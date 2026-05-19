  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phim học đường mới của VTV gây chú ý với đề tài sang chấn tuổi teen

Thứ Ba, 21:36, 19/05/2026
VOV.VN - “Phía bên kia thành phố” khai thác những góc khuất học đường, áp lực thành tích và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn thông qua câu chuyện của ba học sinh mang nhiều tổn thương. Bộ phim lên sóng VTV1 từ ngày 27/5 với dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Vũ, Thái Vũ, Tú Quyên.

Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và những tổn thương gia đình, bộ phim truyền hình “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng VTV1 từ ngày 27/5, nối sóng phim "Ngược đường ngược nắng". Tác phẩm xoay quanh tình bạn, áp lực thành tích và hành trình trưởng thành của những đứa trẻ từng mắc sai lầm, mang đến góc nhìn nhiều chiều về đời sống học đường hiện đại.

Thái Vũ và Võ Hoài Vũ trong phim mới của VTV

“Phía bên kia thành phố” kể câu chuyện về Cương và Khuê, đôi bạn thân lớn lên tại một khu lao động ven đô. Cương là cậu học sinh ngổ ngáo, ham chơi, thường dùng nắm đấm để bảo vệ bạn bè nhưng sống nghĩa khí. Trái ngược với Cương, Khuê là “ngôi sao toán học” của trường, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ.

Dù tính cách đối lập, cả hai luôn nương tựa vào nhau như anh em. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tuyết Lan, cô bạn mới chuyển đến từ “phía bên kia thành phố” khiến mối quan hệ ấy bắt đầu thay đổi. Những rung động đầu đời, các hiểu lầm và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai đã đẩy tình bạn của ba người vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê rẽ sang hai hướng khác nhau.

Không lựa chọn cách kể nặng nề, bộ phim mở ra thế giới tuổi trẻ vừa sôi nổi, trong trẻo vừa đầy những vết xước tâm lý. Phía sau những hành vi gây tổn thương là áp lực âm thầm mà các nhân vật trẻ như Cương, Khuê hay Tuyết Lan phải đối diện. Đồng thời, phim cũng đặt các bậc phụ huynh vào trung tâm câu chuyện.

Bà Nhung, mẹ của Tuyết Lan là người luôn đặt nặng thành tích học tập. Bà Xuân, mẹ Khuê mang nhiều mặc cảm về xuất thân. Trong khi đó, bà Phúc, mẹ Cương là người phụ nữ nóng tính, vất vả mưu sinh nên thường phản ứng bằng sự giận dữ, đánh mắng thay vì lắng nghe con. Mỗi nhân vật đều được xây dựng với những lát cắt tâm lý riêng để khán giả không chỉ nhìn nhận đúng - sai, mà còn hiểu thêm nguyên nhân phía sau hành động của họ.

Bộ phim cũng khai thác câu chuyện học đường trong mối liên hệ chặt chẽ với gia đình. Bà Phúc và bà Xuân vốn là đôi bạn thân từng nương tựa vào nhau qua nhiều năm khó khăn. Nhưng khi biến cố xảy ra, họ bị đẩy về hai phía đối lập: mẹ của người gây tổn thương và mẹ của nạn nhân. Thảo, em gái của Cương cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ sai lầm của anh trai. Qua đó, tác phẩm đề cập đến vai trò của gia đình trong quá trình trưởng thành của con trẻ.

“Phía bên kia thành phố” chạm đến nhiều vấn đề gai góc như áp lực học hành, sang chấn tâm lý tuổi mới lớn và những góc khuất học đường - đề tài vốn ít được khai thác trong phim truyền hình Việt. Tuy nhiên, ê-kíp lựa chọn giọng kể giàu sức sống, đan xen giữa sự hài hước tuổi học trò, tình bạn, rung động đầu đời và hơi ấm gia đình để tạo sự gần gũi với khán giả trẻ.

Dàn diễn viên trẻ đảm nhận các vai chính được xem là điểm nhấn của phim. Võ Hoài Vũ vào vai Cương với hình ảnh cậu học sinh bộc trực, nhiều biến chuyển tâm lý. Thái Vũ đảm nhận vai Khuê, “thiên tài toán học” hướng nội, cô độc và giàu nội tâm. Trong khi đó, Tú Quyên lần đầu đóng vai chính với nhân vật Tuyết Lan, cô gái có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng mang nhiều rạn vỡ bên trong.

Các tuyến nhân vật phụ huynh do Huyền Sâm, Phùng Khánh Linh và Thuỳ Dương đảm nhận. Bé Ali Thục Phương vào vai Thảo - em gái Cương, mang đến màu sắc tươi sáng cho bộ phim. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Lê Như Thành, Nguyên Châu, Trung Anh…

“Phía bên kia thành phố” do NSƯT Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc đạo diễn, biên kịch Thảo Đan - An Nguyên thực hiện. Bộ phim sẽ phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 27/5.

Hà Phương/VOV.VN
Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng
Nữ chính gây ức chế nhất phim giờ vàng
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?
Nữ Đại úy công an có cảnh đánh ghen gây sốt phim giờ vàng
