Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

Triệu Lộ Tư một lần nữa lại làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc sau buổi concert “Stay Romantic” ở Thái Lan. Dù có nhiều phản ứng trái chiều, concert của cô vẫn tạo nên tiếng vang lớn trên các trang mạng xã hội và đã thu hút hơn một tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Buổi concert và giao lưu với người hâm mộ của Triệu Lộ Tư ở Thái Lan “Stay Romantic” đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Mặc dù sự kiện diễn ra ngoài Trung Quốc, nhưng độ nổi tiếng của nữ diễn viên kiêm ca sĩ ở Trung Quốc đã bùng nổ cùng lúc, biến cô trở thành một trong những người nổi tiếng được bàn tán nhiều nhất tuần vừa qua.

Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc, các nhà phân tích giải trí đã mô tả sức ảnh hưởng của concert “Stay Romantic” với vai trò một ca sĩ thu hút hơn một diễn viên điện ảnh: “một đêm hòa nhạc của Triệu Lộ Tư thu hút nhiều sự chú ý hơn cả một diễn viên đóng phim truyền hình trong bốn hoặc năm tháng”.

Hình ảnh từ concert của Triệu Lộ Tư.

Các số liệu thống kê lan truyền trên mạng cho thấy các cụm từ khóa có tên của Triệu Lộ Tư và concert của cô đã vượt qua 1,04 tỷ lượt xem trên Douyin chỉ trong một ngày. Trong chính buổi concert, chỉ số độ nổi tiếng của cô trên Douyin được cho là đã vượt quá 22 triệu điểm, một con số mà nhiều cư dân mạng so sánh với thành tích của các bộ phim truyền hình ăn khách của Trung Quốc. Trong khi các báo cáo cũng cho thấy, kể từ đầu năm 2026, rất ít phim truyền hình Trung Quốc đạt được hơn 16 triệu điểm trên cùng nền tảng này.

Ngoài Douyin, Triệu Lộ Tư cũng ghi nhận mức độ tương tác khổng lồ trên Weixin, nơi chỉ số thảo luận được báo cáo đạt 185 triệu lượt, cao hơn nhiều so với con số 40-60 triệu thường thấy đối với các ngôi sao hàng đầu có lượng fan hâm mộ đông đảo.

Các đoạn video ghi lại buổi concert, fancam và ảnh hậu trường cũng lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng như Weibo, Xiaohongshu và Douyin, càng làm tăng thêm sự chú ý đến sự kiện này.

Hình ảnh từ concert của Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên, bất chấp sự chú ý vô cùng lớn, buổi concert của Triệu Lộ Tư cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số khán giả chỉ trích một vài bộ trang phục biểu diễn của cô, cho rằng một số bộ quá hở hang. Những người khác đặt câu hỏi về khả năng trình diễn trực tiếp và vũ đạo của cô, cáo buộc nữ diễn viên dựa quá nhiều vào hát nhép và hát nhép khá lộ liễu trong chương trình, những khoảnh khắc mà chuyển động môi của cô được cho là không khớp với nhạc nền, dẫn đến những lời phàn nàn từ khán giả, những người cho rằng họ mong đợi giọng hát trực tiếp mạnh mẽ hơn so với giá vé.

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư từng chịu những phản ứng gay gắt khi cô gặp khủng hoảng sức khỏe. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên phải nhập viện với các triệu chứng thể chất nghiêm trọng. Sau đó, cô đã công khai cáo buộc công ty quản lý cũ ngược đãi và đối xử bất công, gây ra một cuộc tranh cãi lớn.

Sau vụ tranh chấp, nhiều hoạt động giải trí của cô được cho là đã bị hạn chế, và một số dư luận đã quay lưng lại với nữ diễn viên. Giới phê bình cáo buộc cô phô trương nỗi đau cá nhân quá mức để thu hút sự chú ý của truyền thông, trong khi những người ủng hộ lại bảo vệ sự cởi mở của cô về quá trình hồi phục sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hình ảnh từ concert của Triệu Lộ Tư.

Bất chấp những phản ứng tiêu cực, Triệu Lộ Tư dường như đang dần xây dựng lại sự nghiệp của mình, đặc biệt là trên sàn diễn âm nhạc. Triệu Lộ Tư đã hợp đồng với công ty quản lý mới và tiếp tục các hoạt động, bao gồm chụp ảnh tạp chí, quảng cáo, phát hành nhạc, gặp gỡ người hâm mộ và biểu diễn trực tiếp.

Mặc dù cô ấy chưa chính thức trở lại đóng phim truyền hình, nhưng nhiều người hâm mộ tin rằng thành công gần đây của buổi hòa nhạc chứng minh rằng sức ảnh hưởng thương mại và sức hút ngôi sao của cô vẫn vô cùng mạnh mẽ trong ngành giải trí Trung Quốc.