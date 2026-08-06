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Hoàng Dũng bận tối mắt vẫn liên tục mang bất ngờ đến cho fan

Thứ Năm, 09:00, 06/08/2026
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VOV.VN - Giữa lịch trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và chuẩn bị cho concert riêng, Hoàng Dũng vẫn dành thời gian thực hiện dự án âm nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept trong ca khúc Nói nhỏ em nghe, đánh dấu màn hợp tác xuyên biên giới tiếp theo của nam ca sĩ khi kết hợp 10CM.

Ca khúc được giới thiệu với hai phiên bản ngôn ngữ. Phiên bản tiếng Việt mang tên Nói nhỏ em nghe được phát hành trên các nền tảng của Hoàng Dũng, trong khi bản tiếng Anh Say You Remember xuất hiện trên kênh của Dept. Ca khúc do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng đảm nhận phần lời Việt.

 

Mang màu sắc pop pha R&B đặc trưng của Dept và chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng, ca khúc kể về những ký ức còn nguyên vẹn sau khi một mối tình khép lại. Thay vì khai thác cảm xúc chia tay dữ dội, bài hát gợi nhắc những điều bình dị từng thuộc về hai người như ly cà phê đã nguội, căn phòng ngập ánh sáng, con phố quen hay một giai điệu cũ.

Phần lời Việt và tiếng Anh đan xen, khắc họa tâm trạng của một người vẫn âm thầm lưu giữ những kỷ niệm đẹp, đồng thời mong người cũ còn nhớ về quãng thời gian đã qua. MV được ghi hình tại Tuy Hòa, sử dụng những khung cảnh lãng mạn tại Việt Nam để làm nổi bật không khí nhẹ nhàng, sâu lắng của bài hát.

hoang dung ban toi mat van lien tuc mang bat ngo den cho fan hinh anh 1
Hoàng Dũng và Dept hòa giọng, đưa chuyện tình buồn vào khung cảnh lãng mạn ở Việt Nam

Dept, tên thật Lee Ho Jung, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ người Hàn Quốc. Anh từng được khán giả biết đến qua hai ca khúc Van Gogh và Winter Blossom, lan tỏa mạnh trên TikTok từ nửa cuối năm 2022. Nam nghệ sĩ theo đuổi phong cách kết hợp pop, R&B và soul, đồng thời từng đến Việt Nam tổ chức concert và tham gia các sự kiện âm nhạc.

Theo Hoàng Dũng, Dept đã ngỏ lời hợp tác từ năm 2025. Tuy nhiên, do thời điểm đó anh bận hoàn thiện album Xoay Tròn, dự án phải đến năm nay mới được thực hiện. Sau khi gặp gỡ và trò chuyện tại một sự kiện, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu.

“Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có một cộng đồng fan hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi đã nhận lời. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Việc phối hợp giữa hai ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra khá nhanh nhờ sự tương đồng trong tư duy âm nhạc. Dept cũng thử sức hát tiếng Việt trong sản phẩm. Theo Hoàng Dũng, khó khăn đáng kể nhất lại là sự chênh lệch múi giờ, khi thời gian làm việc của một bên thường trùng với giờ nghỉ của bên còn lại.

hoang dung ban toi mat van lien tuc mang bat ngo den cho fan hinh anh 2

Trước Dept, Hoàng Dũng từng kết hợp với nghệ sĩ Hàn Quốc 10CM trong phiên bản tiếng Việt của Phonecert. Anh cho rằng những dự án xuyên biên giới tạo cơ hội để nghệ sĩ và khán giả kết nối, đồng thời góp phần thu hẹp rào cản ngôn ngữ giữa các cộng đồng nghe nhạc.

Song song với dự án mới, Hoàng Dũng đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, đảm nhận vai trò thủ lĩnh Nhà Hoa Lửa và góp mặt trong tiết mục Let Me Go. Anh cũng chuẩn bị cho đêm diễn thứ ba của concert Xoay Tròn, dự kiến diễn ra ngày 6/9 tại Hà Nội.

Nói về lịch trình bận rộn, Hoàng Dũng cho biết anh có thể cùng lúc theo đuổi nhiều kế hoạch nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp: “Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi! Tôi may mắn khi bên cạnh còn rất nhiều đồng đội ăn ý. Họ rất hiểu và phối hợp cùng tôi rất hiệu quả”.

Nam ca sĩ thừa nhận bận rộn là điều có thật nhưng vẫn vui với những trải nghiệm hiện tại. Trong năm 2026, anh muốn giữ tâm thế cởi mở, tự do hợp tác, thử sức với những điều mới và tiếp tục gặp gỡ khán giả qua các đêm concert.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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