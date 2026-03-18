Jennie (BLACKPINK) lần đầu làm nghệ sĩ chính tại Lollapalooza Chicago 2026

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại Grant Park, thuộc Chicago. Jennie sẽ đứng cùng hàng ngũ nghệ sĩ dẫn đầu đội hình biểu diễn với nhiều tên tuổi quốc tế như Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, The Smashing Pumpkins và The xx.

Trong các lễ hội âm nhạc quy mô lớn, “headliner” là vị trí dành cho nghệ sĩ quan trọng nhất, thường biểu diễn ở khung giờ “vàng” và sở hữu sân khấu chính. Đây cũng là cái tên được kỳ vọng tạo sức hút lớn nhất, góp phần định hình sức nóng của toàn bộ sự kiện. Việc Jennie đảm nhận vai trò này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô với tư cách nghệ sĩ solo, cũng như vị thế của K-pop trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jennie (BLACKPINK) sẽ có lần đầu đảm nhận vai trò ca sĩ chính tại Lollapalooza Chicago 2026.

Trước đó, Jennie từng nhiều lần xuất hiện tại Coachella Valley Music and Arts Festival, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới cùng BLACKPINK vào các năm 2019 và 2023, đồng thời có màn trình diễn solo vào năm 2025. Tuy nhiên, Lollapalooza vẫn là sân khấu mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp quốc tế của cô.

Bên cạnh Jennie, đội hình năm nay còn có sự góp mặt của các đại diện K-pop khác như aespa, i-dle và nhóm nam tân binh Cortis. Việc có tới bốn nghệ sĩ K-pop cùng xuất hiện tại một kỳ Lollapalooza cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trên các sân khấu âm nhạc hàng đầu thế giới.

Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút hàng trăm nghìn khán giả, đồng thời trở thành điểm hẹn lớn của các xu hướng âm nhạc đương đại, nơi những nghệ sĩ toàn cầu, trong đó có Jennie khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của mình.