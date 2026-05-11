  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Thứ Hai, 16:22, 11/05/2026
VOV.VN - Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê) làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sao Việt 27/4: Nhan sắc khác lạ của Miu Lê ở tuổi 35

VOV.VN - Sao Việt 27/4: Gần đây, ca sĩ - diễn viên Miu Lê trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ còn khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về việc thay đổi một chi tiết trên gương mặt.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Miu Lê ca sĩ ma túy Hải Phòng
Vác dao truy sát hàng xóm vì nghi báo công an chuyện mình hát karaoke quá lớn
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng núp bóng cung ứng lao động

