English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng

Thứ Sáu, 14:52, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 10.000 vé concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm được bán hết chỉ trong 5 phút ở đợt mở bán sớm. Sau hai đợt mở bán, toàn bộ vé chương trình diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM đã được bán hết.

Concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ vé của chương trình hiện đã được bán hết.

Trước đó, ở đợt mở bán sớm ngày 15/10, 10.000 vé được bán ra trong vòng 5 phút. Lượng giao dịch lớn khiến một số khán giả chưa kịp hoàn tất việc mua vé và tiếp tục chờ đợt mở bán chính thức.

Đến ngày 21/10, chương trình mở bán đợt tiếp theo. Các hạng vé lần lượt được thông báo hết chỗ trước khi toàn bộ số vé còn lại được bán hết.

concert my tam o tphcm chay ve truoc ngay dien gan mot thang hinh anh 1
Toàn bộ vé concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm đã được bán hết.

“See The Light Day 2” đánh dấu lần Mỹ Tâm trở lại tổ chức concert quy mô lớn tại TP.HCM sau hơn 5 năm, kể từ chương trình “Tri Âm” năm 2021. Đây cũng là một trong những lý do khiến đêm diễn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả ngay từ thời điểm công bố.

Với nhiều người hâm mộ, concert lần này là dịp được gặp lại Mỹ Tâm trên sân khấu riêng sau quãng thời gian dài nữ ca sĩ không tổ chức chương trình quy mô lớn tại TP.HCM.

Trước đó, “See The Light Day 1” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Chương trình có quy mô lớn, với phần sân khấu và các tiết mục được đầu tư riêng. Sau đêm diễn này, Mỹ Tâm cho biết chương trình tại TP.HCM sẽ có những thay đổi so với phiên bản trước, song các nội dung cụ thể chưa được công bố.

Việc toàn bộ vé “See The Light Day 2” được bán hết trước thời điểm diễn ra chương trình gần một tháng tiếp tục cho thấy lượng khán giả dành sự quan tâm cho các concert riêng của Mỹ Tâm.

Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả ở các thế hệ khác nhau. Đây cũng là nguồn chất liệu chính cho những chương trình biểu diễn trực tiếp mà cô tổ chức trong những năm gần đây.

Bên cạnh những ca khúc gắn với sự nghiệp, các concert của Mỹ Tâm thường được xây dựng theo hướng kết hợp nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau. Khán giả vì thế không chỉ đến để nghe một số bài hát mới mà còn có cơ hội gặp lại những ca khúc đã gắn với tên tuổi nữ ca sĩ trong thời gian dài.

Sau khi chương trình bán hết vé, Mỹ Tâm và ê-kíp gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm và đồng hành. Hiện ê-kíp tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho đêm diễn.

“See The Light Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là concert tiếp theo trong chuỗi “See The Light”, sau đêm diễn tại Hà Nội cuối năm 2025.

74d37985e1756f2b3664.jpg

Dàn diễn viên phim “Tài” kể khổ vì cảnh hành động, Mỹ Tâm nói gì?

VOV.VN - Hậu trường phim điện ảnh “Tài” vừa được hé lộ với nhiều câu chuyện căng thẳng phía sau các cảnh hành động. Dàn diễn viên phải tập luyện nhiều tháng, đối mặt với sự cố trên trường quay, trong khi nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận đây là phần khiến cô lo lắng nhất trong quá trình làm phim.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ Tâm đưa concert “See The Light - Day 2” đến TP.HCM
Mỹ Tâm đưa concert “See The Light - Day 2” đến TP.HCM

VOV.VN - Sau đêm diễn tại Hà Nội, Mỹ Tâm xác nhận Live Concert “See The Light - Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại TP.HCM. Nữ ca sĩ cho biết chương trình lần này sẽ có những điều chỉnh về âm nhạc, sân khấu và nội dung trình diễn thay vì lặp lại hoàn toàn đêm diễn trước.

Mỹ Tâm đưa concert “See The Light - Day 2” đến TP.HCM

Mỹ Tâm đưa concert “See The Light - Day 2” đến TP.HCM

VOV.VN - Sau đêm diễn tại Hà Nội, Mỹ Tâm xác nhận Live Concert “See The Light - Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại TP.HCM. Nữ ca sĩ cho biết chương trình lần này sẽ có những điều chỉnh về âm nhạc, sân khấu và nội dung trình diễn thay vì lặp lại hoàn toàn đêm diễn trước.

Mỹ Tâm, MONO xác nhận biểu diễn tại đại nhạc hội miễn phí ở Huế
Mỹ Tâm, MONO xác nhận biểu diễn tại đại nhạc hội miễn phí ở Huế

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế vừa công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế. Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Mỹ Tâm, MONO xác nhận biểu diễn tại đại nhạc hội miễn phí ở Huế

Mỹ Tâm, MONO xác nhận biểu diễn tại đại nhạc hội miễn phí ở Huế

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế vừa công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế. Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà hội ngộ tại buổi ra mắt phim của Nguyễn Quang Dũng
Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà hội ngộ tại buổi ra mắt phim của Nguyễn Quang Dũng

VOV.VN - Tối 24/8, buổi công chiếu phim điện ảnh "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà, Mai Tài Phến, Trâm Anh, Hồng Ánh, Kiều Minh Tuấn, Lê Xuân Tiền, Hoàng Yến Chibi...

Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà hội ngộ tại buổi ra mắt phim của Nguyễn Quang Dũng

Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà hội ngộ tại buổi ra mắt phim của Nguyễn Quang Dũng

VOV.VN - Tối 24/8, buổi công chiếu phim điện ảnh "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà, Mai Tài Phến, Trâm Anh, Hồng Ánh, Kiều Minh Tuấn, Lê Xuân Tiền, Hoàng Yến Chibi...

Sao Việt 23-6: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc cổ vũ Lionel Messi ở World Cup 2026
Sao Việt 23-6: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc cổ vũ Lionel Messi ở World Cup 2026

VOV.VN - Sao Việt 23-6: Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh có mặt tại sân AT&T ở Mỹ để xem siêu sao Lionel Messi trong trận đấu Argentina gặp Áo. Nữ ca sĩ chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh "First time" (lần đầu tiên), đồng thời gắn tag thủ quân ĐT Argentina.

Sao Việt 23-6: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc cổ vũ Lionel Messi ở World Cup 2026

Sao Việt 23-6: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc cổ vũ Lionel Messi ở World Cup 2026

VOV.VN - Sao Việt 23-6: Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh có mặt tại sân AT&T ở Mỹ để xem siêu sao Lionel Messi trong trận đấu Argentina gặp Áo. Nữ ca sĩ chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh "First time" (lần đầu tiên), đồng thời gắn tag thủ quân ĐT Argentina.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt