Lộ diện 24 người đẹp vào chung kết Miss Charm Vietnam 2026

Sau đợt casting diễn ra cuối tháng 9/2026 tại TP.HCM, các thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 tiếp tục trải qua vòng phỏng vấn chuyên sâu và các buổi workshop nhằm đánh giá kỹ năng, tư duy cũng như bản lĩnh trước khi Ban tổ chức lựa chọn Top 24.

Tại vòng phỏng vấn trực tiếp với Ban giám khảo, thí sinh được đánh giá về khả năng ứng xử, ngoại ngữ và bản lĩnh cá nhân. Sau đó, các người đẹp tham gia chuỗi workshop về trình diễn catwalk, ngôn ngữ cơ thể và tư duy hội nhập văn hóa.

Ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 công bố 24 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều người có nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm trình diễn.

NTK Lê Hữu Nhân, Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026, nhận xét: “Chất lượng mặt bằng chung của Top 24 năm nay vô cùng đồng đều. Các bạn không chỉ sở hữu chỉ số hình thể đẹp mà còn chuẩn bị tâm thế rất chín chắn. Rất khó để chỉ ra ngay đâu là ứng viên nổi trội nhất, bởi mỗi thí sinh đều mang một màu sắc và thế mạnh riêng biệt”.

Trong Top 24 có một số gương mặt từng đạt thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp như Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu Miss Celebrity Vietnam 2025; Lê Trần Anh Thư, Á hậu 2 Miss Heritage Culture Vietnam 2026; Hà Lê Quỳnh Nga, Á quân Đại sứ Văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Nai 2024 và từng lọt Top 30 Miss Grand Vietnam 2026.

Lý Thị Diễm Trinh từng vào Top 8 Miss Global Việt Nam 2024; Nguyễn Tuyết Nhi là Hoa khôi Miss LAW Hutech 2023, Á quân Hutech Acting Star 2024. Trà Ngọc Phương Thanh từng lọt Top 18 Gương Mặt Truyền Hình - The TVFace 2026.

Danh sách năm nay còn có Nguyễn Ngọc Trà My, nữ MC song ngữ từng du học tại Mỹ; Hatice Yavuz, người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng sử dụng 4 ngôn ngữ. Hai gương mặt hoạt động trên mạng xã hội cũng góp mặt là Nguyễn Khánh Linh - Linh Kul, TikToker/Content Creator và La Hoàng Kỳ Duyên, sinh năm 2007, có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok.

Đáng chú ý, hai chị em ruột Bùi Thu Uyên và Bùi Thu Thủy, cùng đến từ Đắk Lắk, đều giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết.

Sau khi được công bố, Top 24 sẽ tập trung tại TP.HCM, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, dự án cộng đồng và những phần thi phụ gồm Charm Heritage, Charm Fashion, Charm Community… trước đêm chung kết diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai.

Người đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tham dự Miss Charm 2026.

Với chủ đề “Beauty Born from Culture”, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm đại diện không chỉ có ngoại hình mà còn thể hiện tri thức, bản lĩnh, hiểu biết về văn hóa Việt Nam và khả năng kết nối cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Org, chia sẻ: “Miss Charm không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng. Cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tiếp tục tìm kiếm gương mặt hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa Việt để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế”.