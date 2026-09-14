Hát bài chòi sai tông, Lê Dương Bảo Lâm vẫn quyết đòi thêm 0,25 điểm

Tập 3 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 tiếp tục hành trình tại Hội An với loạt trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, từ học hát bài chòi, làm lồng đèn Trung thu đến thử thách giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.

Trong phần tìm hiểu nghệ thuật bài chòi, các gia đình được nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công Nguyễn Văn Quý hướng dẫn thể hiện những câu hát gắn với ca dao, tục ngữ quen thuộc.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm nhận câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Thành Trung cùng các con thể hiện câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, trong khi gia đình Phương Nam nhận đoạn hát về tình anh em. Bố con Huy R được giao câu: “Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra”.

4 ông bố ở Hội An.

Sau thời gian tập luyện, các gia đình lần lượt biểu diễn và nhận điểm từ nghệ nhân. Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng được 9,5 điểm, còn gia đình Phương Nam đạt 9,75 điểm.

Chỉ kém 0,25 điểm nhưng Lê Dương Bảo Lâm lập tức đề nghị được hát lại. Nam nghệ sĩ nói: “Em không đồng ý. Sao mà nhà đó hát hay bằng nhà em được. Gia đình em hát hay như vầy, khán giả đông như vầy mà lại điểm thấp hơn, xin cho em hát lại”.

Đề nghị được chấp nhận, song lần “phúc khảo” này các gia đình phải tự nhớ lời, không được nhắc bài hay nhận hỗ trợ từ bên ngoài. Sau phần thể hiện, nghệ nhân nhận xét Lê Dương Bảo Lâm “tự tin nhưng mà sai tông”.

Lê Dương Bảo Lâm cùng các gia đình học hát bài chòi trong hành trình tại Hội An.

Gia đình Phương Nam sau đó được mời hát lại và nhận trọn 10 điểm nhờ thể hiện đúng nhạc, đúng lời.

Trước màn tranh điểm của đồng nghiệp, Thành Trung hài hước tuyên bố không có nhu cầu “phúc khảo”. Anh nói: “Tôi xin phép gia đình anh Lâm là tôi không có nhu cầu phúc khảo. Nhà tôi 9,5 là được rồi. Nhà anh có nhu cầu phúc khảo thì đến việc của anh”.

Nam MC còn trêu Lê Dương Bảo Lâm: “Hát to, đúng lời thì gia đình anh Lâm là không ai bằng. Nhưng mà hát chệch nhịp và hát sai tông thì gia đình anh Lâm cũng không ai bằng”.

Màn “phúc khảo” khiến Lê Dương Bảo Lâm bị nhận xét “tự tin nhưng mà sai tông”.

Sau thử thách hát bài chòi, các ông bố tiếp tục tự làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc, qua đó nhắc lại nhiều ký ức Trung thu thời thơ ấu.

Thành Trung thừa nhận chưa từng tự làm đèn cù vì lớn lên ở thành phố, thường mua sẵn. Anh kể từng đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm đem bán để có tiền mua truyện tranh vì từ nhỏ đã rất mê đọc truyện.

Trong khi đó, Huy R nhớ lại tuổi thơ gắn với những món đồ chơi tự chế từ tre, túi ni-lông hay các vật liệu có sẵn trong nhà. Anh từng nhặt hạt bưởi, phơi khô rồi đốt cho nổ tí tách dịp Trung thu, hay tận dụng nắp chai nước ngọt để làm cù quay.

Những câu chuyện cũng cho thấy điều kiện sống khác nhau của các gia đình. Thành Trung cho biết nhà anh đã có tivi từ khoảng năm 1990-1991 do gia đình kinh doanh cà phê và chiếu phim, trong khi Huy R kể đến năm 2003 nhà mình mới có tivi.

Lê Dương Bảo Lâm cũng nhớ về tuổi thơ khi nhìn thấy những sợi kẽm làm khung lồng đèn. Anh kể gia đình từng bán tạp hóa và có lần bị dây kẽm búng vào mắt.

Các ông bố cùng làm lồng đèn và nhắc lại những ký ức Trung thu thời thơ ấu.

Ở một thử thách khác, các bạn nhỏ được vẽ chân dung bố và chọn vải để may trang phục. Các ông bố lại phải cung cấp thông tin về con như giới tính, chiều cao, cân nặng và kích thước cơ thể nhưng không được dùng lời nói, mà chỉ có thể diễn tả bằng cử chỉ.

Kết quả của màn “giao tiếp không lời” cùng những bộ trang phục được tạo ra sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo của Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.