóng” sân khấu khi 47 thí sinh tự tin trình diễn bikini, khoe hình thể và phong thái chuyên nghiệp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, cuốn hút. Từ đây, Top 5 đề cử Người đẹp Biển chính thức lộ diện. Thí sinh chiến thắng Người đẹp Biển sẽ góp mặt trong Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Sau loạt phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái…, những thí sinh nổi bật đã dần được xác định, khiến cuộc đua đến vương miện ngày càng kịch tính.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/03 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World – bà Julia Morley và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 – Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.