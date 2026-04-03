Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng mang gì lên sân khấu Sao Concert?

Sao Concert được định vị là chuỗi sự kiện âm nhạc liveband với tiêu chuẩn nghệ thuật và công nghệ quốc tế. Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc thông thường, chương trình hướng tới việc tạo ra một “không gian riêng”, nơi nghệ sĩ có thể dẫn dắt người hâm mộ bước vào thế giới nội tâm của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn là phương tiện kết nối cảm xúc giữa người biểu diễn và khán giả.

Concert đầu tiên mang concept “Vũ trụ ngôi sao - số 5”, tương ứng với 5 nghệ sĩ, 5 cộng đồng fanclub và 5 màu sắc âm nhạc khác nhau. Hình ảnh ngôi sao 5 cánh không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đại diện cho 5 bản thể, 5 cá tính và 5 yếu tố cốt lõi tạo nên một nghệ sĩ. Mỗi người mang một màu sắc “Ngũ Hành” riêng biệt, tương sinh – tương khắc nhưng hòa quyện, tạo nên một tổng thể thống nhất trong không gian âm nhạc chung.

Dàn nghệ sĩ tham gia Sao Concert

Điểm đặc biệt của Sao Concert nằm ở cấu trúc chương trình. Mỗi phần trình diễn không tách rời mà được xây dựng như một mảnh ghép trong tổng thể, góp phần hoàn thiện một “bức tranh” lớn hơn. Trong không gian đó, khán giả không còn là người đứng ngoài quan sát, mà trở thành trung tâm của trải nghiệm cảm xúc. Sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ được thể hiện trực tiếp trên sân khấu, tạo nên một đêm nhạc nơi người xem không chỉ “xem” mà thực sự hòa vào câu chuyện.

Toàn bộ phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đảm nhiệm, kết hợp cùng ban nhạc Màu Nước, mang đến một chương trình liveband xuyên suốt. Đêm diễn đầu tiên có sự góp mặt của 5 nghệ sĩ: Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Vũ Thanh Vân và Nguyễn Hùng. Đây đều là những gương mặt trẻ hoạt động theo hướng singer-songwriter, vừa sáng tác vừa thể hiện, sở hữu cá tính âm nhạc riêng biệt. Hành trình của họ không dễ dàng, nhưng chính những trải nghiệm đó trở thành chất liệu tạo nên các câu chuyện âm nhạc mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Mỗi nghệ sĩ sẽ có một set diễn riêng gồm 5 ca khúc, được sắp xếp như một câu chuyện hoàn chỉnh với mở đầu, cao trào và kết thúc. Không đơn thuần là lựa chọn những bài hát quen thuộc, cách xây dựng này cho phép khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc cũng như những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của từng người. Nghệ sĩ đồng thời đóng vai trò như “host” của chính phần trình diễn, trực tiếp chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ về con đường đã đi qua, lời cảm ơn và những dự định phía trước.

Bên cạnh các phần trình diễn cá nhân, chương trình còn mang đến những màn kết hợp lần đầu tiên giữa các nghệ sĩ. Tiết mục khép lại được dàn dựng đặc biệt, hướng tới việc tạo nên cao trào cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Một trong những điểm nhấn của Sao Concert là việc đặt người hâm mộ vào vị trí trung tâm, được xem là “ngôi sao thứ 6” bên cạnh 5 nghệ sĩ trong lineup. Fanclub không chỉ là khán giả, mà trở thành một phần của câu chuyện, những người đã đồng hành và góp phần tạo nên hành trình của nghệ sĩ. Chính yếu tố này giúp chương trình không chỉ tôn vinh giọng hát, mà còn tôn vinh mối quan hệ giữa nghệ sĩ và cộng đồng của họ.

Chương trình đầu tiên sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 4.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi concert liveband định kỳ được xây dựng theo một format riêng.