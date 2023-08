Hoá thân thành người lính, Mikelodic giành vé vào Chung kết Rap Việt

Xuất hiện trong tập 12 Rap Việt Mùa 3 (2023) là 2 bảng thi đấu A và nửa bảng C. Đại diện tham gia thi đấu tại bảng A gồm có Mikelodic – team Thái VG; Double2T – team BigDaddy; Dlow – team B Ray và HYDRA – team Andree Right Hand. Về phần bảng C, tại tập phát sóng tuần này lộ diện 2 thí sinh còn lại là Tez team BigDaddy và VolTak team Thái VG. Cả 6 thí sinh đã có 1 trận thi tài rực lửa, cống hiến hết sức mình trên sân khấu.

Mikelodic.

Với bảng A lần này, HLV Thái VG cảm thấy khá tự tin khi cậu học trò Mikelodic có mặt tại đây. Thái VG tin rằng Mikelodic là một người rất đa năng và thế mạnh đang có sẽ giúp bạn tách mình ra khỏi các đối thủ còn lại trong bảng đấu. Khi vừa nghe qua chủ đề “Thành ngữ, Tục ngữ, Ca dao, Văn học Việt Nam” thì trong đầu Mikelodic hiện ra ngay câu “Vượt nắng, thắng mưa” vì rất gần gũi với bản thân mình. Anh chàng mong muốn sẽ làm 1 bản nhạc mà các anh em khi nhập ngũ có thể nghe để lấy động lực phục vụ Tổ quốc.

Phần trình diễn "Khúc ca vàng" đầy hào hùng của Mikelodic khiến người nghe phải “nổi da gà” vì bị cuốn vào từng giai điệu và màn càng tăng thêm sức nóng với sự cổ vũ nhiệt tình từ các thành viên đội Thái VG. MC Trấn Thành đặt ra câu hỏi vì sao lại chọn chủ đề này, Mikelodic thật thà chia sẻ: “Em muốn mọi người nhìn em là một người lính Việt Nam đang rap!”.

Giám khảo Suboi nghẹn ngào chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên mình xem một bài rap mà tim mình rạo rực muốn khóc đến vậy”. HLV B Ray nhận xét về phần thi của thí sinh: “Nghe bạn đổi beat 3 lần những thật sự thuyết phuc vì cái chất này nó nằm trong máu của bạn rồi vì bất cứ thể loại beat nào đi nữa thì bạn vẫn mang theo đúng màu nhạc của bạn vào trong đó. Đối với em đây là 1 trận Chung Kết sớm!”.

Giám khảo JustaTee cũng đưa ra vài lời chia sẻ: “Trong team anh Thái, Mikelodic là nhân tố rất đặc biệt, anh thấy em là người rất quyết tâm đưa những giá trị văn hóa mà em tôn trọng vào âm nhạc của mình. Em là người khiến anh Thái cảm thấy tự hào với những gì mà anh ấy đang gầy dựng dở dang từ khi anh ấy làm 454 bên nước ngoài và hôm nay em đã làm được điều đó!”.

Tez cũng giành chiến thắng để có mặt tại vòng Chung Kết Rap Việt mùa 3.

Kết thúc phần thi của Mikelodic, cả 4 HLV đã dành những lời khen giá trị đến cả 4 bạn. B Ray thậm chí còn cho rằng mình như đang xem chung kết sớm vậy. BigDaddy muốn dành tràng pháo tay cho những nỗ lực mà cả 4 đã bỏ ra và thậm chí GK JustaTee còn hồi hộp hơn cả thí sinh. Kết quả bình chọn có 1 thí sinh nhận 2 phiếu và 1 thí sinh nhận được 4 phiếu bình chọn. Người giành chiến thắng bảng A chính là Mikelodic từ team Thái VG.

Trong khi đó ở bảng C, Tez chính là người giành chiến thắng để có mặt tại vòng Chung Kết Rap Việt mùa 3 (2023).