中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không phải BTS hay BlackPink, CORTIS mới tạo ra từ lóng “ám ảnh” giới trẻ Hàn Quốc

Thứ Hai, 15:20, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm nhạc nam K-pop đang lên CORTIS đã vượt qua 12 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify, trở thành một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất toàn cầu, sánh ngang BTS.

Theo dữ liệu từ nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Spotify, nhóm nhạc K-pop nam CORTIS đã ghi nhận 12.045.984 người nghe hàng tháng tính đến ngày 23/5. Thành tích này được cho là đã đưa nhóm nhạc nam K-pop này vào top 3 nhóm nhạc đạt được số lượt nghe cao nhất trên Spotify, sánh ngang với những tên tuổi lớn như BTS.

Chỉ số người nghe hàng tháng của Spotify đo lường số lượng người dùng duy nhất đã nghe nhạc của một nghệ sĩ trong 28 ngày, biến nó trở thành một trong những chỉ số rõ ràng nhất về phạm vi tiếp cận toàn cầu thực sự và sự công nhận của công chúng.

khong phai bts hay blackpink, cortis moi tao ra tu long am anh gioi tre han quoc hinh anh 1
Nhóm nhạc CORTIS gồm các thành viên Martin, James, Joohoon, Sunghyun và Gunho.

CORTIS đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ sau khi phát hành mini album thứ hai và ca khúc chủ đề “REDRED” ngày 20/4. Chỉ riêng trong ngày phát hành, nhóm nhạc này được cho là đã thu hút thêm khoảng 200.000 người nghe hàng tháng, đạt khoảng 7,1 triệu người trước khi tiếp tục tăng hơn 70% trong vòng một tháng.

Nhóm nhạc CORTIS gồm các thành viên Martin, James, Joohoon, Sunghyun và Gunho cũng trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên ra mắt trong vòng 5 năm qua giữ được vị trí trên bảng xếp hạng hàng ngày và hàng tuần của Spotify toàn cầu trong hơn một tháng.

Ca khúc chủ đề “REDRED” của họ đang tạo nên đà phát triển mạnh mẽ. Bài hát đã đạt vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng Global Daily Songs của Spotify vào ngày 4/5 và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên các nền tảng âm nhạc Hàn Quốc.

khong phai bts hay blackpink, cortis moi tao ra tu long am anh gioi tre han quoc hinh anh 2
Ca khúc chủ đề “REDRED” của nhóm CORTIS đã đạt vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng Global Daily Songs của Spotify.

Tính đến ngày 23/5, “REDRED” đã giữ vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng Top Songs hàng ngày của Spotify Korea và Top 100 của Apple Music Korea trong gần một tháng. Ca khúc này cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Melon trong 5 ngày liên tiếp từ 19-23/5.

Trong các buổi biểu diễn gần đây trên Show! Music Core và Inkigayo, CORTIS đã trình diễn các ca khúc bao gồm “ACAI” và “YOUNGCREATORCREW”. Ca khúc thứ hai đặc biệt trở thành xu hướng lan truyền mạnh mẽ trong giới trẻ nhờ giai điệu bắt tai và lời bài hát vui tươi.

Cụm từ “Young Creator Crew,” thường được viết tắt trên mạng là “Young크크” hoặc “Youngkkk” được cho là đã trở thành một từ lóng thịnh hành trong giới trẻ Hàn Quốc thuộc thế hệ Z.

khong phai bts hay blackpink, cortis moi tao ra tu long am anh gioi tre han quoc hinh anh 3
CORTIS tiếp tục thống trị các chương trình âm nhạc Hàn Quốc.

Tại các lễ hội trường đại học được tổ chức tại Đại học Dankook, Đại học Hongik và Đại học Hàn Quốc hồi đầu tháng này, đông đảo khán giả đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu này trong các buổi biểu diễn. Chính các thành viên cũng hưởng ứng trào lưu này bằng cách nói với khán giả: “Tất cả các bạn đều là Young Creator Crew”.

CORTIS cũng tiếp tục thống trị các chương trình âm nhạc Hàn Quốc. Sau khi giành được “cú grand slam” trên các chương trình âm nhạc trong nước, nhóm mới đây đã tiếp tục giành chiến thắng trên Show! Music Core và Inkigayo, nâng tổng số cúp vô địch của họ lên chín trong lần trở lại này.

Với số lượt stream tăng nhanh, văn hóa fandom lan truyền mạnh mẽ và thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, nhiều nhà quan sát trong ngành hiện coi CORTIS là một trong những nhóm nhạc nam thế hệ mới mạnh mẽ nhất đang nổi lên trong làng K-pop.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: CORTIS Nhóm CORTIS đạt 12 triệu lượt xem Spotify sánh ngang nhóm nhạc đàn anh BTS
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CORTIS và LNGSHOT đang thử nghiệm một loại K-pop mới
CORTIS và LNGSHOT đang thử nghiệm một loại K-pop mới

VOV.VN - Hai nhóm nhạc nam tân binh là CORTIS và LNGSHOT đang thu hút sự chú ý bằng cách công khai phá vỡ những khuôn mẫu thể loại đã được thiết lập từ lâu và đề xuất một mô hình khác về nhóm nhạc thần tượng. Phải chăng điều này cho thấy ngành công nghiệp K-pop có đang chứng kiến một sự chuyển mình mới?

CORTIS và LNGSHOT đang thử nghiệm một loại K-pop mới

CORTIS và LNGSHOT đang thử nghiệm một loại K-pop mới

VOV.VN - Hai nhóm nhạc nam tân binh là CORTIS và LNGSHOT đang thu hút sự chú ý bằng cách công khai phá vỡ những khuôn mẫu thể loại đã được thiết lập từ lâu và đề xuất một mô hình khác về nhóm nhạc thần tượng. Phải chăng điều này cho thấy ngành công nghiệp K-pop có đang chứng kiến một sự chuyển mình mới?

Nhóm K-pop nam Cortis ra mắt ở vị trí 15 trên Billboard 200 của BigHit Music
Nhóm K-pop nam Cortis ra mắt ở vị trí 15 trên Billboard 200 của BigHit Music

VOV.VN - Cortis, nhóm nhạc K-pop mới của BigHit Music, đã ra mắt trên bảng xếp hạng album Billboard 200 ở vị trí thứ 15 với EP đầu tay “Color Outside the Lines”.

Nhóm K-pop nam Cortis ra mắt ở vị trí 15 trên Billboard 200 của BigHit Music

Nhóm K-pop nam Cortis ra mắt ở vị trí 15 trên Billboard 200 của BigHit Music

VOV.VN - Cortis, nhóm nhạc K-pop mới của BigHit Music, đã ra mắt trên bảng xếp hạng album Billboard 200 ở vị trí thứ 15 với EP đầu tay “Color Outside the Lines”.

Cortis: Nhóm K-pop mới của BigHit Music vừa ra mắt đã vào bảng xếp hạng YouTube
Cortis: Nhóm K-pop mới của BigHit Music vừa ra mắt đã vào bảng xếp hạng YouTube

VOV.VN - Mới đây, nhóm K-pop tân binh Cortis - gồm các thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho - đã ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music với tư cách là nhóm nhạc nam đầu tiên của hãng sau 6 năm kể từ TXT, và là nhóm nhạc nam thứ ba trong 12 năm kể từ khi BTS ra mắt.

Cortis: Nhóm K-pop mới của BigHit Music vừa ra mắt đã vào bảng xếp hạng YouTube

Cortis: Nhóm K-pop mới của BigHit Music vừa ra mắt đã vào bảng xếp hạng YouTube

VOV.VN - Mới đây, nhóm K-pop tân binh Cortis - gồm các thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho - đã ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music với tư cách là nhóm nhạc nam đầu tiên của hãng sau 6 năm kể từ TXT, và là nhóm nhạc nam thứ ba trong 12 năm kể từ khi BTS ra mắt.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu
BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Làn sóng phẫn nộ trước thềm concert của nhóm nhạc BTS ở Busan
Làn sóng phẫn nộ trước thềm concert của nhóm nhạc BTS ở Busan

VOV.VN - Cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS chỉ trích các cơ sở lưu trú, khách sạn ở Busan (Hàn Quốc) vì tăng giá phòng nghỉ quá mức, lợi dụng nhu cầu tăng cao do các buổi diễn của nhóm này vào ngày 12 và 13/6 tại thành phố, nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG”.

Làn sóng phẫn nộ trước thềm concert của nhóm nhạc BTS ở Busan

Làn sóng phẫn nộ trước thềm concert của nhóm nhạc BTS ở Busan

VOV.VN - Cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS chỉ trích các cơ sở lưu trú, khách sạn ở Busan (Hàn Quốc) vì tăng giá phòng nghỉ quá mức, lợi dụng nhu cầu tăng cao do các buổi diễn của nhóm này vào ngày 12 và 13/6 tại thành phố, nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc