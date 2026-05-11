BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói gì về nghi vấn dàn xếp kết quả?

Thứ Hai, 09:39, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nghi vấn “đăng cai ở đâu, đại diện nơi đó đăng quang”, BTC Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức lên tiếng. Đại diện cuộc thi khẳng định kết quả được đánh giá dựa trên năng lực và hành trình thể hiện của thí sinh, không có sự sắp đặt như đồn đoán.

Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi mở rộng thêm hạng mục Nam vương và công bố Top 50 thí sinh bước vào vòng chung kết. Bên cạnh những thông tin về dàn thí sinh, ban giám khảo hay các suất thi quốc tế, cuộc thi cũng gây chú ý trước những thắc mắc xoay quanh tính minh bạch trong kết quả đăng quang.

Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 nói về nghi vấn dàn xếp kết quả

Trước nghi vấn “cuộc thi tổ chức ở tỉnh nào thì đại diện tỉnh đó sẽ đăng quang”, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức - đã có phản hồi chính thức. Theo ông, kết quả của cuộc thi hoàn toàn dựa trên năng lực cũng như sự thể hiện của thí sinh trong suốt hành trình tham gia, không có chuyện sắp đặt hay ưu ái cho đại diện địa phương đăng cai.

Ông Phạm Duy Khánh cho rằng những sự trùng hợp nếu có chỉ mang tính ngẫu nhiên. Điều quan trọng nhất với ban tổ chức vẫn là tìm ra những gương mặt phù hợp với tiêu chí cuộc thi, có khả năng lan tỏa hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam.

Theo đại diện ban tổ chức, Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 không đơn thuần là sân chơi nhan sắc mà còn hướng đến việc quảng bá các địa danh, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi địa phương mà cuộc thi đặt chân đến đều được xem là cơ hội để lan tỏa hình ảnh du lịch và thúc đẩy quảng bá địa phương.

Năm nay, cuộc thi mở rộng quy mô khi lần đầu tiên có thêm hạng mục Nam vương bên cạnh Hoa hậu. Top 50 thí sinh được lựa chọn sau quá trình tuyển chọn từ hàng trăm hồ sơ trên cả nước. Ban tổ chức cho biết các thí sinh không chỉ được đánh giá về ngoại hình mà còn ở bản lĩnh, kỹ năng và tình yêu dành cho văn hóa du lịch Việt Nam.

Tân Hoa hậu - Nam vương năm nay sẽ nhận vương miện mang tên “Thiên Hải Ngọc”. Bộ vương miện lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa mặt trời và biển cả, tượng trưng cho tinh thần bền bỉ và khát vọng tỏa sáng của người trẻ.

Ngoài ra, cuộc thi cũng công bố sẽ lựa chọn những đại diện xuất sắc tham gia các đấu trường quốc tế. Top nữ có cơ hội dự thi Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe hay Miss Tourism International. Trong khi đó, các đại diện nam dự kiến được cử tham gia những sân chơi như Mister Supranational hay Mister Global.

Cuộc thi năm nay quy tụ hội đồng giám khảo gồm nhiều tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục và siêu mẫu Xuân Lan.

Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Cần Thơ.

Hà Phương/VOV.VN
Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt

Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"

