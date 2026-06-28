Đinh Mạnh Ninh mang "Xe đạp" lên sân khấu, gợi ký ức 8X, 9X

Ở vòng Công diễn Hội ngộ, Những Kẻ Lãng Du gồm Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB) và Dũng DT đối đầu với Quái Kiệt Mộng Mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy.

Lựa chọn hướng đi khác biệt, nhóm của Đinh Mạnh Ninh không tập trung vào những màn trình diễn cầu kỳ mà đưa khán giả trở về với ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X thông qua những ca khúc quen thuộc. Trong đó, Đinh Mạnh Ninh thể hiện Xe đạp, bản hit từng gắn với tuổi học trò của nhiều khán giả. Thơm (Da LAB) mang đến ca khúc Em tôi đôi mươi, còn Dũng DT lần đầu thử sức với một tiết mục ca hát chuyên nghiệp trong trang phục shipper.

Chia sẻ về màn kết hợp của cả nhóm, Đinh Mạnh Ninh cho biết cả ba đều không phải những người có lợi thế về vũ đạo. Tuy nhiên, chính sự khác biệt của mỗi thành viên lại tạo nên sự cân bằng trong tổng thể tiết mục.

Nam ca sĩ ví màn kết hợp của cả nhóm như một món "xôi tam sắc", khi mỗi người mang một màu sắc riêng nhưng bổ trợ cho nhau để tạo nên một tiết mục giàu năng lượng.

Không chỉ Đinh Mạnh Ninh, Dũng DT cũng trở thành điểm nhấn của phần trình diễn. Lần đầu đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ, anh mang đến hình ảnh gần gũi, hài hước trong bộ trang phục shipper.

Sau khi hoàn thành tiết mục, Dũng DT dí dỏm cho biết bản thân chỉ đóng vai trò "giúp vui". Anh nói rằng trong khi hai đồng đội xuất hiện như những "hoàng tử" trên sân khấu thì mình lại mặc đồ shipper và cảm thấy nhẹ nhõm khi phần trình diễn kết thúc.

Những Kẻ Lãng Du gồm Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB) và Dũng DT

Bên cạnh màn trình diễn, cặp đấu còn ghi dấu khoảnh khắc xúc động của hai thành viên Da LAB khi lần đầu đứng ở hai chiến tuyến.

Thơm chia sẻ anh và Thỏ đã đồng hành cùng nhau gần 20 năm, từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật cho đến khi mỗi người có gia đình và đón những đứa con đầu lòng. Chính vì vậy, khi đứng trong cánh gà theo dõi người bạn thân biểu diễn, nam ca sĩ thừa nhận mình đã suýt bật khóc vì xúc động.

Ở phía đối diện, Quái Kiệt Mộng Mơ được đánh giá là đội hình có lợi thế về chuyên môn âm nhạc khi quy tụ Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy. Ba nghệ sĩ mang đến những ca khúc quen thuộc với bản phối Pop-Rock mới, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Thỏ (Da LAB) lần đầu đứng solo sau gần 20 năm gắn bó với nhóm. Anh trình diễn ca khúc tự sáng tác Bản tình ca không tên, đồng thời chia sẻ nếu không có chương trình, có lẽ ca khúc này sẽ chưa có cơ hội đến với khán giả. Trịnh Thăng Bình cũng đánh dấu sự trở lại sau hai năm nghỉ ngơi khi làm mới bản hit Người ấy, trong khi Hà An Huy mang đến Nhức tiềm thức với chất giọng đặc trưng.

Dù đối thủ được đánh giá cao, kết quả bình chọn từ khán giả tại trường quay lại gọi tên Những Kẻ Lãng Du.

Theo nhận định của ban tổ chức, chiến thắng của nhóm đến từ sự chân thành và khả năng phát huy đúng thế mạnh của từng thành viên. Thay vì cố gắng che giấu những hạn chế về vũ đạo, cả ba biến điều đó thành những mảng miếng sân khấu duyên dáng, tạo nên nguồn năng lượng tích cực và gần gũi.

Màn trình diễn của Đinh Mạnh Ninh và các đồng đội khép lại cặp đấu thứ hai của vòng Công diễn Hội ngộ, đồng thời mang đến một màu sắc khác biệt trong tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nơi những giai điệu quen thuộc của thanh xuân được làm mới trên sân khấu.