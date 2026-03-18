Jennie (BLACKPINK) lần đầu làm nghệ sĩ chính tại Lollapalooza Chicago 2026

Thứ Tư, 10:21, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Jennie - thành viên nhóm nhạc K-pop BLACKPINK sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính (headliner) tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago 2026, theo thông báo từ ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ góp mặt tại sự kiện này, đồng thời cũng là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động solo của cô.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại Grant Park, thuộc Chicago. Jennie sẽ đứng cùng hàng ngũ nghệ sĩ dẫn đầu đội hình biểu diễn với nhiều tên tuổi quốc tế như Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, The Smashing Pumpkins và The xx.

Trong các lễ hội âm nhạc quy mô lớn, “headliner” là vị trí dành cho nghệ sĩ quan trọng nhất, thường biểu diễn ở khung giờ “vàng” và sở hữu sân khấu chính. Đây cũng là cái tên được kỳ vọng tạo sức hút lớn nhất, góp phần định hình sức nóng của toàn bộ sự kiện. Việc Jennie đảm nhận vai trò này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô với tư cách nghệ sĩ solo, cũng như vị thế của K-pop trên thị trường âm nhạc quốc tế.

jennie blackpink lan dau lam nghe si chinh tai lollapalooza chicago 2026 hinh anh 1
Jennie (BLACKPINK) sẽ có lần đầu đảm nhận vai trò ca sĩ chính tại Lollapalooza Chicago 2026.

Trước đó, Jennie từng nhiều lần xuất hiện tại Coachella Valley Music and Arts Festival, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới cùng BLACKPINK vào các năm 2019 và 2023, đồng thời có màn trình diễn solo vào năm 2025. Tuy nhiên, Lollapalooza vẫn là sân khấu mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp quốc tế của cô.

Bên cạnh Jennie, đội hình năm nay còn có sự góp mặt của các đại diện K-pop khác như aespa, i-dle và nhóm nam tân binh Cortis. Việc có tới bốn nghệ sĩ K-pop cùng xuất hiện tại một kỳ Lollapalooza cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trên các sân khấu âm nhạc hàng đầu thế giới.

Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút hàng trăm nghìn khán giả, đồng thời trở thành điểm hẹn lớn của các xu hướng âm nhạc đương đại, nơi những nghệ sĩ toàn cầu, trong đó có Jennie khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của mình.

 

Hải Hà/VOV.VN
Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026
Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ và tiếc nuối. Trong khi "One Battle After Another" thắng lớn với sáu tượng vàng, Timothée Chalamet lại ra về tay trắng cùng bộ phim "Marty Supreme", trở thành một trong những kết quả gây bàn tán nhất đêm trao giải.

Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ và tiếc nuối. Trong khi "One Battle After Another" thắng lớn với sáu tượng vàng, Timothée Chalamet lại ra về tay trắng cùng bộ phim "Marty Supreme", trở thành một trong những kết quả gây bàn tán nhất đêm trao giải.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm
Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100
BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100

VOV.VN - Ca khúc "Go" của BLACKPINK chính thức ra mắt ở vị trí 63 trên Billboard Hot 100, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nhóm nhạc nữ K-pop. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của BLACKPINK và sự hiện diện mạnh mẽ của K-pop trên thị trường âm nhạc Mỹ

BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100

BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100

VOV.VN - Ca khúc "Go" của BLACKPINK chính thức ra mắt ở vị trí 63 trên Billboard Hot 100, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của nhóm nhạc nữ K-pop. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của BLACKPINK và sự hiện diện mạnh mẽ của K-pop trên thị trường âm nhạc Mỹ

