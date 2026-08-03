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Sắc vóc Hoa hậu đại diện Việt Nam thi Miss World 2026

Thứ Hai, 22:29, 03/08/2026
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VOV.VN - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện rạng rỡ tại lễ tiễn trước thềm Miss World lần thứ 73. Đại diện Việt Nam giới thiệu những phần chuẩn bị cho cuộc thi, gồm dự án cộng đồng, tiết mục tài năng, trang phục trình diễn và kế hoạch đồng hành cùng các thí sinh quốc tế trong vai trò đại diện nước chủ nhà.

Chiều tối 3/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham dự lễ tiễn trước khi bước vào hành trình tranh tài tại Miss World 2026. Người đẹp lựa chọn phong cách thanh lịch, khoe vóc dáng cao ráo và thần thái tự tin khi xuất hiện trước truyền thông, khách mời.

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Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện rạng rỡ tại lễ tiễn trước thềm Miss World 2026.

Sự kiện có sự góp mặt của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm, Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi cùng các Á hậu Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi.

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Tại chương trình, Bảo Ngọc giới thiệu một số nội dung đã chuẩn bị cho cuộc thi như dự án Beauty With a Purpose, phần thi tài năng, Dances of the World và trang phục dạ hội. Cô cũng chia sẻ về quá trình tập luyện, hoàn thiện kỹ năng và tâm thế trước lịch trình kéo dài gần một tháng.

Đại diện Việt Nam cho biết cô xác định mình không chỉ tham gia với tư cách thí sinh mà còn là người đại diện cho nước chủ nhà. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, Bảo Ngọc sẽ cùng ban tổ chức chào đón, hỗ trợ kết nối các đại diện quốc tế khi họ đến Việt Nam.

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Người đẹp chuẩn bị tiết mục tài năng sử dụng chất liệu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Trong phần phát biểu bằng tiếng Anh, người đẹp gửi lời chào tới Tổ chức Miss World và các thí sinh. Cô giới thiệu sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời nhắn các đại diện chuẩn bị tâm thế thoải mái, nguồn năng lượng tích cực và những món quà mang dấu ấn văn hóa riêng.

Một trong những nội dung được Bảo Ngọc giới thiệu là trang phục Dances of the World mang tên Lưng trời vương nắng, do Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện. Thiết kế từng giành giải Best Costume of Dances of Vietnam tại Miss World Vietnam 2025, sau đó được lựa chọn cho hành trình dự thi quốc tế.

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Ở phần thi tài năng, Bảo Ngọc chuẩn bị tiết mục sử dụng chất liệu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Theo kế hoạch, cô sẽ đưa đàn đá vào phần trình diễn nhằm giới thiệu một loại nhạc cụ truyền thống tới khán giả quốc tế.

Bảo Ngọc sẽ tham gia vòng Talent Audition ngày 16/8 tại Hải Phòng. Nếu vượt qua vòng tuyển chọn, cô có cơ hội trình diễn tại Talent Show ngày 23/8 ở Nha Trang.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 25 tuổi, quê Cần Thơ, là đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường năm nay. Cô từng giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022. Ngoài nhan sắc, Bảo Ngọc còn được biết đến với bảng thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

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Bảo Ngọc sẽ mang trang phục Lưng trời vương nắng đến phần thi Dances of the World.
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Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc

Miss World lần thứ 73 diễn ra từ ngày 8/8 đến 6/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang. Khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến tham gia chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng.

Chặng đầu được tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến 12/8. Sau đó, các thí sinh di chuyển tới Hải Phòng, tham gia các phần thi và hoạt động từ ngày 12 đến 20/8. Chặng cuối diễn ra tại Nha Trang, gồm Head to Head, Talent Show, phỏng vấn kín, Dances of the World và đêm chung kết.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 73 dự kiến tổ chức ngày 5/9 tại Nha Trang. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Opal Suchata. Đây cũng là phiên bản đánh dấu 75 năm hình thành và phát triển của cuộc thi Miss World.

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Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 73, đánh dấu lần đầu tiên đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín này được tổ chức tại Việt Nam.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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