David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

David Beckham vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật giản dị nhưng tràn ngập yêu thương trên trang cá nhân. Không cần những bữa tiệc xa hoa, cựu danh thủ lựa chọn tận hưởng ngày đặc biệt theo cách gần gũi nhất – bên gia đình và những người thân yêu.

Trong bài đăng trên Instagram, Beckham bày tỏ cảm xúc “vô cùng may mắn và được ban phước” khi được vợ, các con cùng bạn bè quan tâm, chăm sóc từ sáng sớm cho tới cuối ngày. Những lời chia sẻ chân thành nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác, cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những biểu tượng thể thao – văn hóa toàn cầu.

Khoảnh khắc tuổi thơ của David Beckham khi thổi nến sinh nhật, được anh chia sẻ lại trên Instagram

David Beckham rạng rỡ bên gia đình trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng

Đặc biệt, Beckham không quên gửi lời cảm ơn đầy tình cảm tới Victoria Beckham – người bạn đời đã gắn bó với anh suốt nhiều năm qua. Gia đình Beckham từ lâu vẫn được xem là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí quốc tế, nơi sự nghiệp và đời sống cá nhân luôn song hành hài hòa.

Ở tuổi ngoài 50, David Beckham vẫn giữ sức hút trong thể thao, thời trang và kinh doanh, nhưng sinh nhật năm nay lại mang màu sắc rất khác – giản dị và nhiều cảm xúc. Bữa tiệc không hoàn toàn trọn vẹn khi thiếu vắng con trai cả, giữa những tin đồn về mâu thuẫn gia đình.