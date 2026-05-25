Không phải BTS hay BlackPink, CORTIS mới tạo ra từ lóng “ám ảnh” giới trẻ Hàn Quốc

Theo dữ liệu từ nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Spotify, nhóm nhạc K-pop nam CORTIS đã ghi nhận 12.045.984 người nghe hàng tháng tính đến ngày 23/5. Thành tích này được cho là đã đưa nhóm nhạc nam K-pop này vào top 3 nhóm nhạc đạt được số lượt nghe cao nhất trên Spotify, sánh ngang với những tên tuổi lớn như BTS.

Chỉ số người nghe hàng tháng của Spotify đo lường số lượng người dùng duy nhất đã nghe nhạc của một nghệ sĩ trong 28 ngày, biến nó trở thành một trong những chỉ số rõ ràng nhất về phạm vi tiếp cận toàn cầu thực sự và sự công nhận của công chúng.

Nhóm nhạc CORTIS gồm các thành viên Martin, James, Joohoon, Sunghyun và Gunho.

CORTIS đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ sau khi phát hành mini album thứ hai và ca khúc chủ đề “REDRED” ngày 20/4. Chỉ riêng trong ngày phát hành, nhóm nhạc này được cho là đã thu hút thêm khoảng 200.000 người nghe hàng tháng, đạt khoảng 7,1 triệu người trước khi tiếp tục tăng hơn 70% trong vòng một tháng.

Nhóm nhạc CORTIS gồm các thành viên Martin, James, Joohoon, Sunghyun và Gunho cũng trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên ra mắt trong vòng 5 năm qua giữ được vị trí trên bảng xếp hạng hàng ngày và hàng tuần của Spotify toàn cầu trong hơn một tháng.

Ca khúc chủ đề “REDRED” của họ đang tạo nên đà phát triển mạnh mẽ. Bài hát đã đạt vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng Global Daily Songs của Spotify vào ngày 4/5 và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên các nền tảng âm nhạc Hàn Quốc.

Tính đến ngày 23/5, “REDRED” đã giữ vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng Top Songs hàng ngày của Spotify Korea và Top 100 của Apple Music Korea trong gần một tháng. Ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Melon trong 5 ngày liên tiếp từ 19-23/5.

Trong các buổi biểu diễn gần đây trên Show! Music Core và Inkigayo, CORTIS đã trình diễn các ca khúc bao gồm “ACAI” và “YOUNGCREATORCREW”. Ca khúc thứ hai đặc biệt trở thành xu hướng lan truyền mạnh mẽ trong giới trẻ nhờ giai điệu bắt tai và lời bài hát vui tươi.

Cụm từ “Young Creator Crew,” thường được viết tắt trên mạng là “Young크크” hoặc “Youngkkk” được cho là đã trở thành một từ lóng thịnh hành trong giới trẻ Hàn Quốc thuộc thế hệ Z.

Tại các lễ hội trường đại học được tổ chức tại Đại học Dankook, Đại học Hongik và Đại học Hàn Quốc hồi đầu tháng này, đông đảo khán giả đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu này trong các buổi biểu diễn. Chính các thành viên cũng hưởng ứng trào lưu này bằng cách nói với khán giả: “Tất cả các bạn đều là Young Creator Crew”.

CORTIS cũng tiếp tục thống trị các chương trình âm nhạc Hàn Quốc. Sau khi giành được “cú grand slam” trên các chương trình âm nhạc trong nước, nhóm mới đây đã tiếp tục giành chiến thắng trên Show! Music Core và Inkigayo, nâng tổng số cúp vô địch của họ lên chín trong lần trở lại này.

Với số lượt stream tăng nhanh, văn hóa fandom lan truyền mạnh mẽ và thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, nhiều nhà quan sát trong ngành hiện coi CORTIS là một trong những nhóm nhạc nam thế hệ mới mạnh mẽ nhất đang nổi lên trong làng K-pop.