Danh ca Ngọc Sơn: "Ông hoàng nhạc sến" sở hữu xe sang, biệt thự dát vàng

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những ca sĩ quen thuộc của làng nhạc Việt qua nhiều thập kỷ. Nam ca sĩ được khán giả biết đến với các ca khúc trữ tình, những sáng tác phổ biến và quá trình hoạt động nghệ thuật kéo dài từ cuối thập niên 1980 đến nay.

Danh ca có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha", "Khúc tình nồng"… Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng và khối tài sản của Ngọc Sơn cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Theo nhiều thông tin được chia sẻ, thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Ngọc Sơn từng lên tới 200 - 300 triệu đồng mỗi show. Đây là mức thu nhập đáng chú ý trong showbiz Việt, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh nam ca sĩ nổi tiếng mạnh từ những năm 1990. Sau nhiều năm đi hát, sáng tác, biểu diễn trong và ngoài nước, Ngọc Sơn sở hữu nhiều tài sản giá trị, trong đó nổi bật là biệt thự tại TP.HCM, xe sang và các bất động sản khác.

Ngọc Sơn có khiếu âm nhạc từ nhỏ và bước lên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989 ở Nha Trang, với bài hát “Thuyền và biển”, Ngọc Sơn nhận danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ và giải “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”. Đến thập niên 1990, tên tuổi nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt sau thành công của các ấn phẩm “Mưa bụi”. Từ đây, sự nghiệp ca hát và sáng tác của Ngọc Sơn tiếp tục phát triển.

Một trong những dấu ấn thường được nhắc đến khi nói về cuộc sống giàu có của Ngọc Sơn là thú chơi xe. Từ những năm 1990, nam ca sĩ đã có bộ sưu tập xe thuộc diện đáng chú ý. Năm 1995, Ngọc Sơn gây chú ý khi sở hữu chiếc Cadillac dài 6m, dòng xe từng được nhiều nguyên thủ phương Tây sử dụng.

Chiếc Cadillac này được cho là sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2L, công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 623 Nm. Giá trị hiện tại của mẫu xe được nhắc đến trong khoảng 4 tỷ đến gần 10 tỷ đồng. Có thông tin cho rằng thời điểm mua chiếc xe, Ngọc Sơn còn thuê vệ sĩ để bảo vệ, tránh việc người hiếu kỳ làm trầy xước. Câu chuyện này từng được nhắc lại như một chi tiết cho thấy mức độ nổi bật của nam ca sĩ trong giai đoạn đó.

Tài sản gây chú ý nhất của Ngọc Sơn là căn biệt thự mang tên “Thiên niên kỷ” nằm tại trung tâm TP.HCM. Theo báo Lao Động, căn biệt thự được ước tính trị giá hàng trăm tỷ đồng. Khi xuất hiện trong chương trình “Gõ cửa nhà sao”, Ngọc Sơn cho biết công trình này được xây trong 3 năm và mất thêm thời gian dài để trang trí.

Nhìn từ bên ngoài, biệt thự có quy mô lớn, được trang trí bằng nhiều chi tiết chạm khắc. Không gian bên trong sử dụng nhiều nội thất gỗ, các họa tiết rồng phượng xuất hiện trên bàn ghế, tủ, giường ngủ và phần viền cửa. Một số vị trí trong nhà được dát vàng. Đặc biệt, Ngọc Sơn từng bỏ ra 1.000 cây vàng để đúc tượng của chính mình.

Căn biệt thự được nhận xét có thiết kế khác biệt, sức chứa lên tới hàng trăm người. Với Ngọc Sơn, đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian mang giá trị tinh thần. Nam ca sĩ thường mời bạn bè đến chơi, tham quan nơi ở. Bên trong biệt thự còn có phòng tập gym và khu vực chơi nhạc để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài căn biệt thự tại TP.HCM, Ngọc Sơn còn có một căn nhà tại Hà Nội, rộng khoảng 100m2, nằm trong một khu đô thị cao cấp. Căn nhà này được dùng để thuận tiện ăn ở, sinh hoạt mỗi khi nam ca sĩ ra Hà Nội biểu diễn. Ngọc Sơn cũng từng tiết lộ có đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Năm 2022, Ngọc Sơn tiếp tục gây chú ý khi mua 4 ha đất tại Bình Thuận, nay là Lâm Đồng. Sau đó, nam ca sĩ xây dựng nhà từ đường tại quê hương Quảng Nam, nay là Đà Nẵng. Công trình được xây trên mảnh đất hơn 1.200m2, gồm hai tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 500m2, có khu thờ tự và 6 phòng nghỉ.

Ngọc Sơn cho biết công trình này được xây dựng để tri ân dòng họ, đồng thời làm nơi trú ẩn cho người dân địa phương khi xảy ra bão lũ. Lễ khánh thành nhà từ đường diễn ra đúng dịp sinh nhật của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn từng chia sẻ quyết định hiến xác cho y học và để lại biệt thự làm từ đường dòng họ.

Dù sở hữu nhiều tài sản giá trị, cuộc sống hiện tại của Ngọc Sơn được nam ca sĩ chia sẻ là tập trung nhiều vào sức khỏe, âm nhạc và các hoạt động cá nhân. Ngọc Sơn ăn chay, tập luyện thể dục thể thao và duy trì lối sống lành mạnh. Nam ca sĩ cho biết chế độ sinh hoạt phù hợp giúp cơ thể khỏe hơn, đồng thời hỗ trợ việc giữ giọng hát.

Ngoài thời gian biểu diễn, Ngọc Sơn dành thời gian đi du lịch, học ngoại ngữ và trau dồi kiến thức. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn sống độc thân trong căn biệt thự tại TP.HCM. Khi nói về chuyện lập gia đình, Ngọc Sơn từng cho biết mọi việc tùy thuộc duyên số, còn hiện tại muốn tập trung cho sáng tác và ca hát.

Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao như thập niên 1990, Ngọc Sơn vẫn duy trì hoạt động biểu diễn trong và ngoài nước. Trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ cho biết chưa từng nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, mà vẫn muốn tiếp tục làm nghề và cống hiến cho âm nhạc.