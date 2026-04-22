Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 vũ công tại concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”

Thứ Tư, 09:52, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi tiết lộ sẽ trình diễn ca khúc “Người Việt thương nhau” cùng 500 vũ công tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến tiết mục giàu cảm xúc và quy mô ấn tượng.

Ca sĩ Hòa Minzy sẽ góp mặt trong đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 28/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Tại chương trình, nữ ca sĩ tiết lộ sẽ trình diễn tiết mục “Người Việt thương nhau” cùng 500 diễn viên múa – một con số kỷ lục đối với một tiết mục đơn ca.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Hòa Minzy cho biết dù đã quen với sân khấu lớn, cô vẫn không giấu được cảm xúc hồi hộp khi đứng trước quy mô hơn 40.000 khán giả, đồng thời sánh vai cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Cẩm Ly hay Tùng Dương. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân vừa tự hào vừa có “chút… áp lực tích cực”, bởi với cô, đây “không chỉ là một đêm diễn, mà là một cuộc hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ để cùng kể câu chuyện về hình hài đất nước qua âm nhạc”.

Nói về tiết mục đặc biệt của mình, Hòa Minzy nhấn mạnh yếu tố kết nối khi đứng chung sân khấu với lực lượng múa đông đảo. “Với Hòa, sự kết nối với 500 diễn viên múa trên sân khấu không đơn thuần là dàn dựng đội hình, mà là sự cộng hưởng của 500 trái tim”, cô chia sẻ. Theo nữ ca sĩ, việc kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng và cảm xúc mộc mạc của tình đồng bào sẽ là điểm nhấn, để mỗi khán giả có thể cảm nhận được “tình người Việt chảy trong máu mình”, đúng với tinh thần đại đoàn kết mà chương trình hướng tới.

Không chỉ dừng lại ở một tiết mục biểu diễn, Hòa Minzy còn nhìn nhận sự kiện lần này mang ý nghĩa tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Cô cho rằng việc đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ tiền bối là “một sự bảo chứng và cũng là sự trao truyền”, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc. “Nếu các bác, các cô chú dùng ‘tiếng hát át tiếng bom’ để khích lệ tinh thần chiến đấu năm xưa, thì thế hệ của Hòa có trách nhiệm dùng âm nhạc để giữ gìn bản sắc và khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Đặc biệt, Hòa Minzy cho biết cô sẽ có màn kết hợp với NSND Hà Thủy trong tiết mục “Lá xanh”, một khoảnh khắc mà cô gọi là “tiếp nối tuyệt vời nhất”, qua đó khẳng định dòng chảy âm nhạc Việt Nam luôn được duy trì và phát triển qua từng thế hệ.

Trước kỳ vọng của khán giả, Hòa Minzy tiết lộ hình ảnh mà cô muốn mang đến là “rực lửa nhưng cũng đầy sâu lắng”. Trong không gian sân khấu ứng dụng công nghệ 3D mapping và hiệu ứng laser hiện đại, nữ ca sĩ hy vọng phần trình diễn của mình sẽ không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, mà còn là cảm xúc chân thành: “Hòa sẽ không chỉ hát bằng kỹ thuật, mà hát bằng niềm tự hào của một người con đất Việt”, qua đó góp phần tạo nên một “âm vang” đọng lại trong lòng khán giả về một Việt Nam tự cường và giàu lòng nhân ái.

Chương trình concert “Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây là concert mở đầu chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam năm 2026”. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình như: Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung...

 

Hà Phương/VOV.VN
Tag: âm vang tổ quốc hòa minzy 500 vũ công concert quốc gia mỹ đình người việt thương nhau hòa minzy biểu diễn 30 4 đại nhạc hội âm vang tổ quốc hòa minzy mỹ đình ca sĩ hòa minzy concert 30 4 mỹ đình tiết mục kỷ lục hòa minzy phim âm nhạc việt nam sân vận động mỹ đình 40000 khán giả
