Cuộc sống kín tiếng của Miu Lê trước khi vướng nghi án ma túy

Thứ Hai, 17:18, 11/05/2026
VOV.VN - Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây chấn động showbiz Việt. Trước biến cố này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 hoạt động năng nổ ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow nhưng có cuộc sống khá kín tiếng.

Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ, diễn viên vốn được biết đến là một trong những gương mặt đa năng của showbiz Việt, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hoạt động song song ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) tiếp nhận tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có mặt tại hiện trường gồm Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An, Trần Đức Phong cùng một số người khác. Kết quả test nhanh cho thấy Miu Lê cùng hai người dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê từng có nhiều năm hoạt động nổi bật trong showbiz. Sinh năm 1991 tại TP.HCM, cô bước vào nghệ thuật từ khá sớm và được chú ý qua các bộ phim dành cho tuổi teen như "Những thiên thần áo trắng". Sau đó, nữ nghệ sĩ dần khẳng định tên tuổi với hàng loạt dự án điện ảnh ăn khách như "Em là bà nội của anh", "Bạn gái tôi là sếp" hay "Cô gái đến từ hôm qua".

Miu Lê trong "Em là bà nội của anh"

Trong đó, vai diễn trong “Em là bà nội của anh” được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp của Miu Lê. Lối diễn tự nhiên, cảm xúc cùng khả năng ca hát giúp cô ghi dấu mạnh với khán giả đại chúng. Bộ phim cũng góp phần đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ phủ sóng rộng rãi hơn trên thị trường giải trí.

Song song với diễn xuất, Miu Lê theo đuổi âm nhạc và sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như "Giả vờ nhưng em yêu anh", "Yêu một người có lẽ", "Vì mẹ anh bắt chia tay" hay "Mình yêu từ bao giờ". Giọng hát nhẹ nhàng, phong cách trẻ trung cùng khả năng tạo trend trên mạng xã hội giúp cô duy trì sức hút nhiều năm qua.

Thời gian gần đây Miu Lê còn gây chú ý khi tham gia chương trình “Em xinh say hi”. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội bởi tính cách hài hước, khả năng tung hứng tự nhiên cùng loạt phát ngôn viral.

Không chỉ gây chú ý bởi hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì chuyện đời tư. Thời gian qua, cô vướng nghi vấn hẹn hò rapper Wean Lê khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm. Cả hai giữ im lặng trước các đồn đoán. Nữ ca sĩ sau đó cũng từng lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai khi bị chú ý vì vòng hai lớn hơn thường thấy.

Miu Lê trong "Cô gái đến từ hôm qua"

Chỉ ít ngày trước khi thông tin liên quan nghi án ma túy xuất hiện, Miu Lê vẫn tích cực quảng bá cho dự án điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8". Trong cuộc trò chuyện với VOV, nữ nghệ sĩ có nhiều chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hiện tại, quan điểm tình yêu và nghề nghiệp.

Miu Lê trong chuỗi hoạt động quảng bá phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Nói về chuyện ngoại hình, cô giải thích lý do nhuộm da nâu: “Tôi thích thì làm thôi, vì cảm thấy ở thời điểm này mình phù hợp với điều đó, không phải do ai tác động”. Miu Lê cũng chia sẻ lý do tháo sụn mũi sau nhiều năm: “Sau 7 năm, tôi thấy điều đó không còn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của mình nữa nên quyết định tháo”.

Khi được hỏi về cảm giác cô đơn từng nhắc tới trong âm nhạc, nữ ca sĩ thừa nhận: “Thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy mình khá cô đơn, nhưng không đến mức quá ghê gớm”.

Ở tuổi 35, Miu Lê nói cô không còn đặt nặng quá nhiều tiêu chuẩn trong tình yêu: “Trước đây, tôi có nhiều ‘gạch đầu dòng’ cho người mà mình nghĩ sẽ yêu. Có rất nhiều tiêu chí cho một người như vậy. Nhưng sau này, tôi nhận ra mình không cần quá nhiều ‘gạch đầu dòng’ như thế. Thay vào đó, tôi tập cách chấp nhận, dù từ này nghe hơi nặng nề, nhưng tôi chưa nghĩ ra từ nào khác là chấp nhận những người xung quanh mình không hoàn hảo. Với người mình yêu cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh họ, tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích và cảm thấy bình yên là đủ”.

Nữ nghệ sĩ cũng từng chia sẻ về khoảng thời gian gần như “mất tích” khỏi showbiz suốt hai năm: “Lý do cho những khoảng dừng đó là vì tôi cần. Tôi cần có những lúc như vậy để quay trở về với cuộc sống của bản thân mình một cách đúng nghĩa. Những lúc đó, tôi cũng không đi làm, không kiếm tiền, mà sử dụng số tiền đã có trước đó. Vì nhu cầu của tôi không nhiều, không phải đi du lịch sang trọng, du thuyền hay mua sắm nhiều. Tôi chỉ cần ăn ba bữa bình thường, không phải sơn hào hải vị, mọi thứ rất giản dị và tôi chủ động trong việc chi tiêu cuộc sống của mình”.

Cô nói về áp lực cạnh tranh trong giới giải trí: “Tôi hiểu một nguyên tắc rất rõ của cuộc sống là ‘tre già măng mọc’... Tôi cũng không xem ai xung quanh là đối thủ hay là một nhân tố khiến mình phải dè chừng”.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: ca sĩ Miu Lê diễn viên Miu Lê Lê Ánh Nhật Miu Lê ma túy Miu Lê bị bắt Em là bà nội của anh Đại tiệc trăng máu 8 Em xinh say hi Miu Lê Em xinh say hi Wean Lê showbiz Việt
