Jennie của BlackPink khiến Chicago dậy sóng với màn trình diễn tại Lollapalooza

Jennie của Blackpink là nghệ sĩ sĩ K-pop đầu tiên được mời với tư cách nghệ sĩ chính biểu diễn tại lễ hội Lollapalooza Chicago, khép lại sân khấu chính Bud Light với màn trình diễn kéo dài khoảng một giờ gồm 18 bài hát, trong đó có một ca khúc bất ngờ chưa từng được phát hành. Jennie của Blackpink cũng là nữ ca sỹ K-pop xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ cuối cùng trong ngày trên sân khấu Bud Light, vị trí trước đây thuộc về các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như: The Cure, Coldplay và The Weeknd.

Jennie biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Governors Ball ở Công viên Flushing Meadows Corona, Queens, New York. (Ảnh: Yonhap)

Jennie đã gia nhập hàng ngũ những nghệ sĩ hàng đầu trong năm nay, cùng với Charli xcx, Lorde và Olivia Dean, trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên đứng đầu danh sách biểu diễn tại lễ hội Lollapalooza Chicago và có màn trình diễn trực tiếp đầu tiên cho đĩa đơn mới nhất của mình “Less than a lover”. Người hâm mộ đã cùng hát theo khi bài hát vang lên, và Jennie tiếp tục khuấy động đám đông bằng cách lần đầu tiên trình diễn những ca khúc mà theo thông tin từ công ty quản lý của cô là “chưa từng được phát hành trước đó”.

Không chỉ khiến lễ hội Lollapalooza Chicago dậy sóng, theo thông báo đầu tháng 8/2026 từ OA Entertainment, đĩa đơn solo “Less than a lover” của Jennie đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài Hàn Quốc. Đĩa đơn này đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở 27 khu vực, nhiều nhất đối với một sản phẩm solo K-pop trong năm 2026 cho đến hiện tại, đồng thời video âm nhạc này cũng đang đứng đầu danh sách video thịnh hành toàn cầu do YouTube bình chọn.