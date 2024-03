Han So Hee là ai? Sự nghiệp của “tiểu tam” trong phim Thế giới hôn nhân

Tiểu sử và sự nghiệp

Han So Hee tên thật là Lee So Hee là một người mẫu, diễn viên trẻ nổi bật tại Hàn Quốc, đã thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu với sự nghiệp diễn xuất đa dạng và tài năng đặc biệt của mình tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong các dự án, thậm chí cô được mệnh danh là “tiểu Song Hye Kyo”. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua bộ phim truyền hình “Thế giới hôn nhân” với vai diễn tiểu tam.

Han So Hee sinh ra và lớn lên tại Ulsan, Hàn Quốc. Đến khi 5 tuổi bố mẹ cô ly hôn và chuyển tới sống với bà ngoại. Thời còn nhỏ, cô theo học tại trường trung học nữ sinh Ulsan. Nhưng không lâu sau thì cô đã chuyển đến trường trung học nghệ thuật Ulsan và tốt nghiệp tại đây. Đây chính là tiền để để cô nàng này phát triển trong tương lai.

Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò của một người mẫu. Sau đó, cô tự mình chuyển đến Seoul năm 20 tuổi và làm những công việc bán thời gian khác nhau để phục vụ cho cuộc sống. Với diện mạo xinh đẹp cô được mời làm người mẫu. Ngoài ra, Han So Hee cũng được mời góp mặt trong các MV âm nhạc của SHINee, Jung Yong Hwa, Roy Kim và Melomance. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, năm 2017 Han So Hee đã có bước tiến đầu trong mảng điện ảnh với bộ phim truyền hình SBS “Reunited Worlds”.

Sau đó với sự nỗ lực, Han So Hee được công chúng biết đến và xuất hiện nhiều hơn trong các dự án đình đám như Money flower, Nevertheless, The World of the Married, My Name… và mới đây nhất là bộ phim Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature).

Năm 2022, Han So Hee trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Balenciaga và Omega SA. Năm 2023, cô được công bố là đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Charles & Keith và Boucheron.

Bộ phim làm nên tên tuổi

Bộ phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married) năm 2020, Han So Hee đóng vai chính trong bộ phim ăn khách cùng với Kim Hee Ae và Park Hae Joon, với vai diễn tiểu tam Yeo Dakyung. Nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng giải trí, bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Han So Hee cũng trở nên nổi tiếng nhờ thành công vang dội của phim cô đã tạo ấn tượng cho người xem bằng chính thực lực của bản thân.

Han So Hee đã giành được một số giải thưởng như “Tân binh của năm”, “Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm – Ngôi sao đang lên” và “Nữ diễn viên ngôi sao đang lên xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim truyền hình Thế giới hôn nhân.

Han So Hee cũng tạo nên cơn sốt qua các dự án Nevertheless đóng cùng Song Kang, My Name cùng với Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun …

Han So Hee và những lần gây xôn xao dư luận

Nổi tiếng với hình tượng nổi loạn, cá tính mạnh mẽ, Han So Hee không ít lần khiến cộng đồng netizen phải bàn tán.

Sau thành công nhờ vai diễn trong Thế giới hôn nhân, cư dân mạng nhanh chóng đào lại những hình ảnh cũ của cô và không khỏi bất ngờ trước những hình ảnh với phong cách nổi loạn từ xăm trổ cho đến hút thuốc lá hay những cách tạo dáng lạ được lan truyền một cách chóng mặt. Với hình ảnh này cô nhận về nhiều chỉ trích, một số bộ phận fan chuyển sang thái độ ghét cô nàng, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng không thể ghét nổi vì “Han So Hee quá đẹp”.

Cá tính là điểm độc lạ riêng khiến Han So Hee khác biệt, nữ diễn viên không ngần ngại chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội hay thậm chí là say xỉn đến mức lăn kềnh giữa đường.

Câu chuyện tình ái giữa Ryu Jun Yeol, Han So Hee và Hyeri đã khiến cho dân mạng “dậy sóng” trong những ngày gần đây. Sau những tranh cãi xảy ra, Han So Hee và Hyeri đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, còn Ryu Jun Yeol vẫn lựa chọn im lặng. Mặc dù đã có những thông báo chính thức về mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee đang hẹn hò, nhưng cộng đồng mạng vẫn chia làm nhiều luồng ý kiến, phần lớn đều chĩa mũi nhọn về phía Han So Hee.