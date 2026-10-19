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Cường Cá đòi “loại” Thành Trung trong Bố ơi mình đi đâu thế?

Thứ Hai, 08:31, 19/10/2026
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VOV.VN - Cường Cá mang đến nhiều tiếng cười trong tập 8 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 khi đòi “loại” Thành Trung, vừa sửa phản vừa hát chèo tặng chủ nhà. Trong khi đó, con trai Huy R ghi điểm bởi sự chu đáo và trung thực.

Tập 8 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 tiếp tục hành trình của các cặp bố con tại làng chài Hòa Thắng, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Sự xuất hiện của Cường Cá cùng con gái mang đến nhiều tình huống hài hước, trong đó nam nghệ sĩ gây chú ý khi vừa sửa phản, vừa ngẫu hứng hát chèo tặng chủ nhà.

Trong chặng mới, ba cặp bố con gồm Phương Nam và con gái Nguyên Ốc, Huy R và con trai Đậu, Cường Cá - nghệ sĩ chèo Chu Mạnh Cường - cùng con gái Thỏ bắt đầu làm quen với không gian sống mới.

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Các ông bố thực hiện nhiều công việc để giành quyền lựa chọn chỗ ở.

Ngay khi xuất hiện, Cường Cá đã khuấy động không khí bằng màn tuyên bố giành quyền chỉ huy. Khi thấy bố con MC Thành Trung chưa tới, nam nghệ sĩ còn đùa rằng nên “loại” Thành Trung sau khi nghe Phương Nam nói đàn anh chỉ nói và ra lệnh mà không làm.

Ở nhiệm vụ đầu tiên, mỗi ông bố phải hoàn thành một công việc để giành quyền lựa chọn chỗ ở. Phương Nam được giao rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình đang bận đi biển. Huy R sửa cửa sổ, trong khi Cường Cá phải sửa một tấm phản gỗ để gia đình chủ nhà sử dụng làm nơi ăn uống, sinh hoạt.

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Trong lúc làm việc, Cường Cá liên tục trò chuyện với chủ nhà, không quên hỏi bà có hài lòng với tay nghề “thợ mộc” của mình hay không. Khi biết bà Phượng chưa có dịp thưởng thức hát chèo, quan họ, nam nghệ sĩ ngẫu hứng cất giọng ngay trong lúc sửa phản.

Từ việc hỏi đường, tìm nhà, sửa đồ đạc đến hát chèo, Cường Cá liên tục tạo ra những tình huống vui vẻ nhờ cách trò chuyện tự nhiên với người dân địa phương.

Trong khi đó, Phương Nam tỏ ra khá quen với việc rửa chén và dọn dẹp. Nam diễn viên cho biết nhiều năm chăm sóc vợ con, thường xuyên nấu ăn và rửa bát lúc rảnh nên những công việc này không quá xa lạ.

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Cường Cá mang đến nhiều tình huống hài hước trong tập 8.

Huy R cũng nhanh chóng bắt tay sửa cửa sổ. Nam ca sĩ chia sẻ từng sống ở quê và có trải nghiệm với những công việc tương tự nên việc sửa chữa cơ bản không phải thử thách quá khó.

Phương Nam là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và giành quyền lựa chọn phần thưởng là căn biệt thự có tầm nhìn hướng biển cùng đầy đủ tiện nghi.

Sau đó, các gia đình tiếp tục tham gia thử thách để giành quyền lựa chọn mâm cơm. Nhờ chiến thắng, bố con Cường Cá và bé Thỏ được chọn mâm cơm hấp dẫn, trong khi gia đình Phương Nam nhận phần ăn đạm bạc nhất.

Song song với các nhiệm vụ của bố, ba bé Đậu, Nguyên Ốc và Thỏ được người dân hướng dẫn thu hoạch thanh long. Đây là lần đầu Nguyên Ốc được tận mắt nhìn thấy cây thanh long ngoài thực tế.

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Trong quá trình làm việc, Đậu gây chú ý bởi những hành động quan tâm đến bạn. Thấy Nguyên Ốc gặp khó khăn khi mang thanh long nặng, con trai Huy R chủ động nhường cho bạn chiếc rổ nhẹ hơn. Khi cả nhóm chuẩn bị lên xe trở về, Đậu còn nhắc tài xế chờ Nguyên Ốc vì cô bé chưa kịp lên xe.

Đậu sau đó nhặt được chiếc ví của một người làm vườn và chủ động tìm cách trả lại. Khi nhận lại ví, chủ vườn tặng các bé thanh long mang về.

Trở lại điểm tập kết với những sọt thanh long, các bé khiến các ông bố bất ngờ. Phương Nam đặc biệt vui khi lần đầu được thưởng thức thanh long do chính con gái thu hoạch.

Tập 8 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 tiếp tục cho thấy những tình huống đời thường của các cặp bố con, từ việc tự tìm chỗ ở, làm việc nhà đến trải nghiệm lao động cùng người dân địa phương.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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