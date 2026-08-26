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Miss Charm Vietnam 2026 khởi động, tìm người đẹp mang bản sắc Việt ra quốc tế

Thứ Tư, 19:15, 26/08/2026
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VOV.VN - Miss Charm Vietnam 2026 vừa chính thức khởi động tại TP.HCM với chủ đề “Beauty Born from Culture” - “Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa”, hướng tới việc tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Miss Charm Vietnam 2026 đặt yếu tố văn hóa ở vị trí trung tâm trong quá trình tuyển chọn. Bên cạnh ngoại hình, thí sinh được kỳ vọng có tri thức, bản lĩnh, hiểu biết về văn hóa Việt Nam, có câu chuyện cá nhân và khả năng truyền tải những giá trị bản sắc bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Định hướng này cũng tiếp nối tiêu chí của Miss Charm, cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng, với các yếu tố văn hóa, giáo dục, du lịch và hoạt động cộng đồng được đặt song song với phần thi nhan sắc.

miss charm vietnam 2026 khoi dong, tim nguoi dep mang ban sac viet ra quoc te hinh anh 1
Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM

Trải qua ba mùa tổ chức, Miss Charm lần lượt ghi nhận các người đẹp đăng quang đến từ Brazil, Malaysia và Venezuela. Mùa đầu tiên, Luma Russo của Brazil giành vương miện. Tiếp đó, Rashmita Rasindran đến từ Malaysia đăng quang Miss Charm 2024. Ở mùa giải thứ ba, Anna Blanco của Venezuela trở thành người chiến thắng.

Tại sự kiện khởi động Miss Charm Vietnam 2026, Rashmita Rasindran xuất hiện với vai trò thành viên Ban Giám khảo. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026, Miss Charm Indonesia 2026 và Ngô Thị Quỳnh Mai - đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2025.

miss charm vietnam 2026 khoi dong, tim nguoi dep mang ban sac viet ra quoc te hinh anh 2
Rashmita Rasindran, Miss Charm 2024, tham dự sự kiện với vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Một trong những nội dung được công bố tại sự kiện là việc nhà thiết kế Lê Hữu Nhân đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026. Quyết định bổ nhiệm được bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Org, Trưởng Ban Giám khảo trao tại chương trình.

Ở vai trò mới, Lê Hữu Nhân sẽ tham gia định hướng, tổ chức các hoạt động của cuộc thi, trong đó có công tác tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế. Ông Trịnh Hoài Nam đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Miss Charm Org và Giám đốc Sáng tạo Miss Charm Vietnam 2026.

Ban Tổ chức cũng chính thức mở tuyển sinh Miss Charm Vietnam 2026. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cuộc thi sẽ bước vào các giai đoạn casting, tuyển chọn và huấn luyện. Các thí sinh dự kiến được đào tạo về kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, kiến thức văn hóa cùng những kỹ năng cần thiết trước khi lựa chọn đại diện Việt Nam dự Miss Charm.

miss charm vietnam 2026 khoi dong, tim nguoi dep mang ban sac viet ra quoc te hinh anh 3
Á hậu Ngô Thị Quỳnh Mai góp mặt tại sự kiện Miss Charm Vietnam 2026.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt nổi bật về hình thức mà còn hướng đến thí sinh có bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa để đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

“Miss Charm không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, chủ đề “Beauty Born from Culture” được lựa chọn với mong muốn mỗi thí sinh có thể kể câu chuyện về Việt Nam thông qua trải nghiệm, kiến thức và bản sắc riêng, thay vì chỉ tập trung vào các tiêu chí hình thể hay kỹ năng trình diễn.

Sau sự kiện khởi động, Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tiếp tục triển khai các vòng tuyển chọn và huấn luyện để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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