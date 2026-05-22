Ca sĩ Ngọc Sơn livestream đi test ma túy để chứng minh trong sạch

Theo chia sẻ, Ngọc Sơn chủ động đi kiểm tra nhằm chứng minh bản thân trong sạch, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như công việc nghệ thuật.

Đi cùng nam ca sĩ có Quách Tuấn Du và một người em đang công tác trong ngành công an. Trong buổi livestream trên đường đến bệnh viện, Quách Tuấn Du lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ nói: “Tin đồn không bao giờ đúng sự thật. Chỉ bao giờ có xác minh của cơ quan chức năng thì chúng ta mới cảm thấy yên lòng”.

Theo Quách Tuấn Du, những thông tin thiếu kiểm chứng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ. Anh cho biết: “Mọi người chia sẻ những thông tin không đúng, làm ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ. Nhiều bầu show hôm nay gọi điện cho Quách Tuấn Du và đại diện phía Ngọc Sơn hỏi tình hình như thế nào. Livestream này như một cách để thông báo với tất cả mọi người”.

Về phía mình, Ngọc Sơn cho biết anh chọn cách đối diện trực tiếp với tin đồn thay vì né tránh. Nam danh ca chia sẻ: “Tôi đi test cho khách quan. Những ai nói không đúng về mình thì cứ kệ thôi. Mình cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì đi test thôi, làm luôn tại chỗ, sáng nghe đồn là mình đi làm luôn”.

Giọng ca “Tình cha” cũng khẳng định bản thân không sử dụng chất kích thích và tuyên bố mạnh mẽ trước các tin đồn tiêu cực. Anh nói: “Nếu Ngọc Sơn test ra được nồng độ cồn nào lúc lái xe thì 10 tỷ luôn. Còn nếu test ra chất kích thích, thì cả cuộc đời chung thân luôn. Ngọc Sơn của đại gia đình là đàng hoàng số 1”.

Nam ca sĩ bày tỏ thêm: “Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mình không can thiệp. Nhưng để giữ mình là đầu tàu của showbiz, được các anh chị em yêu thương, là cánh chim đầu đàn thì mình phải trong sạch. Đừng nghĩ rằng nghệ sĩ thì ai cũng chơi bời”.

Theo lời Ngọc Sơn, sau khi biết thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện để xét nghiệm. Nam danh ca cũng cho biết phía công an tư vấn rằng nếu có người cố tình tung tin sai sự thật, anh có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngọc Sơn sau đó đã công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích từ mẫu nước tiểu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với morphin (chất ma túy thuộc nhóm thuốc phiện); codein (chất giảm đau/ho có tính chất gây nghiện); heroin (chất ma túy mạnh thuộc nhóm thuốc phiện); marijuana (cần sa) và Amphetamin (ma túy đá/thuốc lắc/chất kích thích thần kinh trung ương).

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những ca sĩ quen thuộc của làng nhạc Việt qua nhiều thập kỷ. Nam ca sĩ được khán giả biết đến với các ca khúc trữ tình, những sáng tác phổ biến và quá trình hoạt động nghệ thuật kéo dài từ cuối thập niên 1980 đến nay.

Danh ca có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng… Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng và khối tài sản của Ngọc Sơn cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.