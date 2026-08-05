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Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

Thứ Tư, 20:12, 05/08/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tổ chức loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World 2026. Lễ khai mạc diễn ra tối 11/8.

Năm 2026, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Đây là lần thứ 73 Cuộc thi tổ chức và cũng là mùa giải kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín, có lịch sử lâu đời nhất thế giới. 

Các sự kiện tại Quảng Ninh sẽ mở màn cho Cuộc thi tại Việt Nam. Từ ngày 8/8-12/8 diễn ra các hoạt động gồm đón các thí sinh Miss World đến Quảng Ninh; tiệc chào mừng; hoạt động an sinh xã hội; chương trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Riêng Chương trình Khai mạc với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 11/8 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy với quy mô 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách. 

hoa hau the gioi miss world 2026 se khai mac tai quang ninh ngay 11 8 hinh anh 1
Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 11/8 với khoảng 10 nghìn người tham dự

Chương trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Nổi bật trong chương trình là màn trình diễn áo dài của khoảng 120 thí sinh đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế. Các thí sinh cũng tham gia trải nghiệm, khám phá Hạ Long cùng nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Quảng Ninh trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Sinh năm 2001, người đẹp gốc Cần Thơ sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 1m86 cùng trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022. 

hoa hau the gioi miss world 2026 se khai mac tai quang ninh ngay 11 8 hinh anh 2
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại Miss World 2026

Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp liên quan của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu của một sự kiện văn hóa, đối ngoại quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Về công tác tổ chức, chúng tôi đã rất sẵn sàng đảm bảo các điều kiện an toàn nhất từ việc thi công thiết kế sân khấu, cơ sở vật chất hạ tầng, hệ thống an ninh. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sự kiện này không chỉ là một sự kiện văn hóa giải trí mà còn mở ra cơ hội để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được đăng cai các sự kiện quốc gia và quốc tế, thúc đẩy cho phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và đóng góp cho tăng trưởng du lịch của tỉnh trong thời gian tới”.

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Sắc vóc Hoa hậu đại diện Việt Nam thi Miss World 2026

VOV.VN - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện rạng rỡ tại lễ tiễn trước thềm Miss World lần thứ 73. Đại diện Việt Nam giới thiệu những phần chuẩn bị cho cuộc thi, gồm dự án cộng đồng, tiết mục tài năng, trang phục trình diễn và kế hoạch đồng hành cùng các thí sinh quốc tế trong vai trò đại diện nước chủ nhà.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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