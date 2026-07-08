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Khách mua xe Skoda Kushaq nhận ưu đãi lãi suất từ VPBank

Thứ Tư, 17:45, 08/07/2026
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VOV.VN - Nhằm gia tăng cơ hội sở hữu xe Skoda với chi phí hợp lý và giá trị sử dụng bền vững, từ tháng 7/2026, Skoda Việt Nam hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất độc quyền đối với mẫu xe Kushaq.

Theo chương trình, tất cả khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp ký hợp đồng vay mua xe Kushaq từ tháng 7/2026 đến ngày 30/9/2026 thông qua VPBank và được giải ngân muộn nhất vào ngày 31/10/2026 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5% cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Đồng thời, khách hàng vay mua Skoda Kushaq vẫn được hưởng song song các chính sách ưu đãi hiện hành trong tháng 7/2026 từ hãng với tổng giá trị quà tặng lên đến 80 triệu đồng. Cụ thể, người mua xe sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhận gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất (dành cho phiên bản Ambition), miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500 km đầu tiên, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm và có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn.

khach mua xe skoda kushaq nhan uu dai lai suat tu vpbank hinh anh 1
Khách hàng vay mua Skoda Kushaq vẫn được hưởng song song các chính sách ưu đãi hiện hành trong tháng 7/2026 từ hãng với tổng giá trị quà tặng lên đến 80 triệu đồng.

Khách hàng vay mua xe được đảm bảo hỗ trợ xử lý hồ sơ vay tại chỗ tại 15 đại lý Skoda từ Bắc vào Nam thông qua hơn 250 chi nhánh và phòng giao dịch VPBank trên toàn quốc, và được tất toán khoản vay trước hạn với mức phí phạt linh hoạt và giảm dần theo các năm. Ngoài ra, khi mua xe, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị xe, cùng kỳ hạn vay kéo dài tối đa lên đến 96 tháng và được phê duyệt hồ sơ trên ứng dụng Race App chỉ trong vòng 5 phút.

Trong phân khúc SUV hạng B khoảng hơn 500 triệu đồng, Skoda Kushaq thu hút bởi kiểu dáng Modern Solid chắc chắn, hệ thống đèn LED mang phong cách pha lê với những đường cắt nổi bật. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống XDS, XDS+ đắt giá trong phân khúc, hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động giúp chiếc xe cân bằng, bám đường hơn trong những khúc cua. Ngoài ra, Skoda Kushaq được phát triển từ nền tảng MQB của Volkswagen và đạt tiêu chuẩn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của Global NCAP. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá trang bị đầy đủ 6 túi khí ở mọi phiên bản, thể hiện cam kết đặt an toàn khách hàng lên hàng đầu của Skoda.

Đối với các mẫu xe Skoda sản xuất trong nước tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng, khách hàng mua xe từ tháng 11/2025 đều được hưởng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, cũng như được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên. Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc khẳng định chất lượng sản xuất trong nước, cam kết đồng hành lâu dài với khách hàng thông qua chính sách hậu mãi toàn diện và gia tăng lợi ích sở hữu cho người tiêu dùng, giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.

PV/VOV.VN
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