Ê-kíp “Trại buôn người” nói gì khi trang phục áo số bị nói giống “Squid Game”?

Sau khoảng 5 năm phát triển và sản xuất, phim điện ảnh “Trại buôn người” chuẩn bị ra rạp từ ngày 25/9. Tại buổi giao lưu sau khi phim được trình chiếu, một trong những vấn đề được khán giả đặt ra là trang phục của các nhân vật trong trại, với những con số lớn được in trên áo.

Chi tiết này khiến một số người xem liên tưởng tới “Squid Game” - loạt phim Hàn Quốc cũng sử dụng những con số để nhận diện từng người chơi.

Ê-kíp “Trại buôn người” tại buổi công chiếu phim tối 22/9 ở TP.HCM.

Giải đáp thắc mắc, đại diện ê-kíp “Trại buôn người” cho biết những con số trên áo trong phim mang ý nghĩa riêng. Theo lý giải của Giám đốc sáng tạo, đây vốn được sử dụng như mã số của nhân viên sales, phục vụ việc quản lý doanh thu trong thế giới của đường dây buôn người. Vì vậy, dù cùng sử dụng số trên trang phục, ý nghĩa của chi tiết này trong mỗi tác phẩm là khác nhau.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cũng đề cập đến việc bộ phim có thể bị đặt cạnh những tác phẩm từng khai thác đề tài hoặc hình ảnh tương đồng. Anh mong khán giả “hoan hỉ”, không so sánh “Trại buôn người” với các tác phẩm khác, bởi đây là dự án được ê-kíp ấp ủ trong suốt 5 năm, dựa trên những vấn nạn thực tế mà họ muốn đưa lên màn ảnh.

Dàn diễn viên “Trại buôn người” xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM.

Cách sử dụng số thay cho tên gọi cũng gắn với thế giới mà bộ phim xây dựng. Những con người trong trại bị đối xử như hàng hóa và được quản lý bằng mã số. Theo chia sẻ của ê-kíp, nhân vật mẹ Nhân do NSND Như Quỳnh đảm nhận là người duy nhất trong trại có tên riêng, trong khi những người còn lại chủ yếu được nhận diện bằng các con số.

NSND Như Quỳnh cho biết bà đã hoạt động nghệ thuật khoảng 50 năm và sinh sống ở phía Bắc nhưng quyết định nhận lời tham gia ngay sau khi đọc kịch bản vì ấn tượng với vai mẹ Nhân. Nữ nghệ sĩ không ngại điều kiện quay vất vả, tuổi tác để theo đoàn phim và hoàn thành nhân vật.

“Trại buôn người” khai thác câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và cuộc đấu tranh sinh tồn.

Bên cạnh câu chuyện về số áo, một số tình tiết hành động cũng được khán giả đặt câu hỏi về tính hợp lý. Tùng Mint thừa nhận ban đầu chính anh cũng hoài nghi khi nhân vật vừa trải qua việc bị lấy nội tạng nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy chiến đấu.

Sau khi trao đổi với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nam diễn viên tiếp cận phân cảnh từ tâm lý sinh tồn của nhân vật. Theo chia sẻ của Tùng Mint, khi con người bị đẩy đến giới hạn giữa sự sống và cái chết, mong muốn thoát khỏi xiềng xích, trở về nhà trở thành động lực để nhân vật tiếp tục đứng dậy bất chấp đau đớn thể xác.

Phim có nhiều đại cảnh đông người với sự tham gia của hàng trăm diễn viên.

Tùng Mint cũng nhắc đến phân cảnh đối đầu Quách Ngọc Ngoan trong ngày quay cuối cùng là một trong những trải nghiệm nguy hiểm và đáng nhớ nhất của anh trong dự án.

“Trại buôn người” do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, Mèo Bích Trang đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, biên kịch và đạo diễn dựng phim. Tác phẩm có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Tùng Mint, Pông Chuẩn cùng nhiều diễn viên. Phim có suất chiếu sớm ngày 24/9 và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 25/9.