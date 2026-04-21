English
Podcast
Radio
SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

Thứ Ba, 16:11, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban tổ chức đại nhạc hội Osunfest 2026 vừa công bố những nghệ sĩ đầu tiên sẽ tham gia chương trình, trong đó có SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 25.000 khán giả.

Theo thông tin từ chương trình, danh sách nghệ sĩ được lựa chọn theo nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. SOOBIN là gương mặt có kinh nghiệm biểu diễn với khả năng linh hoạt ở nhiều thể loại. HIEUTHUHAI đại diện cho dòng nhạc rap/hip-hop đang được khán giả trẻ quan tâm. Chi Pu theo đuổi phong cách biểu diễn mang tính thị giác, trong khi Phùng Khánh Linh gắn với dòng nhạc giàu cảm xúc. Nhóm UPRIZE là gương mặt mới, hướng đến đối tượng khán giả trẻ.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các nghệ sĩ trong thời gian tới, hoàn thiện danh sách biểu diễn cho chương trình.

soobin, hieuthuhai, chi pu do bo dai nhac hoi quy mo 25.000 khan gia hinh anh 1
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình

Bên cạnh yếu tố nghệ sĩ, phần dàn dựng sân khấu được thiết kế theo hướng kết hợp nhiều công nghệ trình diễn. Hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều cùng các bàn nâng linh hoạt cho phép thay đổi không gian biểu diễn theo từng tiết mục. Ánh sáng và hiệu ứng laser được sử dụng để hỗ trợ phần trình diễn và tạo sự kết nối giữa các tiết mục.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm gồm ba phần, tương ứng với các trạng thái cảm xúc khác nhau của khán giả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các phần trình diễn được sắp xếp theo một mạch liên tục, nhằm tạo sự liền mạch thay vì tách rời từng tiết mục.

Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của linh vật O-Sun, đóng vai trò kết nối các phần trong chương trình. Đây là yếu tố được sử dụng xuyên suốt nhằm tạo sự đồng nhất về mặt hình ảnh và nội dung.

soobin, hieuthuhai, chi pu do bo dai nhac hoi quy mo 25.000 khan gia hinh anh 2

Đại nhạc hội không chỉ tập trung vào phần biểu diễn âm nhạc mà còn hướng tới việc mở rộng trải nghiệm của khán giả thông qua cách tổ chức không gian và tương tác tại sự kiện. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các yếu tố này sẽ phụ thuộc vào cách triển khai cụ thể trong ngày diễn ra chương trình.

Osunfest 2026 là một trong những sự kiện âm nhạc có quy mô lớn dự kiến diễn ra tại TP.HCM trong năm 2026. Với sức chứa khoảng 25.000 người, chương trình đặt mục tiêu thu hút đông đảo khán giả trẻ, đặc biệt là những người quan tâm đến các hoạt động giải trí kết hợp công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường biểu diễn âm nhạc ngày càng cạnh tranh, việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn với nhiều yếu tố công nghệ đang trở thành xu hướng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng biểu diễn và khả năng giữ chân khán giả trong suốt chương trình.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: OSUNFEST 2026 đại nhạc hội TP.HCM HIEUTHUHAI Chi Pu concert đại nhạc hội 25000 khán giả sự kiện âm nhạc 2026 line up OSUNFEST concert Vạn Phúc City sự kiện âm nhạc TP.HCM dàn nghệ sĩ Vpop 2026 Phùng Khánh Linh UPRIZE là ai concert quy mô lớn Việt Nam show âm nhạc công nghệ sân khấu concert hiện đại giải trí âm nhạc 2026 fan Vpop sự kiện đại nhạc hội Việt Nam OSUNFEST lineup
