Ca sĩ Ngọc Sơn livestream đi test ma túy để chứng minh trong sạch

Thứ Sáu, 18:33, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Ngọc Sơn mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) để thực hiện xét nghiệm ma túy giữa lúc mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư của nam danh ca.

Theo chia sẻ, Ngọc Sơn chủ động đi kiểm tra nhằm chứng minh bản thân trong sạch, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như công việc nghệ thuật.

Đi cùng nam ca sĩ có Quách Tuấn Du và một người em đang công tác trong ngành công an. Trong buổi livestream trên đường đến bệnh viện, Quách Tuấn Du lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ nói: “Tin đồn không bao giờ đúng sự thật. Chỉ bao giờ có xác minh của cơ quan chức năng thì chúng ta mới cảm thấy yên lòng”.

Theo Quách Tuấn Du, những thông tin thiếu kiểm chứng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ. Anh cho biết: “Mọi người chia sẻ những thông tin không đúng, làm ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ. Nhiều bầu show hôm nay gọi điện cho Quách Tuấn Du và đại diện phía Ngọc Sơn hỏi tình hình như thế nào. Livestream này như một cách để thông báo với tất cả mọi người”.

Về phía mình, Ngọc Sơn cho biết anh chọn cách đối diện trực tiếp với tin đồn thay vì né tránh. Nam danh ca chia sẻ: “Tôi đi test cho khách quan. Những ai nói không đúng về mình thì cứ kệ thôi. Mình cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì đi test thôi, làm luôn tại chỗ, sáng nghe đồn là mình đi làm luôn”.

Giọng ca “Tình cha” cũng khẳng định bản thân không sử dụng chất kích thích và tuyên bố mạnh mẽ trước các tin đồn tiêu cực. Anh nói: “Nếu Ngọc Sơn test ra được nồng độ cồn nào lúc lái xe thì 10 tỷ luôn. Còn nếu test ra chất kích thích, thì cả cuộc đời chung thân luôn. Ngọc Sơn của đại gia đình là đàng hoàng số 1”.

Nam ca sĩ bày tỏ thêm: “Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mình không can thiệp. Nhưng để giữ mình là đầu tàu của showbiz, được các anh chị em yêu thương, là cánh chim đầu đàn thì mình phải trong sạch. Đừng nghĩ rằng nghệ sĩ thì ai cũng chơi bời”.

Theo lời Ngọc Sơn, sau khi biết thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện để xét nghiệm. Nam danh ca cũng cho biết phía công an tư vấn rằng nếu có người cố tình tung tin sai sự thật, anh có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngọc Sơn sau đó đã công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích từ mẫu nước tiểu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với morphin (chất ma túy thuộc nhóm thuốc phiện); codein (chất giảm đau/ho có tính chất gây nghiện); heroin (chất ma túy mạnh thuộc nhóm thuốc phiện); marijuana (cần sa) và Amphetamin (ma túy đá/thuốc lắc/chất kích thích thần kinh trung ương).

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những ca sĩ quen thuộc của làng nhạc Việt qua nhiều thập kỷ. Nam ca sĩ được khán giả biết đến với các ca khúc trữ tình, những sáng tác phổ biến và quá trình hoạt động nghệ thuật kéo dài từ cuối thập niên 1980 đến nay.

Danh ca có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng… Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng và khối tài sản của Ngọc Sơn cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Hà Phương/VOV.VN
Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng
Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Sau vụ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy tại TPHCM, NSƯT Hạnh Thúy đã có chia sẻ dài về chất cấm. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh không ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cảnh báo tâm lý “thử cho biết” có thể khiến cuộc đời và sự nghiệp rơi vào cảnh tan nát.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ Miu Lê tại Hải Phòng đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TPHCM.

Long Nhật trước khi bị bắt vì ma túy: Thị phi bủa vây và các scandal gây tranh cãi

VOV.VN - Trước khi bị bắt trong vụ việc liên quan ma túy tại TPHCM, Long Nhật từng là ca sĩ quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Tuy nhiên, tên tuổi Long Nhật cũng gắn với nhiều thị phi đời tư, tin đồn giới tính và các scandal gây tranh cãi.

Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì ma túy là ai?

VOV.VN - Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đang là hai cái tên được dư luận đặc biệt quan tâm sau thông tin bị bắt trong vụ việc liên quan đến ma túy tại TP.HCM.

