Đương kim Miss Charm Anna Blanco trao sash cho 23 người đẹp Việt

Đương kim Miss Charm Anna Blanco trao sash cho 23 thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 tại TP.HCM. Dàn ứng viên năm nay có nhiều gương mặt đáng chú ý như MC song ngữ từng du học Mỹ, TikToker hơn 1,2 triệu người theo dõi hay người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco.

Trước đó, các thí sinh đã trải qua quá trình casting, phỏng vấn và tham gia các buổi workshop chuyên môn. Sau khi nhận sash, 23 người đẹp tiếp tục bước vào các hoạt động, phần thi nhằm thể hiện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và bản sắc cá nhân.

Trong số các thí sinh, Nguyễn Ngọc Trà My (SBD 133) gây chú ý với kinh nghiệm làm MC song ngữ và từng du học tại Mỹ. La Hoàng Kỳ Duyên (SBD 909), sinh năm 2007, hiện sở hữu tài khoản TikTok với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Nguyễn Khánh Linh, còn được biết đến với tên Linh Kul (SBD 003), cũng tham gia cuộc thi với vai trò nhà sáng tạo nội dung.

Dàn thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 xuất hiện tại lễ trao sash ở TP.HCM.

Một số thí sinh gây chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ, hoạt động sáng tạo nội dung và kinh nghiệm dẫn chương trình.

Hatice Yavuz (SBD 112) là một trong những gương mặt đặc biệt khi mang hai dòng máu Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ ban tổ chức, cô có khả năng sử dụng bốn ngôn ngữ và từng tạo dấu ấn trong vòng phỏng vấn.

Miss Charm Vietnam 2026 còn có sự góp mặt của hai chị em ruột Bùi Thu Uyên (SBD 103) và Bùi Thu Thủy (SBD 115), cùng đến từ Đắk Lắk.

Bên cạnh những gương mặt mới, một số thí sinh đã có kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp. Nguyễn Thị Minh Ngọc (SBD 113) là Á hậu Miss Celebrity Vietnam 2025; Lê Trần Anh Thư (SBD 186) từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Heritage Culture Vietnam 2026.

Hà Lê Quỳnh Nga (SBD 313) từng là Á quân Đại sứ Văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Nai 2024 và lọt Top 30 Miss Grand Vietnam 2026. Lý Thị Diễm Trinh, còn được biết đến với tên Lý Trinh (SBD 078), từng vào Top 8 Miss Global Việt Nam 2024.

23 thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 chính thức nhận sash trước chặng tranh tài tiếp theo.

Nguyễn Tuyết Nhi (SBD 166) là Hoa khôi Miss LAW Hutech 2023 và Á quân Hutech Acting Star 2024. Trà Ngọc Phương Thanh (SBD 357) từng góp mặt trong Top 18 Gương mặt truyền hình - The TVFace 2026.

Theo đại diện ban tổ chức, quá trình tuyển chọn tập trung vào nhiều yếu tố như hình thể, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, tư duy và bản sắc cá nhân. Sau lễ trao sash, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm, dự án cộng đồng cùng những phần thi phụ như Charm Heritage, Charm Fashion và Charm Community tại TP.HCM và Đồng Nai.

Đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai.