Brooklyn Beckham lựa chọn không lùi: Liệu có đẩy rạn nứt gia đình thành tâm bão?

Thứ Ba, 10:11, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa lúc rạn nứt gia đình chưa có lối thoát, Brooklyn Beckham được cho là muốn tự kể câu chuyện của mình qua một series cùng Nicola Peltz. Nhưng khi đời tư trở thành nội dung, đó có thể là bước khẳng định cái tôi – hoặc là ranh giới cuối cùng với David Beckham.

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brooklyn Beckham được cho là đang cân nhắc thực hiện một series tài liệu cùng vợ – Nicola Peltz. Nếu thành hiện thực, đây không chỉ là một dự án giải trí đơn thuần, mà có thể trở thành bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa anh và bố mẹ, đặc biệt là David Beckham thêm phần rạn nứt.

Khi đời tư trở thành “nội dung”: Canh bạc truyền thông

Theo The Sun, đội ngũ quản lý của Brooklyn tại Mỹ được cho là đang trong giai đoạn bắt đầu đàm phán với bộ phận sản xuất của Hulu để thực hiện series này. Hulu từng thành công với các format khai thác đời tư người nổi tiếng như The Kardashians.

Không khó để nhận ra hướng đi này, biến câu chuyện cá nhân thành sản phẩm giải trí có tính toàn cầu. Với Brooklyn, đó là cơ hội để tự kể câu chuyện của mình thay vì để truyền thông dẫn dắt; xây dựng hình ảnh độc lập, tách khỏi “cái bóng Beckham”, đồng thời mở rộng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực ẩm thực và lifestyle.

Tuy nhiên, khác với những show mang tính “drama có kiểm soát”, câu chuyện của gia đình Beckham vốn được xây dựng trên hình ảnh chuẩn mực, kín kẽ. Việc phơi bày mâu thuẫn, nếu đi quá xa, có thể khiến mọi nỗ lực giữ gìn hình ảnh suốt nhiều năm bị đảo lộn.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz.

Nỗi buồn sau khoảnh khắc “suýt gặp” của cha con David Beckham

Trong khi câu chuyện về series còn đang ở bàn đàm phán, một diễn biến khác lại khiến công chúng không khỏi chạnh lòng: Brooklyn và bố đã suýt chạm mặt hai lần tại The Beverly Hills Hotel nhưng cuối cùng vẫn lỡ nhau.

Theo nguồn tin, David Beckham rời khách sạn từ sớm để quay quảng cáo, trong khi Brooklyn Beckham xuất hiện sau đó để ăn sáng và nghỉ ngơi sau buổi tiệc hậu Oscar cùng Elton John, người đỡ đầu của anh. Đến chiều, Brooklyn tiếp tục rời đi trước khi David quay lại dùng bữa tối.

Cả hai ở cùng một nơi, trong cùng một ngày nhưng không hề biết đối phương đang ở gần. Chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên này lại khiến câu chuyện gia đình Beckham thêm phần trầm lắng. Không có đối đầu, không có tranh cãi, chỉ là những “lệch nhịp” âm thầm.

Brooklyn Beckham và David Beckham suýt chạm mặt nhưng lại lỡ nhau trong cùng một ngày tại The Beverly Hills Hotel.

Nếu series lên sóng: Mối quan hệ sẽ đi về đâu?

Trong bối cảnh hiện tại, việc Brooklyn lựa chọn kể lại mọi chuyện qua một series riêng có thể tạo ra ba hệ quả rõ rệt. Khi câu chuyện được dựng thành nội dung, mọi chi tiết đều có tính định hướng. Điều này khiến khả năng “hòa giải trong im lặng” gần như không còn.

Khán giả sẽ không chỉ theo dõi, mà còn đứng về phía một bên. Điều này có thể tạo áp lực ngược trở lại gia đình Beckham vốn ít khi phản hồi trực diện. Một khi đời tư trở thành sản phẩm, mọi tương tác sau đó đều khó tránh khỏi việc bị soi chiếu dưới góc nhìn công chúng.

Brooklyn Beckham.

Một câu chuyện buồn của showbiz không phải vì ồn ào

Gia đình Beckham từng được xem là hình mẫu hiếm hoi của sự bền vững trong giới giải trí – thể thao. Chính vì vậy, những gì đang diễn ra lại càng khiến công chúng chú ý. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất không phải là những phát ngôn căng thẳng hay kế hoạch làm series, mà là khoảnh khắc hai cha con ở rất gần nhau… nhưng không gặp.

Giữa một thế giới nơi mọi thứ đều có thể trở thành nội dung, đôi khi sự im lặng lại là thứ kể câu chuyện rõ ràng nhất. Và nếu series của Brooklyn thực sự được thực hiện, đó có thể không chỉ là một sản phẩm giải trí mới, mà còn là dấu mốc cho thấy: khoảng cách trong gia đình Beckham đã bước sang một chương khó quay đầu.

 

Hải Hà/VOV.VN
"ARIRANG": Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

Ryan Gosling tái định nghĩa chính mình với "Project Hail Mary"

"Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?": BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

