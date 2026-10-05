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Lê Dương Bảo Lâm và con trai bất ngờ rời “Bố ơi mình đi đâu thế?”

Thứ Hai, 08:34, 05/10/2026
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VOV.VN - Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin chính thức dừng hành trình tại “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 vì lịch công việc. Tập 6 cũng gây chú ý với loạt thử thách cuốc đất, bắt cá, chèo thuyền và khoảnh khắc các bé nhường phần thắng cho Nguyên Ốc.

Hành trình của Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin tại “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 chính thức dừng lại sau chặng Hội An do lịch công việc của nam diễn viên. Trước khi chia tay, anh gửi lời chúc tới chương trình và các bố con còn lại.

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Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin chính thức dừng hành trình tại “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 sau chặng Hội An.

Thông tin này được hé lộ trong tập 6, khi các gia đình khép lại những ngày trải nghiệm tại Hội An. Sự rời đi của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin khiến những ông bố còn lại không khỏi tiếc nuối sau quãng thời gian cùng sinh hoạt, thực hiện thử thách và chăm sóc các con.

Bên cạnh cuộc chia tay, tập 6 tiếp tục đưa các bố con vào hàng loạt nhiệm vụ gắn với đời sống địa phương, từ cuốc đất, hái rau, bắt cá, chèo thuyền đến tự tay chuẩn bị bữa cơm.

Thành Trung cùng hai con Goku và Daino xuống sông học cách đánh rớ. Dù rất hào hứng chờ thành quả, ba bố con gần như không bắt được cá. Thành Trung sau đó phải nhờ người dân địa phương hỗ trợ một ít cá để mang về nấu ăn. Tình huống thất bại lại trở nên hài hước khi các bé cho rằng có lẽ việc không bắt được cá là để những con cá được sống.

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Phương Nam làm vườn.

Ở nhiệm vụ khác, Phương Nam và Nguyên Ốc tìm nguyên liệu giữa ruộng rau, sau đó cuốc đất để “đổi” lấy phần rau đã thu hoạch. Ban đầu, Nguyên Ốc tỏ ra sợ bẩn, không dám chạm vào đất vì lo có giun. Bé Đậu, con trai Huy R, liên tục động viên em rằng giun không cắn.

Khi biết Ốc không thích ăn rau, Đậu còn chủ động ăn rau sống để làm mẫu. Sự quan tâm dành cho em nhỏ cũng giúp cậu bé nhận huy chương Tự lập và huy chương Khám phá ở cuối hành trình.

Trong khi đó, Huy R và Đậu nhận nhiệm vụ thu hút 10 thuyền khách du lịch và người dân đến nghe, cổ vũ trong vòng 5 phút. Hai bố con chèo thuyền thúng vào khu vực rừng dừa Bảy Mẫu để thực hiện thử thách.

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Huy R biểu diễn “Anh Thanh Niên” trên thuyền thúng giữa không gian sông nước Hội An.

Huy R lựa chọn chính ca khúc “Anh Thanh Niên” để biểu diễn giữa không gian sông nước. Nam ca sĩ đứng trên thuyền thúng, bên cạnh là con trai, trước những chiếc thuyền của du khách. Sau màn biểu diễn, hai bố con nhận được một quả dừa mang về làm nguyên liệu cho bữa cơm chung.

Sau các nhiệm vụ ngoài trời, ba ông bố vào bếp. Huy R nấu chè từ dừa nước, Thành Trung làm cá bống kho tộ, còn Phương Nam thực hiện món Tam Hữu gồm tôm, rau và thịt heo. Phương Nam gọi món ăn của mình là “món tình cảm”, muốn nói về sự gắn kết giữa những người bạn.

Ba món ăn cùng nhận số điểm 9,75. Khi Nguyên Ốc buồn vì không được giải nhất, Đậu và các bé trai chủ động nhường phần thắng cho cô bé, còn mình nhận vị trí thứ hai. Khoảnh khắc này trở thành một trong những điểm nhấn của tập khi các bé biết quan sát cảm xúc và nhường nhịn nhau.

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Cuối chặng Hội An, Daino nhận huy chương Yêu thương, Đậu nhận huy chương Tự lập và Khám phá, còn Nguyên Ốc được trao huy chương Dũng cảm sau khi vượt qua nỗi sợ đất và giun để cùng bố Phương Nam hoàn thành thử thách.

Sau tập 6, hành trình tiếp tục với các bố con còn lại, trong khi Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin chính thức nói lời chia tay chương trình vì lịch công việc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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