HIEUTHUHAI bị nghi ẩn sau Gauci ở “Ca sĩ mặt nạ 2026”

HIEUTHUHAI bất ngờ bị Trấn Thành gọi tên khi mascot Gauci xuất hiện tại tập đầu tiên của Ca sĩ mặt nạ 2026. Chất giọng trầm cùng cách xử lý trẻ trung khiến danh tính nhân vật này trở thành một trong những ẩn số được chú ý ở bảng A.

Gauci xuất hiện với diện mạo cá tính, phong thái “chất chơi” và đặc biệt gây chú ý bởi chất giọng rất trầm. Nhân vật còn tự nhận mình đã ngoài 50 tuổi, khiến ban cố vấn càng khó xác định đây là dữ kiện thật hay một cách đánh lạc hướng.

Trấn Thành liên tục gọi tên HIEUTHUHAI và HURRYKNG khi đoán danh tính Gauci

Trong phần thi, Gauci lựa chọn ca khúc Đã lỡ yêu em nhiều. Thay vì phô diễn quá nhiều kỹ thuật, mascot tập trung vào cách nhả chữ, kiểm soát âm sắc và giữ màu sắc trẻ trung trong cách thể hiện. Sự đối lập giữa giọng nói trầm, độ tuổi mà nhân vật tự tiết lộ và cách hát khiến các cố vấn liên tục đưa ra những phỏng đoán khác nhau.

Trấn Thành nhiều lần gọi tên HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Trong khi đó, Đức Phúc cho rằng một số cử chỉ, điệu bộ của Gauci khiến anh liên tưởng đến Vương Bình. Wren Evans và CoolKid cũng lần lượt được đưa vào danh sách những cái tên bị nghi ngờ.

Koalaoke gây bất ngờ với ngoại hình rực rỡ nhưng sở hữu chất giọng trầm ấm, khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán

Dù sở hữu màu giọng tưởng như dễ nhận diện, Gauci vẫn khiến ban cố vấn khó tìm ra đáp án bởi cách xử lý có chủ ý tạo nhiễu. Sau màn chào sân, danh tính thật sự của mascot này vẫn chưa được hé lộ.

Bên cạnh Gauci, bốn mascot còn lại của bảng A cũng mang đến những màu sắc khác nhau. Koalaoke mở màn với "Bây giờ tháng mấy". Ngoại hình rực rỡ trái ngược với chất giọng trầm ấm, có phần từng trải khiến ban cố vấn liên tục thay đổi suy luận, với các cái tên như Phạm Anh Duy hay Tấn Minh được nhắc đến.

Báo Berry lại gây chú ý với phong thái tự tin, liên tục giao lưu bằng tiếng Anh và thể hiện To The Moon theo hướng hiện đại, phóng khoáng. Chất giọng nội lực cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp nhân vật này tạo được dấu ấn ngay ở vòng đầu.

Báo Berry mang phong thái tự tin, hiện đại khi thể hiện To The Moon và tạm dẫn đầu bảng A sau vòng đầu tiên

Mad Long mang tới màu sắc dân gian đương đại với Dệt tầm gai mashup Bắc thang lên hỏi ông trời. Mascot liên tục thay đổi cách nói từ giọng miền Bắc sang miền Nam khiến các cố vấn càng khó phán đoán. Phương Mỹ Chi cho rằng đây có thể là một nhân vật vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ và có quen biết với cô.

Trong khi đó, Dê Du Ký khởi đầu nhẹ nhàng với Khoan thai trước khi bất ngờ chuyển sang những đoạn hát giàu nội lực, mang màu sắc rock. Bích Phương và Đức Phúc đều có cảm giác đây là một người quen, còn Trấn Thành thừa nhận gần như mất phương hướng trước loạt dữ kiện của mascot.

Mad Long thể hiện Dệt tầm gai mashup Bắc thang lên hỏi ông trời theo màu sắc dân gian đương đại

Dê Du Ký gây chú ý với màn chuyển đổi từ chất giọng nam trầm ấm sang những đoạn hát giàu nội lực, mang màu sắc rock

Sau năm phần trình diễn đầu tiên, Báo Berry tạm dẫn đầu bảng A, Dê Du Ký đứng thứ hai, tiếp đến là Mad Long, Gauci và Koalaoke. Đây mới là điểm số ở vòng đầu nên thứ hạng vẫn có thể thay đổi trong các phần thi tiếp theo.

Ở cuối tập, năm mascot của bảng B gồm Rabibuum, Cô Sao, Dol-la-la, Mimibu và Cậu Tư Lành cũng được giới thiệu, tiếp tục mở ra những ẩn số mới của Ca sĩ mặt nạ 2026.