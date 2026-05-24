Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hàn Việt đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch 2026

Chủ Nhật, 05:09, 24/05/2026
VOV.VN - Người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang và chàng trai lai Hàn Nguyễn Hàn Việt đã đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ.

Nguyễn Thu Thảo sở hữu chiều cao 1m80, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia và gây chú ý nhờ lợi thế hình thể cùng phong thái tự tin. Trong khi đó, Nguyễn Hàn Việt cao 1m82, mang hai dòng máu Việt - Hàn, hiện là sinh viên Trường Đại học Nha Trang và hoạt động với vai trò người mẫu. Nam thí sinh từng đạt danh hiệu Best Body tại một cuộc thi khác và gây chú ý với khả năng nói tiếng Hàn lưu loát ở phần thi ứng xử.

Người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang và chàng trai lai Hàn Nguyễn Hàn Việt đã đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ.

Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 quy tụ những thí sinh nổi bật nhất bước vào chặng đua cuối cùng. Chương trình kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật biểu diễn và quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam trên sân khấu được đầu tư quy mô lớn.

Ban giám khảo đêm chung kết gồm NSND Lê Khanh giữ vai trò trưởng ban giám khảo, cùng các thành viên như NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, siêu mẫu Xuân Lan, Á vương Mai Tuấn Anh, Mister Supranational 2025 Swann Lavigne, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh, The Miss Globe 2025 Chayathanus Saradatta và Nam vương Du lịch Thế giới 2025 Hưng Nguyễn. 

Phát biểu tại đêm thi, ông Phạm Duy Khánh, trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt có ngoại hình nổi bật, mà quan trọng hơn là tìm kiếm những đại sứ du lịch và mong muốn đóng góp giá trị thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi thí sinh bước vào cuộc thi đều mang theo niềm tự hào lớn lao của quê hương mình”.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục áo bà ba thổ cẩm, phần thi đồ bơi và trang phục dạ hội. Sau phần thi trang phục dạ hội, 6 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào phần thi ứng xử.

Trong phần thi ứng xử, các thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Nhiều thí sinh gây chú ý khi thể hiện khả năng ngoại ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hàn. 

Các danh hiệu Á hậu, Á nam của cuộc thi
Top 10 Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Ở bảng nữ, danh hiệu Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Lam Phương (Lai Châu), Á hậu 3 là Lâm Thoại Linh (Cần Thơ), Á hậu 2 là Đinh Ngọc Sa (Cà Mau), Á hậu 1 thuộc về Trần Thị Mỹ Phụng (An Giang). Nguyễn Thu Thảo được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Ở bảng nam, Á vương 4 thuộc về Nguyễn Văn Đức Tài (Bắc Ninh), Á vương 3 là Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội), Á vương 2 là Bùi Quốc Huy (Ninh Bình), Á vương 1 thuộc về Lâm Thoại Anh (Đắk Lắk). Danh hiệu Nam vương được trao cho Nguyễn Hàn Việt.

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như Best Swimsuit, Best Talent, Best Face, Best in Fashion và Best Community Project cho những thí sinh có dấu ấn nổi bật trong suốt hành trình cuộc thi.

Hà Phương/VOV.VN
Nàng hậu 3 lần đóng phim Trấn Thành, không muốn bị gọi là “bình hoa di động”
VOV.VN - Sau 3 lần góp mặt trong phim của Trấn Thành, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục gây chú ý khi đóng cặp cùng Quốc Trường trong "Ốc mượn hồn". Đối diện với áp lực “hoa hậu đi diễn”, nàng hậu thẳng thắn nói không muốn bị gọi là “bình hoa di động”.

VOV.VN - Sau 3 lần góp mặt trong phim của Trấn Thành, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục gây chú ý khi đóng cặp cùng Quốc Trường trong "Ốc mượn hồn". Đối diện với áp lực “hoa hậu đi diễn”, nàng hậu thẳng thắn nói không muốn bị gọi là “bình hoa di động”.

H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm

H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

