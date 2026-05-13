Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

Thứ Tư, 10:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Trong một thị trường giải trí mà nghệ sĩ liên tục phải xuất hiện để giữ độ nóng, Sơn Tùng M-TP lại chọn cách gần như ngược lại: Im lặng, thưa thớt hoạt động, ít phát ngôn, càng hiếm lộ diện càng khiến công chúng tò mò. Và chỉ cần một động thái nhỏ trên mạng xã hội như một bức ảnh, một đoạn teaser vài giây hay gần đây là hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn cũng đủ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Điều đáng nói, hiệu ứng ấy không đến từ scandal hay chiêu trò ồn ào. Nó đến từ cách Sơn Tùng biến chính sự im lặng thành một chiến lược truyền thông.

Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Fbnv)

Chiếc mặt nạ gỗ và nghệ thuật gieo “ẩn số”

Hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ xuất hiện trong những bài đăng mới của Sơn Tùng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều nền tảng. Người hâm mộ bắt đầu suy đoán: Đó là biểu tượng cho điều gì? Một phiên bản khác của chính nghệ sĩ? Một lớp vỏ cảm xúc? Hay là tín hiệu cho sự chuyển đổi hình tượng âm nhạc?

Không cần giải thích quá nhiều, Sơn Tùng để khán giả tự tham gia vào “trò chơi giải mã”. Đây chính là điểm khác biệt lớn trong cách vận hành truyền thông của nam ca sĩ.

Nhiều nghệ sĩ hiện nay thường chọn cách tung thông tin liên tục, phủ dày mạng xã hội bằng hình ảnh hậu trường, livestream hay phát ngôn gây tranh cãi để duy trì tương tác. Trong khi đó, Sơn Tùng lại xây dựng một “khoảng trống truyền thông” có chủ đích. Và chính khoảng trống ấy khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện.

Chiếc mặt nạ gỗ vì thế không đơn thuần là một đạo cụ thị giác. Nó là “mồi kích hoạt” cho trí tò mò của công chúng, thứ mà truyền thông hiện đại xem như tài nguyên quý giá nhất.

Loạt mặt nạ gỗ được Sơn Tùng sử dụng như một biểu tượng thị giác đầy ẩn ý.

"Bậc thầy" marketing âm nhạc bằng cảm xúc chờ đợi

Sơn Tùng nhiều năm qua gần như đã định hình một công thức riêng: Không xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi lần trở lại đều tạo cảm giác “được chờ đợi”. Trong marketing giải trí, đây là chiến lược hiếm người đủ bản lĩnh để theo đuổi. Bởi sự vắng mặt luôn tiềm ẩn rủi ro bị lãng quên. Nhưng với Sơn Tùng, khoảng lặng lại trở thành công cụ tạo độ khát thông tin.

Công chúng không chỉ chờ sản phẩm âm nhạc, mà còn chờ “dấu hiệu” từ nghệ sĩ này. Một bài đăng Instagram, một avatar mới, một dòng trạng thái ngắn ngủi… cũng có thể trở thành xu hướng tìm kiếm. Điều đó cho thấy thương hiệu cá nhân của Sơn Tùng đã vượt khỏi phạm vi âm nhạc thông thường. Anh không còn đơn thuần là ca sĩ ra bài hát, mà trở thành một “hiện tượng chú ý” của văn hóa đại chúng.

Ở góc độ truyền thông, đây là cấp độ xây dựng thương hiệu rất khó đạt được: nghệ sĩ biến chính sự xuất hiện của mình thành nội dung.

Sơn Tùng M-TP gây chú ý với hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn trên mạng xã hội.

Khi sự bí ẩn trở thành tài sản

Một trong những yếu tố khiến Sơn Tùng luôn giữ được sức hút là khả năng kiểm soát hình ảnh gần như tuyệt đối. Nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ quá nhiều đời sống cá nhân, không xuất hiện dày đặc ở gameshow hay talkshow, cũng không chạy theo nhịp “phải liên tục online” của nhiều ngôi sao hiện nay. Sự tiết chế ấy vô tình tạo ra hào quang bí ẩn.

Trong thời đại mà mạng xã hội khiến nghệ sĩ trở nên quá gần gũi, thậm chí bị “tiêu thụ” nhanh chóng qua từng scandal và phát ngôn, Sơn Tùng lại giữ được cảm giác xa cách vừa đủ để công chúng luôn tò mò. Đó là lý do mỗi teaser của anh thường không chỉ là quảng bá âm nhạc, mà còn giống một “sự kiện văn hóa mạng”. Người xem phân tích từng khung hình, từng biểu tượng, từng màu sắc thị giác để suy luận thông điệp ẩn giấu.

Chiếc mặt nạ gỗ lần này cũng vậy. Nó tạo ra hàng nghìn cuộc thảo luận dù sản phẩm chưa chính thức phát hành. Một hiệu ứng mà không phải nghệ sĩ nào đầu tư ngân sách lớn cũng có thể làm được.

Sơn Tùng và cách biến mỗi lần xuất hiện thành tâm điểm truyền thông

Sơn Tùng M-TP có thể là một trong số ít nghệ sĩ Việt hiện nay khiến khái niệm “comeback” trở thành từ khóa gây bùng nổ thực sự. Điều đặc biệt là hiệu ứng ấy không phụ thuộc hoàn toàn vào tần suất hoạt động, mà đến từ khả năng tạo kỳ vọng. Công chúng luôn tin rằng mỗi lần Sơn Tùng trở lại sẽ có điều gì đó đáng xem, đáng bàn luận hoặc đáng chờ đợi.

Đó cũng là lý do nam ca sĩ thường được xem như một “case study” thú vị của ngành giải trí Việt Nam: Một nghệ sĩ hiểu rất rõ tâm lý đám đông trong thời đại số. Không cần ồn ào liên tục, không cần phủ sóng mỗi ngày, Sơn Tùng vẫn giữ được vị trí trung tâm của sự chú ý. Và đôi khi, chỉ một chiếc mặt nạ gỗ xuất hiện giữa im lặng cũng đủ khiến mạng xã hội chao đảo suốt nhiều ngày.

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng mặt nạ gỗ âm nhạc V-pop giải trí Việt Nam nghệ sĩ Việt
Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ

VOV.VN - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chất kích thích lại len vào đời sống giải trí và được một bộ phận người trẻ xem như biểu hiện của “chất nghệ”? Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngộ nhận đáng báo động về sáng tạo và cá tính.

VOV.VN - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chất kích thích lại len vào đời sống giải trí và được một bộ phận người trẻ xem như biểu hiện của “chất nghệ”? Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngộ nhận đáng báo động về sáng tạo và cá tính.

Yêu nữ thích hàng hiệu: Hai phần phim phản chiếu hai thế hệ khán giả

VOV.VN - Sau gần hai thập kỷ, “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở lại với phần 2 bùng nổ phòng vé toàn cầu. Nhưng nếu phần đầu từng là biểu tượng văn hoá của thời đại tạp chí và quyền lực thời trang, phần 2 đang cho thấy doanh thu tăng mạnh nhưng sức ảnh hưởng khó tạo nên “cơn sốt biểu tượng” như trước.

VOV.VN - Sau gần hai thập kỷ, “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở lại với phần 2 bùng nổ phòng vé toàn cầu. Nhưng nếu phần đầu từng là biểu tượng văn hoá của thời đại tạp chí và quyền lực thời trang, phần 2 đang cho thấy doanh thu tăng mạnh nhưng sức ảnh hưởng khó tạo nên “cơn sốt biểu tượng” như trước.

Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

VOV.VN - Từng là “nữ hoàng Instagram” với sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, Kylie Jenner nay lại liên tục đối mặt với làn sóng unfollow quy mô lớn. Từ drama với Selena Gomez đến tranh cãi đời tư, thái độ và hình ảnh cá nhân, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

VOV.VN - Từng là “nữ hoàng Instagram” với sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, Kylie Jenner nay lại liên tục đối mặt với làn sóng unfollow quy mô lớn. Từ drama với Selena Gomez đến tranh cãi đời tư, thái độ và hình ảnh cá nhân, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

