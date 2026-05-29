Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam cùng 1.000 khán giả lội bùn trồng rừng ở Ninh Bình

Thứ Sáu, 16:54, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam cùng nhiều nghệ sĩ và 1.000 khán giả đã tham gia hoạt động trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival 2026.

Hoạt động diễn ra tại khu vực đất ngập nước ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của các nghệ sĩ như Phùng Khánh Linh, DJ 2Pillz, diễn viên Lâm Thanh Nhã cùng đông đảo khán giả sở hữu vé tham dự chương trình.

Theo ban tổ chức, hơn 1.000 cây bản địa đã được gieo trồng trong đợt này, gồm các loại cây như và nước, sung… Đây là những loài cây có vai trò tạo nguồn thức ăn cho voọc mông trắng vào mùa đông, đồng thời góp phần phục hồi môi trường sống của hệ động thực vật tại khu đất ngập nước.

Hà Anh Tuấn cùng khán giả tham gia trồng cây tại đầm Vân Long, Ninh Bình.
Khác với không khí sân khấu thường thấy, các nghệ sĩ và khán giả cùng mặc đồ bảo hộ, đi ủng, lội bùn để tự tay trồng cây giữa khu bảo tồn. Nhiều người truyền tay nhau từng bầu cây, hỗ trợ vận chuyển và vun gốc giữa khu vực ngập nước.

Chia sẻ tại sự kiện, Hà Anh Tuấn cho biết: “Chúng ta hội tụ tại đây vì tất cả đều mang trong mình một sự 'giàu có' về trải nghiệm. Từ sự trân trọng đó, hãy cùng lan tỏa tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực. Chính tại vùng đất lún này, những cái cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long”.

Bùi Công Nam lội bùn trồng cây giữa khu đất ngập nước Vân Long.

Trong khi đó, Bùi Công Nam nói anh xúc động khi chứng kiến hoạt động trồng rừng được tổ chức tại Vân Long. Nam ca sĩ bày tỏ hy vọng các hoạt động bảo tồn thiên nhiên sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng qua nhiều năm.

Hoạt động năm nay tập trung vào mục tiêu phục hồi sinh cảnh tự nhiên cho voọc mông trắng – một trong những loài linh trưởng quý hiếm hiện sinh sống tại khu vực Vân Long. Việc bổ sung cây bản địa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nguồn thức ăn và cải thiện hệ sinh thái tự nhiên tại đây.

Forestival lần đầu tổ chức năm 2025 tại rừng Cúc Phương. Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”, lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ.

Hơn 1.000 cây bản địa được gieo trồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Ngoài hoạt động âm nhạc, chương trình tiếp tục duy trì các hoạt động gắn với môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Theo thông tin từ ban tổ chức, dự án “Rừng Việt Nam” được triển khai từ năm 2019 đến nay đã trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh tại nhiều địa phương.

Một số khu vực từng triển khai hoạt động trồng rừng gồm Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bình Thuận và rừng Cúc Phương. Năm 2026, khu đất ngập nước Vân Long trở thành điểm tiếp theo trong hành trình này.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: VOV Hà Anh Tuấn Bùi Công Nam Vân Long Ninh Bình FORESTIVAL 2026 voọc mông trắng trồng rừng bảo tồn thiên nhiên Phùng Khánh Linh DJ 2Pillz
