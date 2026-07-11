Đăng quang chưa lâu, Á vương Minh Tuấn bất ngờ ra mắt với vai trò ca sĩ

Sau thời gian đăng quang danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, mới đây, Minh Tuấn chính thức công bố việc “lấn sân” sang lĩnh vực âm nhạc. Anh định hình hình ảnh bản thân là một nghệ sĩ trình diễn đa năng, hoạt động song song ở ba vai trò: ca sĩ, diễn viên và người mẫu.

Á vương Minh Tuấn

Trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ, Minh Tuấn từng tốt nghiệp khóa diễn xuất tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam. Anh đã tham gia đóng một số phim truyền hình như Đi giữa trời rực rỡ (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn) và Gió ngang khoảng trời xanh (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh). Ở vai trò người mẫu, anh từng hoàn thành khóa học do siêu mẫu Hạ Vy giảng dạy, tham gia các show diễn thời trang và gần nhất là show Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Tuấn được thừa hưởng giọng hát từ mẹ là NSƯT Thanh Tâm, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Bên cạnh sự định hướng từ mẹ, anh còn theo học thanh nhạc bài bản dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đinh Lan Hương, Trưởng khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong buổi ra mắt, Minh Tuấn đã song ca cùng mẹ ca khúc Papa (Paul Anka) để tri ân cha, đồng thời giới thiệu bài hát Thanh xuân (sáng tác Phạm Hoàng Huy) – tiết mục từng giúp anh giành giải thưởng The Best Talent (Nam vương Tài năng) tại cuộc thi Nam vương vừa qua.

Á vương Minh Tuấn ra mắt với vai trò ca sĩ

Chia sẻ về định hướng hoạt động nghệ thuật, Minh Tuấn cho biết một nghệ sĩ trong thời đại mới cần trang bị nhiều kỹ năng để thích nghi và phát triển bền vững. Anh khẳng định: "Tôi muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Trong ba năm qua, tôi đã chủ động trau dồi bản thân bằng cách theo học các khóa đào tạo về diễn xuất, kỹ năng trình diễn, thuyết trình, vũ đạo, thanh nhạc... song song với việc rèn luyện thể chất mỗi ngày. Những hành trang đó giúp tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn trước những thử thách và mở ra nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật".

Minh Tuấn sở hữu chiều cao 1,83 m cùng khả năng thuyết trình và chất giọng truyền cảm. Tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ, anh lọt Top 5 ở ba hạng mục phụ bao gồm: Best in Fashion (Thời trang), Best in Talent (Tài năng) và Best in Community project (Dự án cộng đồng).

Hiện tại, Minh Tuấn vẫn đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với việc học, anh cho biết sẽ nỗ lực lan tỏa hình ảnh đẹp về du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Hà Nội trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời hướng tới hình mẫu nghệ sĩ trình diễn có trách nhiệm, tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.