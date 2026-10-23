Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng

Concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ vé của chương trình hiện đã được bán hết.

Trước đó, ở đợt mở bán sớm ngày 15/10, 10.000 vé được bán ra trong vòng 5 phút. Lượng giao dịch lớn khiến một số khán giả chưa kịp hoàn tất việc mua vé và tiếp tục chờ đợt mở bán chính thức.

Đến ngày 21/10, chương trình mở bán đợt tiếp theo. Các hạng vé lần lượt được thông báo hết chỗ trước khi toàn bộ số vé còn lại được bán hết.

Toàn bộ vé concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm đã được bán hết.

“See The Light Day 2” đánh dấu lần Mỹ Tâm trở lại tổ chức concert quy mô lớn tại TP.HCM sau hơn 5 năm, kể từ chương trình “Tri Âm” năm 2021. Đây cũng là một trong những lý do khiến đêm diễn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả ngay từ thời điểm công bố.

Với nhiều người hâm mộ, concert lần này là dịp được gặp lại Mỹ Tâm trên sân khấu riêng sau quãng thời gian dài nữ ca sĩ không tổ chức chương trình quy mô lớn tại TP.HCM.

Trước đó, “See The Light Day 1” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Chương trình có quy mô lớn, với phần sân khấu và các tiết mục được đầu tư riêng. Sau đêm diễn này, Mỹ Tâm cho biết chương trình tại TP.HCM sẽ có những thay đổi so với phiên bản trước, song các nội dung cụ thể chưa được công bố.

Việc toàn bộ vé “See The Light Day 2” được bán hết trước thời điểm diễn ra chương trình gần một tháng tiếp tục cho thấy lượng khán giả dành sự quan tâm cho các concert riêng của Mỹ Tâm.

Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả ở các thế hệ khác nhau. Đây cũng là nguồn chất liệu chính cho những chương trình biểu diễn trực tiếp mà cô tổ chức trong những năm gần đây.

Bên cạnh những ca khúc gắn với sự nghiệp, các concert của Mỹ Tâm thường được xây dựng theo hướng kết hợp nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau. Khán giả vì thế không chỉ đến để nghe một số bài hát mới mà còn có cơ hội gặp lại những ca khúc đã gắn với tên tuổi nữ ca sĩ trong thời gian dài.

Sau khi chương trình bán hết vé, Mỹ Tâm và ê-kíp gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm và đồng hành. Hiện ê-kíp tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho đêm diễn.

“See The Light Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là concert tiếp theo trong chuỗi “See The Light”, sau đêm diễn tại Hà Nội cuối năm 2025.