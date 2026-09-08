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Han So Hee muốn kết hôn trước tuổi 40, nói về hình mẫu bạn đời

Thứ Ba, 14:16, 08/09/2026
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VOV.VN - Han So Hee tiết lộ cô muốn kết hôn trước tuổi 40 và hiện quan tâm đến chuyện sinh con hơn việc kết hôn. Nữ diễn viên cũng chia sẻ mong muốn tìm một người bạn đời ổn định, đồng thời cho biết có thể tạm dừng diễn xuất sau khi sinh con.

Ngày 8/9, Han So Hee tham gia phỏng vấn báo chí tại Jongno, Seoul để quảng bá cho bộ phim “The Intern”. Từ câu hỏi về công việc của một phóng viên giải trí, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề hôn nhân khi nữ diễn viên được hỏi về dự định kết hôn.

Han So Hee nói: “Tôi muốn kết hôn trước khi bước sang tuổi 40. Tôi nghĩ nhiều hơn về việc sinh con hơn là chuyện kết hôn”.

han so hee muon ket hon truoc tuoi 40, noi ve hinh mau ban doi hinh anh 1
Han So Hee chia sẻ về kế hoạch kết hôn và chuyện sinh con tại buổi phỏng vấn ngày 8/9.

Nữ diễn viên sau đó được hỏi về hình mẫu bạn đời. Cô nhắc lại chia sẻ từng nói trên kênh YouTube của Lee Young Ji: “Gần đây tôi đã nói điều này trên kênh YouTube của Lee Young Ji, nhưng tôi muốn gặp một người ổn định”.

Han So Hee tiếp tục nói đùa về tiêu chí ngoại hình và yếu tố di truyền: “Một người có ngoại hình đẹp trai và ổn định về mặt di truyền... vì lợi ích của các con chúng ta”. Câu trả lời khiến những người có mặt bật cười.

Không chỉ chia sẻ về chuyện kết hôn, Han So Hee còn nói về cuộc sống sau khi sinh con. Cô cho biết có thể sẽ không tiếp tục diễn xuất trong giai đoạn này.

“Tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục diễn xuất sau khi sinh con”, Han So Hee nói. Nữ diễn viên muốn dành thời gian cho con cho đến khi con bắt đầu học tiểu học: “Cho đến khi con tôi bắt đầu học tiểu học, tôi muốn tạo ra càng nhiều kỷ niệm đẹp cho con càng tốt”.

han so hee muon ket hon truoc tuoi 40, noi ve hinh mau ban doi hinh anh 2

Những chia sẻ này được đưa ra trong buổi phỏng vấn trước thềm “The Intern” ra rạp. Bộ phim dự kiến phát hành ngày 16/9, trong đó Han So Hee vào vai Sun-woo, một nữ CEO trẻ tuổi trong ngành thời trang. Cuộc sống của nhân vật thay đổi khi Ki-ho, một thực tập sinh kỳ cựu với 37 năm kinh nghiệm, gia nhập công ty.

“The Intern” là phiên bản Hàn Quốc làm lại từ bộ phim Hollywood cùng tên phát hành năm 2015. Choi Min Sik đảm nhận vai Ki-ho, còn đạo diễn Kim Do Young thực hiện tác phẩm.

Trước khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Han So Hee được đặt giả định nếu trở thành thực tập sinh, cô muốn thử công việc nào. Nữ diễn viên chọn “phóng viên giải trí” và hài hước cho biết cô muốn hỏi các ngôi sao những câu như “Khi nào bạn kết hôn?”.

Từ câu trả lời này, câu hỏi về hôn nhân được đặt lại cho chính Han So Hee. Nữ diễn viên khi đó chia sẻ khá thẳng thắn về mong muốn kết hôn, sinh con và cuộc sống mà cô hình dung trong tương lai.

Theo nội dung buổi phỏng vấn, những chia sẻ của Han So Hee về hôn nhân, sinh con và khả năng tạm ngừng diễn xuất cũng khiến các đại diện công ty quản lý ngồi gần đó bất ngờ.

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Jisoo đọ khí chất Han So Hee tại sự kiện Dior

VOV.VN - Sự kiện “Christian Dior: Exhibition of Dream” được tổ chức tại Seoul mới đây đã thu hút dàn sao đình đám xứ Hàn. Trong số đó, tâm điểm của truyền thông lẫn người hâm mộ không gì khác ngoài màn “đối đầu hình ảnh” giữa Jisoo (BLACKPINK) và Han So Hee đại diện cho hai sắc thái nhan sắc hoàn toàn đối lập.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Nate
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