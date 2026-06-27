Hollywood đổ bộ World Cup 2026: Khi khán đài cũng trở thành tâm điểm

Ở World Cup 2026, có một điều khiến người xem bắt đầu hồi hộp không kém những pha tấn công trên sân, đó là máy quay sẽ lia lên khán đài lúc nào.

Bởi gần như trận đấu nào cũng có một bất ngờ chờ sẵn. Hôm nay là Leonardo DiCaprio, ít phút sau lại đến Brad Pitt, rồi Tom Cruise. Hay David Beckham ngồi thư thái với ly rượu vang trên tay, vừa thưởng thức trận đấu vừa trò chuyện cùng bạn bè.

Những hình ảnh ấy nhanh chóng phủ kín mạng xã hội, bởi hiếm khi người ta thấy một biểu tượng bóng đá tận hưởng World Cup theo cách đời thường đến vậy.

Không còn là thảm đỏ, Brad Pitt chọn khán đài World Cup 2026 để tận hưởng bầu không khí bóng đá

Sự xuất hiện của Brad Pitt và Colin Farrell góp phần biến trận Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ thành tâm điểm của cả thể thao lẫn giải trí.

Leonardo DiCaprio thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài World Cup 2026.

David Beckham và Tom Cruise cùng tận hưởng bầu không khí sôi động của World Cup 2026.

Đạo diễn của loạt phim Avatar và Titanic - James Cameron theo dõi một trận đấu tại World Cup 2026.

Ở những trận đấu khác, Shakira xuất hiện trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Jessica Alba, Paris Hilton cùng gia đình, Colin Farrell, Edward Norton, Ashton Kutcher hay Will Ferrell cũng lần lượt góp mặt.

Điều này mang tới cảm giác như Hollywood đang đổ bộ đến World Cup. Điều thú vị là chẳng ai trong số họ đến đây để quảng bá phim mới, ra mắt album hay sải bước trên thảm đỏ. Họ đơn giản là những khán giả. Nhưng chỉ cần họ ngồi xuống khán đài, cả sân vận động đã có thêm một câu chuyện.

Đó là lý do các đạo diễn truyền hình gần như không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hướng ống kính lên khu vực VIP. Mỗi lần màn hình lớn hiện gương mặt của Leonardo DiCaprio hay Brad Pitt, khán đài lại vang lên những tiếng reo hò. Chỉ vài giây lên sóng cũng đủ để những đoạn video ấy lan khắp TikTok, Instagram và Facebook.

Nữ diễn viên Jessica Alba hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Jessica Alba khiến khán đài World Cup 2026 thêm sôi động.

Paris Hilton cùng gia đình có mặt trên khán đài theo dõi một trận đấu tại World Cup 2026.

Sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí khiến khán đài World Cup 2026 thêm sôi động.

Khán giả bắt đầu xem World Cup theo một cách rất khác. Họ chờ bàn thắng nhưng họ cũng chờ xem hôm nay ở Hollywood sẽ có ai đến sân. Có người đùa rằng World Cup năm nay giống như đang phát sóng hai chương trình cùng lúc. Một chương trình là cuộc đua của Messi, Mbappé, Vinicius Jr. và những ngôi sao sân cỏ. Chương trình còn lại là màn "cameo" bất ngờ của Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, David Beckham hay Shakira.

Điều đó tạo nên một bầu không khí rất đặc trưng của nước Mỹ. Bởi ở Mỹ, thể thao chưa bao giờ chỉ là thể thao. NBA có những hàng ghế đầu đầy minh tinh; Super Bowl là nơi âm nhạc, điện ảnh và thể thao cùng tỏa sáng. Và giờ đây, World Cup cũng bước vào "vũ trụ giải trí" ấy.

Hình ảnh các ngôi sao trên màn hình lớn trở thành một trong những điểm nhấn thú vị của World Cup 2026.

Có những khán giả đến sân vì đội tuyển mình yêu thích, có người muốn được nhìn thấy Messi bằng xương bằng thịt nhưng cũng có không ít người háo hức vì biết đâu, người ngồi ngay phía trước mình lại là Brad Pitt, còn vài hàng ghế phía sau là Leonardo DiCaprio. Có lẽ đó là điều khiến World Cup 2026 trở nên khác biệt, không chỉ có những ngôi sao trên sân cỏ mà còn có cả một "đội hình Hollywood" trên khán đài.

Và khi bóng đá gặp kinh đô giải trí của thế giới, mỗi trận đấu không còn chỉ là 90 phút tranh tài. Nó trở thành một bữa tiệc của thể thao, điện ảnh, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Bóng đá vẫn là nhân vật chính nhưng xung quanh trái bóng là một bữa tiệc của những gương mặt nổi tiếng đã khiến mỗi trận đấu trở thành một sự kiện giải trí mà hàng triệu người muốn dõi theo.