Concert mở màn World Tour của CORTIS với giá vé “ngất ngưởng” nhận “mưa gạch đá”

Sau các buổi biểu diễn của CORTIS tại Inspire Arena ở Incheon vào ngày 18-19/7, các buổi concert đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2026 CORTIS TOUR “PUT YOUR PHONE DOWN” của nhóm, nhiều bài đánh giá, phàn nàn về concert bắt đầu lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội. Nhiều người tham dự cho rằng concert chỉ kéo dài khoảng 1h40’ là quá ngắn. Một số người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng buổi biểu diễn thậm chí không kéo dài đến hai giờ dù giá vé lên tới 145.000 won. Sự kiện này thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ, những người đã mua vé sớm cho các concert của nhóm.

Nhóm nhạc CORTIS nhận nhiều chỉ trích sau các concert đầu tiên của CORTIS TOUR “PUT YOUR PHONE DOWN”. (Ảnh: Nate)

Danh sách các bài hát biểu diễn cũng trở thành điểm gây tranh cãi lớn. Người hâm mộ nhận thấy không có bài nào được giới thiệu trước từ album sắp ra mắt của nhóm, không có bài hát chưa phát hành và không có bài hát cover nào. Một số khán giả cũng cho rằng một số bài hát được biểu diễn lặp đi lặp lại, “Young Creator Crew” và “RedRed” được cho là xuất hiện nhiều lần trong suốt buổi biểu diễn.

Một số khán giả cũng không hài lòng với khâu dàn dựng sân khấu và tương tác với người hâm mộ. Theo các đánh giá, các thành viên không thay trang phục trong suốt buổi hòa nhạc, và một số chuyển cảnh giữa các sân khấu dường như ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của phần vũ đạo. Những người khác cảm thấy nhóm tập trung chủ yếu vào tương tác với người hâm mộ ở khu vực đứng phía trước trong khi dành tương đối ít sự chú ý cho những người ngồi xa sân khấu hơn.

Một lời phàn nàn khác tập trung vào việc các thành viên liên tục nhắc nhở khán giả bỏ điện thoại xuống trong suốt buổi biểu diễn. Một số người tham dự cho biết những lời nhắc nhở này được đưa ra quá thường xuyên đến mức gây mất tập trung.

Nhóm nhạc CORTIS nhận nhiều chỉ trích sau các concert đầu tiên của CORTIS TOUR “PUT YOUR PHONE DOWN”. (Ảnh: Nate)

Phần trình diễn thêm cũng không gây ấn tượng với một số người hâm mộ, với những đánh giá cho rằng nó chỉ bao gồm các bài hát đã được trình diễn trước đó trong buổi hòa nhạc. Một người tham dự viết rằng họ đã đi 6 tiếng đồng hồ khứ hồi để đến xem buổi biểu diễn nhưng cảm thấy nó không đáp ứng được kỳ vọng.

Những phản ứng tương tự nhanh chóng lan rộng trên X và các nền tảng mạng xã hội khác. Một số người dùng mô tả buổi hòa nhạc giống như một buổi biểu diễn trị giá 45.000 won hơn là một buổi biểu diễn đáng giá 145.000 won, trong khi những người khác chỉ trích việc thiếu thay đổi trang phục, các tiết mục cover và các bài hát chưa phát hành. Một số bài đăng cũng đề cập rằng buổi hòa nhạc kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sau các buổi hòa nhạc ở Incheon, CORTIS dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đến hết tháng 9, biểu diễn tại 9 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Toronto, Canada và New York, Hoa Kỳ. Mặc dù chuyến lưu diễn đã tạo ra sự mong chờ lớn trước khi khởi động, nhưng những phản hồi trái chiều về các buổi diễn mở màn đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa người hâm mộ trên mạng.